В состав ВМФ России введён малый ракетный корабль "Циклон" проекта 22800

12 июля 2023 года в Керчи на АО "Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы" (судостроительный завод "Залив", под контролем АО "Судостроительная корпорация "Ак Барс") состоялась торжественная церемония приема в состав ВМФ России малого ракетного корабля (МРК) "Циклон" (заводской номер 801) проекта 22800 (шифр "Каракурт") и подъема на нём Андреевского военно-морского флага. Церемония прошла под руководством Главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова. "Циклон" стал первым кораблём проекта 22800 в составе Черноморского флота.

Вошедший в состав Черноморского флота ВМФ России малый ракетный корабль "Циклон" (заводской номер 801) проекта 22800 (шифр "Каракурт"), построенный на АО "Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы" (судостроительный завод "Залив", под контролем АО "Судостроительная корпорация "Ак Барс"). Керчь, 12.07.2023 (с) Телеграм-канал "Русский флот"

Почетными гостями церемонии стали глава Крыма Сергей Аксенов, исполняющая обязанности министра промышленной политики Республики Крым Елена Элекчян, глава администрации Керчи Святослав Брусаков и глава муниципального образования Ольга Солодилова. Выступая на церемонии, главком ВМФ России Николай Евменов особо отметил профессионализм и мастерство керченских корабелов и вручил отличившимся заводчанам медаль "Адмирал Флота Советского Союза С.Г. Горшков".

Согласно флотской традиции адмирал Николай Евменов передал военно-морской флаг командиру корабля. Эта церемония стала своеобразной отправной точкой службы МРК "Циклон" и его экипажа. Приказом главкома ВМФ корабль зачислен в состав Черноморского флота.

Адмирал Николай Евменов отметил на церемонии, что "корабль усилит надводную составляющую Черноморского флота и будет эффективно выполнять задачи по своему предназначению в составе отрядов и группировок флота".

МРК "Циклон" для Керченского судостроительного завода стал первым за последние 25 лет военным кораблем, прошедшим на предприятии полный цикл строительства, включая комплекс испытаний.

Со стороны bmpd напомним, что "Циклон" является головной единицей, построенной по подписанному 5 августа 2016 года контракту Министерства обороны России с АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" (Зеленодольск) на строительство для ВМФ России пяти серийных малых ракетных кораблей проекта 22800. Поскольку керченский судостроительный завод "Залив" с конца 2014 года находится под управлением Зеленодольского завода имени А.М. Горького, а ныне - под контролем головной структуры Зеленодольского ССЗ в виде АО "Судостроительная корпорация "Ак Барс" (СКАБ) через структуру АО "Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы", то строительство трех из пяти заказанных по данному контракту МРК ведется в Керчи.

Головной МРК проекта 22800 "Циклон" (заводской номер 801) по данному контракту был без особой огласки заложен на судостроительном заводе "Залив" в Керчи 26 июля 2016 года. Спуск на воду МРК "Циклон" был произведен в Керчи 24 июля 2020 года, а в сентябре 2021 года корабль был отбуксирован из Керчи в Новороссийск для проведения там испытаний и ввода в строй. В конце ноября 2021 года "Циклон" вышел на заводские ходовые испытания, но процесс испытаний корабля затянулся более чем на полтора года. Приемный акт корабля был подписан 4 июля 2023 года.

Второй МРК "Аскольд" (заводской номер 802) был заложен в Керчи 18 ноября 2016 года, спущен там на воду 21 сентября 2021 года и вышел на заводские ходовые испытания в октябре 2022 года. Оба корабля до сих пор не переданы ВМФ. Третий керченский МРК "Амур" (заводской номер 803) был заложен 30 июля 2017 года и спущен на воду 26 декабре 2022 года. Изначально контрактными сроками сдачи данных трех кораблей являлись 2019-2020 годы.

26 февраля 2019 года на Зеленодольском ССЗ был заложен МРК "Туча" (заводской номер 804), который стал первым кораблем проекта 22800, который фактически строится в Зеленодольске, он был спущен на воду 30 июня 2023 года. 11 сентября 2019 года в Зеленодольске был заложен однотипный МРК "Тайфун" (заводской номер 805). Контрактным сроком сдачи кораблей с заводскими номерами 804 и 805 являлся 2021 год.

Согласно заявлению Главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова на церемонии подъема флага на МРК "Циклон", все пять кораблей проекта 22800, заказанные Зеленодольскому ССЗ, теперь должны войти в состав Черноморского флота.

МРК проекта 22800 (шифр "Каракурт") спроектирован АО "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз" (Санкт-Петербург) и должен был сменить в строительстве для ВМФ России МРК проекта 21631 (шифр "Буян-М") разработки АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро". Министерство обороны России изначально с 2014 года законтрактовало 18 МРК проекта 22800, но в сентябре 2020 года аннулировало контракт на две единицы, заказанные АО "Восточная верфь" во Владивостоке.

Ввиду того, что МРК проекта 22800 оснащаются главной энергетической установкой в составе высокооборотных дизельных двигателей М507Д-1, то затруднения ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) по производству этих двигателей в требуемых объемах привели к тому, что серия проекта 22800 превратилась в долгострой, а уже спущенные на воду корпуса кораблей годами простаивают в ожидании этих двигателей.

Строительство первых семи МРК проекта 22800 с 2015 года осуществляется ОАО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" (АО "Пелла"), которое к настоящему времени сдало три первых корабля этого типа, вошедших в строй Балтийского флота - "Мытищи" (закладывался под наименованием "Ураган", переименован в 2018 году, заводской номер 251, введен в строй ВМФ 17 декабря 2018 года), "Советск" (закладывался под наименованием "Тайфун", заводской номер 252, введен в строй 12 октября 2019 года) и "Одинцово" (заводской номер 253, закладывался под наименованием "Шквал", введен в строй 21 ноября 2020 года). Четвертый построенный на "Пелле" МРК "Буря" (заводской номер 257) был передан на заводские ходовые испытания в октябре 2022 года, но до сих пор не сдан ВМФ.

В затянувшейся из-за проблем с поставкой главных дизельных двигателей и проблем с финансированием вялотекущей достройке с неизвестными сроками окончания на заводе "Пелла" находятся три корабля проекта 22800 - "Шторм" (заводской номер 254, планировался к переименованию в "Козельск", но неясно, было оно осуществлено), "Охотск" (заводской номер 255) и "Вихрь" (заводской номер 256), - корпуса которых были построены на ФГУП "Судостроительный завод "Море" в Феодосии (Крым) и затем прибуксированы по внутренним водным путям на "Пеллу" для достройки в ноябре 2019 - мае 2020 года.

Еще четыре МРК проекта 22800 строятся на АО "Амурский судостроительный завод" (АСЗ) в Комсомольске-на-Амуре, где они были заложены в 2019-2020 годах - "Ржев", "Удомля", "Павловск" и "Уссурийск" (заводские номера с 201 по 204). Спуск на воду первых двух из них ожидается в 2023 году.

Церемония ввода в состав Черноморского флота ВМФ России малого ракетного корабля "Циклон" (заводской номер 801) проекта 22800 (шифр "Каракурт"), построенного на АО "Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы" (судостроительный завод "Залив", под контролем АО "Судостроительная корпорация "Ак Барс"). Керчь, 12.07.2023 (с) ТВ "Центр" и АО "Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы"

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