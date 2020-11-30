Введен в строй патрульный корабль «Павел Державин» проекта 22160

Как сообщила пресс-служба Южного военного округа, 27 ноября 2020 года в Новороссийской военно-морской базе прошли торжественные мероприятия по подъёму Андреевского флага и приёму в корабельный состав Черноморского флота нового патрульного корабля "Павел Державин" - третьего в серии корабля проекта 22160.

Введенный в строй ВМФ России патрульный корабль "Павел Державин" (заводской номер 163) проекта 22160, построенный в Керчи на ООО "Судостроительный завод "Залив". Новороссийск, 27.11.2020 (с) Виталий Тимкив / РИА Новости

С началом службы в ВМФ России первый экипаж нового корабля поздравили заместитель командующего Черноморским флотом вице-адмирал Сергей Липилин и командир Новороссийской военно-морской базы контр-адмирал Виктор Кочемазов. Корабль вошёл в состав 184-й бригады охраны водного района Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.

Со стороны bmpd напомним, что проект 22160 патрульного корабля разработало АО "Северное проектно-конструкторское бюро" (Санкт-Петербург). Строительство патрульного корабля "Павел Державин" (заводской номер 163) было осуществлено на ООО "Судостроительный завод "Залив" в Керчи в рамках контракта, заключенного АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" (Зеленодольск) 9 октября 2014 года с Министерством обороны России на постройку пяти серийных патрульных кораблей проекта 22160 с заводскими номерами 162, 163, 164, 165 и 166. В том числе два из этих кораблей (заводские номера 163 и 164) строятся на ООО "Судостроительный завод "Залив", с конца 2014 года находящегося под управлением Зеленодольского завода имени А.М. Горького, а ныне - под контролем головной структуры Зеленодольского ССЗ в виде АО "Судостроительная корпорация "Ак Барс" (СКАБ).

Таким образом, "Павел Державин" стал первым боевым кораблем, построенным в Крыму после его вхождения в состав Российской Федерации в 2014 году.

Патрульный корабль "Павел Державин" (заводской номер 163) формально был заложен на Зеленодольском ССЗ 18 февраля 2016 года, но фактически строился в Керчи, где был спущен на воду 21 февраля 2019 года. В начале апреля 2020 года "Павел Державин" был отбуксирован из Керчи в Новороссийск для прохождения программы испытаний. Заводские ходовые испытания корабля были начаты 22 июля 2020 года.

Аналогично патрульный корабль "Сергей Котов" (заводской номер 164) был заложен 8 мая 2016 года и находится в постройке в Керчи.

На самом Зеленодольском заводе в стапельной стадии строительства находятся два последних патрульных корабля "Виктор Великий" (заводской номер 165, заложен 25 ноября 2016 года) и "Николай Сипягин" (заводской номер 166, заложен 13 января 2018 года). Контрактным сроком сдачи кораблей с заводскими номерами 162, 163 и 164 был 2018 год, и с заводскими номерами 165 и 166 - 2019 год, однако в итоге сроки значительно ушли "вправо". Все шесть кораблей проекта 22160 предназначаются для Черноморского флота.

К настоящему времени Зеленодольский ССЗ сдал два первых корабля проекта 22160. По контракту с Министерством обороны России от 11 апреля 2014 года он осуществил строительство головного патрульного корабля проекта 22160 "Василий Быков" (заводской номер 161). Фактически этот корабль был заложен в Зеленодольске еще 26 февраля 2014 года. "Василий Быков" был спущен на воду 28 августа 2017 года, а 8 ноября 2017 года был прибуксирован на судостроительный завод "Залив" в Керчи для достройки и доукомплектования. По завершении работ, 25 марта 2018 года "Василий Быков" был отбуксирован из Керчи в Новороссийск, где начал заводские ходовые испытания 8 мая 2018 года, и по завершении Государственных испытаний был передан Черноморскому флоту 20 декабря 2018 года.

Второй патрульный корабль в серии (и первый по контракту от октября 2014 года) "Дмитрий Рогачев" (заводской номер 162) был заложен в Зеленодольске 25 июля 2014 года, спущен там на воду в конце 2017 года, и в августе 2018 года отбуксирован в Новороссийск, где в сентябре 2018 года начал заводские ходовые испытания. Корабль был введен в строй ВМФ России 11 июня 2019 года.

Церемония ввода в состав ВМФ России патрульного корабля "Павел Державин" (заводской номер 163) проекта 22160, построенного в Керчи на ООО "Судостроительный завод "Залив". Новороссийск, 27.11.2020 (с) Министерство обороны России

Видео: