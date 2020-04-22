Патрульный корабль «Павел Державин» проекта 22160 передан на испытания

Как сообщают, в начале апреля 2020 года патрульный корабль проекта 22160 "Павел Державин" (заводской номер 163), законченный постройкой на ООО "Судостроительный завод "Залив" в Керчи, был отбуксирован оттуда в Новороссийск, где приступил к программе заводских ходовых испытаний. Это третий патрульный корабль проекта 22160, и первый керченской постройки.

Переданный на заводские ходовые испытания патрульный корабль проекта 22160 "Павел Державин" (заводской номер 163) в Новороссийске, 21.04.2020 (с) Vovanus / fleetphoto.ru

Проект 22160 патрульного корабля разработало АО "Северное проектно-конструкторское бюро" (Санкт-Петербург). Строительство патрульного корабля "Павел Державин" осуществляется в рамках контракта, заключенного АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" (Зеленодольск) 9 октября 2014 года с Министерством обороны России на постройку пяти серийных патрульных кораблей проекта 22160 с заводскими номерами 162, 163, 164, 165 и 166. В том числе два из этих кораблей (заводские номера 163 и 164) строятся на ООО "Судостроительный завод "Залив", с конца 2014 года находящегося под управлением Зеленодольского завода имени А.М. Горького.

Патрульный корабль "Павел Державин" (заводской номер 163) формально был заложен на Зеленодольском ССЗ 18 февраля 2016 года, но фактически строился в Керчи, где был спущен на воду 21 февраля 2019 года. Аналогично патрульный корабль "Сергей Котов" (заводской номер 164) был заложен 8 мая 2016 года и находится в постройке в Керчи.

На самом Зеленодольском заводе в стапельной стадии строительства находятся два последних патрульных корабля "Виктор Великий" (заводской номер 165, заложен 25 ноября 2016 года) и "Николай Сипягин" (заводской номер 166, заложен 13 января 2018 года). Контрактным сроком сдачи кораблей с заводскими номерами 162, 163 и 164 был 2018 год, и с заводскими номерами 165 и 166 - 2019 год, однако в итоге сроки значительно ушли "вправо". Все шесть кораблей проекта 22160 предназначаются для Черноморского флота.

К настоящему времени Зеленодольский ССЗ сдал только два первых корабля проекта 22160. По контракту с Министерством обороны России от 11 апреля 2014 года он осуществил строительство головного патрульного корабля проекта 22160 "Василий Быков" (заводской номер 161). Фактически этот корабль был заложен в Зеленодольске еще 26 февраля 2014 года. "Василий Быков" был спущен на воду 28 августа 2017 года, а 8 ноября 2017 года был прибуксирован на судостроительный завод "Залив" в Керчи для достройки и доукомплектования. По завершении работ, 25 марта 2018 года "Василий Быков" был отбуксирован из Керчи в Новороссийск, где начал заводские ходовые испытания 8 мая 2018 года, и по завершении Государственных испытаний был передан Черноморскому флоту 20 декабря 2018 года.

Второй патрульный корабль в серии (и первый по контракту от октября 2014 года) "Дмитрий Рогачев" (заводской номер 162) был заложен в Зеленодольске 25 июля 2014 года, спущен там на воду в конце 2017 года, и в августе 2018 года отбуксирован в Новороссийск, где в сентябре 2018 года начал заводские ходовые испытания. Корабль был введен в строй ВМФ России 11 июня 2019 года.

Буксировка построенного на ООО "Судостроительный завод "Залив" в Керчи патрульного корабля проекта 22160 "Павел Державин" (заводской номер 163) в Новороссийск, апрель 2020 года (с) forums.airbase.ru