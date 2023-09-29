Спущены на воду малые ракетные корабли "Ржев" и "Удомля" проекта 22800

27 сентября 2023 года на ПАО "Амурский судостроительный завод" (АСЗ, входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация" - ОСК) в Комсомольске-на-Амуре состоялась церемония вывода из цеха и спуска на воду строящихся для Тихоокеанского флота ВМФ России малых ракетных кораблей "Ржев" и "Удомля" проекта 22800 (шифр "Каракурт"), с заводскими номерами 201 и 202 (бортовые номера "400" и "401"). Это первые два корабля проекта 22800 из четырех единиц, строящихся на АСЗ.

Церемония вывода из цеха и спуска на воду строящихся на ПАО "Амурский судостроительный завод" (АСЗ) для Тихоокеанского флота ВМФ России малых ракетных кораблей "Ржев" и "Удомля" проекта 22800 (шифр "Каракурт") с заводскими номерами 201 и 202. На переднем плане малый ракетный корабль "Удомля". Комсомольск-на-Амуре, 27.09.2023 (с) Министерство обороны Российской Федерации

В мероприятии приняли участие начальник управления кораблестроения Главного командования ВМФ России контр-адмирал Ильяс Шигапов; губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв; глава Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник, начальник управления надводного кораблестроения ДГОЗ АО "ОСК" Дмитрий Писарев, генеральные директора ПАО "Амурский судостроительный завод" Михаил Боровский и проектанта АО "ЦМКБ "Алмаз" Константин Голубев.

Со стороны bmpd напомним, что эти корабли строятся в соответствии с контрактом, заключенным 22 августа 2018 года Министерством обороны России на постройку шести малых ракетных кораблей (МРК) проекта 22800, которые предназначены для Тихоокеанского флота. Четыре из них должны быть построены на ПАО "Амурский судостроительный завод" (Комсомольск-на-Амуре) со сдачей по 2026 год, и два корабля на АО "Восточная верфь" (Владивосток) со сдачей по 2023 год. Контракт на постройку двух кораблей на Восточной верфи был, однако, аннулирован в 2020 году.

Первые два тихоокеанских МРК проекта 22800 "Ржев" и "Удомля" проекта 22800 с заводскими номерами 201 и 202 были заложены на АСЗ 1 июля 2019 года. Третий корабль данного проекта "Уссурийск" с заводским номером 204 был заложен на АСЗ 26 декабря 2019 года, а четвертый "Павловск" с заводским номером 203 был заложен 29 июля 2020 года.

На церемонии закладки МРК "Уссурийск" 26 декабря 2019 года директор АСЗ Владимир Кулаков заявил, что сдать заказанные заводу малые ракетные корабли планируется раньше контрактных сроков: не к 2026 году, как планировалось изначально, а два заложенных первыми МРК "Ржев" и "Удомля" - в 2023 году, и ещё два - "Уссурийск" и "Павловск", - в 2024 году. Реально, видимо, два первых МРК будут сданы не ранее 2024 года. Сообщается также, что достройка и швартовные испытания всех МРК после спуска будут вестись непосредственно на АСЗ.

Таким образом, всего для ВМФ России на пяти различных предприятиях ведется строительство серии из 16 кораблей проекта 22800. МРК проекта 22800 (шифр "Каракурт") спроектирован АО "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз" (Санкт-Петербург) и должен был сменить в строительстве для ВМФ России МРК проекта 21631 (шифр "Буян-М") разработки АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро". Однако ввиду того, что МРК проекта 22800 оснащаются главной энергетической установкой в составе высокооборотных дизельных двигателей М507Д-1, то затруднения ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) по производству этих двигателей в требуемых объемах привели к тому, что серия проекта 22800 превратилась в долгострой, а уже спущенные на воду корпуса кораблей годами простаивают в ожидании этих двигателей.

Строительство первых семи МРК проекта 22800 с 2015 года осуществляется ОАО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" (АО "Пелла"), которое к настоящему времени сдало три первых корабля этого типа, вошедших в строй Балтийского флота - "Мытищи" (закладывался под наименованием "Ураган", переименован в 2018 году, заводской номер 251, введен в строй ВМФ 17 декабря 2018 года), "Советск" (закладывался под наименованием "Тайфун", заводской номер 252, введен в строй 12 октября 2019 года) и "Одинцово" (заводской номер 253, закладывался под наименованием "Шквал", введен в строй 21 ноября 2020 года). Четвертый построенный на "Пелле" МРК "Буря" (заводской номер 257) был передан на заводские ходовые испытания на Балтике в октябре 2022 года, но до сих пор не сдан ВМФ.

В затянувшейся из-за проблем с поставкой главных дизельных двигателей и проблем с финансированием вялотекущей достройке с неизвестными сроками окончания на заводе "Пелла" находятся три корабля проекта 22800 - "Шторм" (заводской номер 254, планировался к переименованию в "Козельск", но неясно, было оно осуществлено), "Охотск" (заводской номер 255) и "Вихрь" (заводской номер 256), - корпуса которых были построены на ФГУП "Судостроительный завод "Море" в Феодосии (Крым) и затем прибуксированы по внутренним водным путям на "Пеллу" для достройки в ноябре 2019 - мае 2020 года.

В августе 2016 года Министерство обороны России заключило контракт на строительство для ВМФ России пяти серийных малых ракетных кораблей проекта 22800 также с АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" (Зеленодольск), с контрактными сроками сдачи в 2019-2021 годах. Поскольку керченский судостроительный завод "Залив" с конца 2014 года находится под управлением Зеленодольского завода имени А.М. Горького, а ныне - под контролем головной структуры Зеленодольского ССЗ в виде АО "Судостроительная корпорация "Ак Барс" (СКАБ) через структуру АО "Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы", то строительство трех из пяти заказанных по данному контракту МРК ведется в Керчи.

К настоящему времени из пяти заказанных Зеленодольскому заводу МРК проекта 22800 сдан только головной корабль керченской постройки "Циклон" (заводской номер 801), вошедший в состав Черноморского флота 12 июля 2023 года. Второй керченский МРК "Аскольд" (заводской номер 802) вышел на заводские ходовые испытания в октябре 2022 года, но до сих пор не сдан ВМФ. Третий керченский МРК "Амур" (заводской номер 803) был спущен на воду 26 декабря 2022 года. 26 февраля 2019 года на Зеленодольском ССЗ был заложен МРК "Туча" (заводской номер 804), который стал первым кораблем проекта 22800, который фактически строится в Зеленодольске, и он был спущен на воду 30 июня 2023 года. 11 сентября 2019 года в Зеленодольске был заложен однотипный МРК "Тайфун" (заводской номер 805).

Церемония вывода из цеха и спуска на воду строящихся на ПАО "Амурский судостроительный завод" (АСЗ) для Тихоокеанского флота ВМФ России малых ракетных кораблей "Ржев" и "Удомля" проекта 22800 (шифр "Каракурт") с заводскими номерами 201 и 202. Комсомольск-на-Амуре, 27.09.2023 (с) ТАСС, ОСК, АСЗ, Министерство обороны Российской Федерации и kom.city

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