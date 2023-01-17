Китайская военная машина ускоряется быстрее всех

Лозунг «догнать и перегнать» в Пекине приняли и перевыполнили

Коммунисты выиграли гражданскую войну в Китае только благодаря помощи со стороны СССР. Самим своим существованием современная КНР обязана Москве. И первые полтора десятилетия своей жизни Китай во всех сферах держался только на советской помощи.

В частности, только советским вооружением оснащались ВС КНР, советские же специалисты создавали китайский военно-промышленный комплекс. Широким потоком шли в Китай поставки самой современной советской бронетехники («Китайская бронетехника выходит на мировой уровень», «НВО», 19.08.22), артиллерии («Новая китайская стена из огня», «НВО», 05.08.22), авиации, средств наземной ПВО («Эволюция китайского зонтика», «НВО», 25.03.22), ракет различных классов («От династии Хань до Си Цзиньпина», «НВО», 02.07.21), боевых кораблей и катеров.

Прямые поставки очень скоро перерастали в лицензионное производство всей этой техники на китайских предприятиях. Росту военного и военно-технического сотрудничества способствовала Корейская война, в ходе которой сухопутные войска НОАК под прикрытием советских истребителей спасли КНДР от разгрома.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕГРАДАЦИЯ

При этом уже в 1950-е годы руководство КНР стремилось к полной самостоятельности по отношению к Советскому Союзу. Поэтому, с одной стороны, Пекин выбивал у Москвы все больше оружия и технологий его производства, с другой – проводил все более самостоятельную внутреннюю и внешнюю политику. Получив от СССР технологию производства ядерного оружия, Пекин пошел на полный разрыв с Москвой, который уже к концу 1960-х дошел до прямых вооруженных конфликтов.

Разрыв с Советским Союзом в совокупности с «культурной революцией», сопровождавшейся практически полным разгромом китайской науки, чрезвычайно сильно затормозили развитие НОАК и китайского ВПК. Китай к тому времени уже давно производил советскую технику без всяких лицензий, но в сложившейся ситуации даже и это стало проблемой.

Правда, в 1970-е годы Пекин на почве противостояния Москве начал активно сотрудничать со странами Запада, в том числе в военно-технической сфере. В США, Франции, Италии, Великобритании, ФРГ, Швейцарии, Израиле закупались многоцелевые вертолеты, средства наземной ПВО, военно-морское оружие (артиллерия, торпеды), авиационные ракеты, двигатели для техники различных классов, разнообразные радиолокационные станции (РЛС), гидроакустические станции (ГАС) для подлодок и надводных кораблей. События на площади Тяньаньмэнь в 1989 году привели к установлению Западом эмбарго на поставки оружия в Китай, но нелетального оборудования (двигателей, РЛС, ГАС, некоторых вертолетов) оно не коснулось. Кроме приобретения западного оружия Китай разными способами добывал советскую технику, которую осваивать и копировать ему было гораздо проще, чем западную.

Китай вместе с западными и арабскими странами оказывал огромную помощь антисоветскому сопротивлению в Афганистане. Большая часть советских солдат и офицеров в этой стране погибло от китайского, а отнюдь не от западного оружия («Афганский урок для России», «НВО», 06.04.18).

НА ДНЕ

В феврале 1979 года КНР совершила прямую агрессию против Вьетнама, ближайшего союзника СССР в Азии («В чем коварство восточного «партнера» Москвы», «НВО», 13.04.18). Несмотря на огромное численное превосходство в людях и технике, НОАК провела войну крайне неудачно, понеся большие потери. Всего через месяц после начала агрессии Китай был вынужден вывести войска из Вьетнама.

Начавшиеся в конце 1978 года радикальные экономические реформы в Китае поначалу сопровождались значительным сокращением военных расходов и численности личного состава НОАК. К концу 1980-х китайские ВС представляли собой огромную (хотя и сократившуюся) массу плохо обученных людей. И столь же огромную «свалку металлолома», то есть техники уровня в лучшем случае начала 1960-х. Лишь наличие ядерного оружия и средств его доставки позволяли воспринимать НОАК более или менее всерьез.

При этом, однако, Пекин восстановил отношения с Москвой и добился от нее вывода войск из Монголии. Кроме того, возобновились поставки советского оружия в КНР, причем сразу новейшего (ЗРС С-300П, истребители Су-27). Благодаря этим закупкам, которые в 1990-е (уже из России) стали гораздо более масштабными, по ряду классов техники китайский ВПК смог сразу «перепрыгнуть через поколение» и выйти на вполне современный уровень.

РАЗВЕДЫВАЯ БРОДЫ В ОКЕАНЕ

В 1990-е годы НОАК, как и Китай в целом, развивались по принципу «переходить реку, нащупывая камни». Китайский ВПК все более уверенно двигался по тому же пути, по которому когда-то прошел советский ВПК: от прямого копирования иностранных образцов через их «творческое развитие» к созданию полностью или почти полностью отечественной техники.

Новая китайская военная техника поначалу производилась в незначительных количествах для отработки методов ее применения и устранения технических проблем. Удивительным образом многие зарубежные наблюдатели (особенно российские) посчитали, что Китай будет действовать по таким же схемам всегда.

На самом деле, разумеется, Китай не собирался действовать подобным образом. «Нащупав камни», то есть убедившись в пригодности данного образца техники к эксплуатации, он переходил к его массовому производству. В основном это массовое производство началось в ХХI веке, при этом Китай продемонстрировал колоссальные производственные возможности своего ВПК, не имеющие аналогов в мире.

Особенно зримо это проявилось в строительстве ВМС НОАК, которые менее чем за два десятилетия из огромного по численности, но крайне архаичного и почти недееспособного «москитного флота» («Москитный флот уходит в прошлое», «НВО», 03.09.21) превратились в огромный по размерам современный океанский флот, по общему потенциалу пока еще уступающий ВМС США, но в Азиатско-Тихоокеанском регионе уже однозначно сильнейший («Поднебесная армада», «НВО», 01.10.21). Слабыми местами китайского флота пока являются подводные атомные лодки («Вооружаясь быстрее всех в мире», «НВО», 23.07.21) и минно-тральные силы, но и здесь проблемы решаются достаточно быстро.

Строительство китайских ВМС естественным образом имеет антиамериканскую и антияпонскую направленность. Ближайшей основной задачей китайского флота является присоединение Тайваня с обеспечением невозможности флотам США и Японии этому помешать («Битва титанов», «НВО», 19.06.20). Затем будет решаться задача однозначного доминирования ВМС НОАК сначала в Тихом и Индийском океанах, затем – в Мировом океане в целом.

Деление ВМС НОАК на Северный, Восточный и Южный флоты носит во многом искусственный характер, поскольку Китай имеет единое протяженное океанское побережье и развитую систему базирования флота. Благодаря этому он способен быстро создавать группировки ВМС на любых направлениях.

РАКЕТЫ, ПВО И АВИАЦИЯ

Не менее стремительно развиваются китайские ракетно-ядерные силы, основу которых составляют Ракетные войска НОАК («Китай прикрывается ядерным щитом», «НВО», 25.11.22). Общее количество ядерных зарядов на вооружении этого и других видов ВС КНР, разумеется, неизвестно. Но оно заведомо не имеет никакого отношения к официально распространяемым западными аналитическими центрами цифрам «200–300» (причем все они якобы не развернутые!). Реальное количество зарядов практически наверняка превышает 2 тыс., возможно – в разы.

До сих пор большая часть зарядов была установлена на баллистических ракетах средней дальности (БРСД) и оперативно-тактических ракетах (ОТР). То есть представляла угрозу для России, Индии, Японии. Прорывом в развитии китайских сил ядерного сдерживания (СЯС) стало принятие на вооружение многозарядной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) DF-41, благодаря чему они могут в короткий срок практически сравняться по своему потенциалу с американскими и российскими.

На основе советских и российских систем и технологий в КНР создана мощнейшая наземная противовоздушная оборона (ПВО), сравнимая только с российской и значительно превосходящая прочие. Основная часть наземной ПВО, конечно, сосредоточена вокруг Пекина, но постепенно «расползается» по всей стране («Поднебесная присматривает за небесами», «НВО», 15.04.22).

Стремительно перевооружаются на новую технику ВВС НОАК. В частности, по количеству истребителей 5-го поколения они уже вышли на второе место в мире после ВВС США, значительно превзойдя ВКС РФ («Через тернии к пятому поколению», «НВО», 25.02.22). Большая часть китайских ВВС и морской авиации развернута в восточной половине страны. Морская авиация и бомбардировочная авиация ВВС («От красных драконов темнеет небо», «НВО», 18.03.22) ориентированы в первую очередь на восток и юг (против Тайваня, США, Японии, стран АСЕАН), тактическая авиация ориентирована «по всем азимутам».

Благодаря высокой мобильности данного вида ВС и отлично развитой аэродромной сети китайское командование способно очень быстро создавать мощные авиационные группировки на любом стратегическом направлении. Основными проблемами китайской авиации является определенное отставание в развитии вертолетов («Поднебесная винтокрылая империя», «НВО», 17.12.21), несовершенство авиационных двигателей и некоторая нехватка высокоточных боеприпасов для поражения наземных целей, но критическими их считать никак нельзя.

При этом Китай вместе с США и Израилем вошел в тройку мировых лидеров в развитии не только разведывательных, но и боевых беспилотных летательных аппаратов («Технологии безлюдной войны», «НВО», 21.05.21).

СУХОПУТНЫЕ ВОЙСКА

Сухопутные войска НОАК развиваются ничуть не менее стремительно, чем остальные виды ВС, причем сразу по четырем направлениям:

– тяжелые соединения (классические войска на гусеничной технике);

– средние соединения (все классы наземной техники, но на колесном шасси, единственный зарубежный аналог – американские бригады «Страйкер», причем китайские средние бригады сильнее «Страйкеров»);

– легкие соединения (мобильные части на легких автомобилях, в том числе горные и воздушно-десантные);

– амфибийные соединения (на плавающих машинах китайской разработки, вообще не имеющих зарубежных аналогов).

Географическое распределение наземных сил является весьма определенным: тяжелые силы ориентированы на север и запад (Россия, Монголия, Казахстан, Индия, отчасти Корея), остальные – на восток и юг (Тайвань и Юго-Восточная Азия).

В рамках военной реформы 2017 года НОАК разделена на пять территориальных командований, включающих 13 армейских групп, а также два округа с особым статусом (Синьцзянский и Тибетский).

Армейские группы имеют условно одинаковый состав; в каждой шесть общевойсковых бригад (в одной – семь) и шесть специальных бригад («Бригады коммунистической войны», «НВО», 16.09.22). В реальности армейские группы довольно сильно различаются по составу (особенно по набору общевойсковых бригад), который определяется в первую очередь местом их дислокации, то есть теми военными задачами, которые им предстоит решать. ВВС тоже почти полностью перешли на бригадную структуру («Воздушные армады на всех направлениях», «НВО», 01.04.22).

БЛИЖАЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

В качестве основной задачи развития НОАК в ближайшей перспективе военно-политическое руководство ставит «соединение механизации с информатизацией». Под этим подразумевается дальнейшее качественное совершенствование техники всех классов при наращивании ее количества в соединении с реализацией концепции сетецентрической войны.

Главным недостатком НОАК является полное отсутствие боевого опыта (со времен войны против Вьетнама). Очевидно, в ближайшее время этот недостаток будет устранен. Как было сказано выше, важнейшей задачей НОАК в короткой перспективе является присоединение Тайваня. Затем (или даже до этого), возможно, будет проведена «тренировка» на КНДР («Китайские виды на Северную Корею», «НВО», 30.09.22) или на одной из стран АСЕАН («Китай, Индонезия, Филиппины: великая дружба или большая война?», «НВО», 26.08.22). После чего основным направлением действий НОАК окончательно станут запад и север. H

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.