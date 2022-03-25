Эволюция китайского зонтика

Китайская ПВО превзошла американскую и догоняет российскую

Вся боевая техника НОАК построена на советском фундаменте. КНР в начале своего существования получила огромное количество советского оружия всех классов. И довольна быстро перешла к его собственному производству – сначала по советским лицензиям, а потом и без таковых.

Темное прошлое

В частности, исключительно из орудий советских типов и их местных копий состояла китайская наземная ПВО.

Советское 37-мм орудие 61-К было скопировано под названиями Туре 55 и Туре 65. Затем с использованием этих орудий на шасси танка Т-34 были созданы ЗСУ Туре 63 и Туре 65. Одинаковое название Туре 59 получили копии двух совершенно разных советских зениток – 57-мм С-60 и 100-мм КС-19. Китайские зенитные орудия широко экспортировались. В частности, над Вьетнамом ими было сбито значительное количество американских самолетов и вертолетов.

При этом уже в 1950-е годы в мире началось развитие зенитно-ракетной техники. ВС КНР получили новейшую советскую ЗРС С-75 почти сразу после ее создания. В октябре 1959 года в районе Пекина именно С-75 сбила разведчик RB-57D ВВС Тайваня. Это стало первым в истории случаем успешного применения ЗРК.

В полк этой ЗРС входили по три дивизиона, в каждом из которых имелось по шесть ПУ и ТЗМ, а также четыре различных РЛС, осуществлявших обнаружение целей и наведение на них ЗУР. Дальность стрельбы их превышала 40 км, досягаемость по высоте составляла 30 км. В Китае она была скопирована с незначительными изменениями под названием HQ-1. Вскоре была создана усовершенствованная версия HQ-2, затем появились модификации HQ-3 и HQ-4.

HQ-1 была достаточно быстро снята с вооружения ВВС НОАК (аналога войск ПВО страны в Китае не было), HQ-3 и HQ-4 на него вообще не поступали. Зато HQ-2 массово производилась и широко экспортировалась. Она до сих пор остается на вооружении в самом Китае и ряде других стран, в Иране выпускалась по лицензии под названием «Саяд».

Разрыв с СССР и «культурная революция» крайне негативно повлияли на научно-техническое развитие Китая, в том числе в военной сфере. В частности, разработка первого отечественного ЗРК малой дальности HQ-61 стартовала в середине 1960-х, но производство началось лишь в конце 1980-х. Причем он выпускался в незначительных количествах, как и его корабельная версия для ВМС НОАК.

В 1970-е годы Китай получил из Вьетнама советский ПЗРК «Стрела-2», затем из Африки – ПЗРК «Стрела-3». На их основе было создано семейство китайских ПЗРК HN-5 (дальность стрельбы – до 4,5 км, досягаемость по высоте – до 2,5 км), которые были приняты на вооружение ПВО сухопутных войск НОАК и широко экспортировались. На основе HN-5В был разработан пакистанский ПЗРК «Анза».

Советское зенитное орудие ЗУ-23–2 было скопировано в Китае под название Туре 85, также была создана ЗСУ с этим орудием на шасси БТР Туре 90, но выпускалась в крайне незначительном количестве. Зенитное орудие Туре 87 также было, по сути, копией ЗСУ-23–2, но имело калибр 25 мм. Кроме того, в небольшом количестве выпускалась ЗСУ Туре 88 с орудием Туре 65 на шасси танка Туре 79.

В целом в 1980-е годы состояние всех компонентов ПВО НОАК было совершенно неудовлетворительным как по количественным, так и по качественным параметрам. Впрочем, в 1970–1980-е годы Пекин достаточно активно сотрудничал в военной области со странами Запада. На основе итальянской ракеты «Аспид» был создан ЗРК HQ-6 (экспортное название – LY-60), а затем его модернизированные варианты HQ-64 и HQ-6D. На ПУ размещалось четыре ЗУР с полуактивным радиолокационным наведением, дальностью стрельбы до 20 км и досягаемостью по высоте до 12 км. В состав батареи входит четыре РЛС и шесть ЗРК, в варианте HQ-6А в батарею HQ-6D включены также морские 7-ствольные 30-мм зенитные автоматы, установленные на автомобильном шасси.

Копией французского ЗРК «Кроталь» стал HQ-7 (экспортное название – FM-80), на его основе затем был разработан усовершенствованный HQ-7B (FM-90). ЗРК на колесном шасси несет РЛС наведения, телевизионную систему сопровождения цели и четыре ЗУР с радиокомандным наведением. Дальность стрельбы составляет 12–15 км, досягаемость по высоте – 5–6 км. В состав батареи входят три ЗРК и РЛС обнаружения, в дивизионе – три батареи. HQ-6 и HQ-7 имели корабельные версии и поставлялись на экспорт (в Иране HQ-7 скопирован под названием «Я-Захра»), в НОАК гораздо более широкое распространение получил HQ-7.

Швейцарское 35-мм спаренное зенитное орудие GDF-002 с конца 1980-х выпускается в Китае по лицензии под названием Туре 90 (или PG-99). Уже в ХХI веке была создана ЗСУ Туре 09 (PGZ-09), которая представляет собой два орудия Туре 90 и РЛС наведения на шасси 155-мм САУ Туре 05. Считается, что эта ЗСУ может быть преобразована в ЗРПК путем установки четырех ЗУР, но к настоящему времени этого сделано не было.

Светлое будущее

В 1990-е годы китайская ПВО совершила качественный скачок благодаря закупкам в России ЗРС С-300П во всех трех ее основных модификациях и ЗРК малой дальности «Тор», который был скопирован в Китае под названием HQ-17 (позже был создан вариант HQ-17А на колесном шасси).

Значительно активизировалась и разработка собственных систем. Так, синтезом советского ПЗРК «Игла-1» и американского «Стингера» стал ПЗРК QW-1 с дальностью стрельбы до 5 км и досягаемостью по высоте 4 км. На его основе было создано большое семейство ПЗРК, наиболее известным представителем которого является QW-2 с дальностью стрельбы до 6 км. Только эти два ПЗРК приняты на вооружение НОАК, на их основе были созданы пакистанские «Анза» Мк II и Мк III.

Спаренный ПЗРК QW-4 (вариант QW-2), установленный на шасси бронеавтомобиля ZFB-05, стал чисто экспортным ЗРК TD-2000, который приобрела Индонезия. В батарею такого ЗРК входят шесть машин и машина с РЛС обнаружения целей.

Практически одновременно с QW-1/2 был создан и принят на вооружение НОАК ПЗРК FN-6 со схожими ТТХ. На его основе разработан опять же чисто экспортный ПЗРК FB-6 (восемь ПЗРК в двух счетверенных пакетах на автомобильном шасси, в пару каждому такому ЗРК придается автомобиль с РЛС).

В конце 1990-х НОАК получила гусеничный ЗРПК Туре 95 (он же PGZ-95), оснащенный четырьмя ПЗРК QW-2 и четырьмя 25-мм швейцарскими орудиями КВА (дальность стрельбы 2,5 км, досягаемость по высоте 2 км), а также РЛС обнаружения и электронно-оптической системой сопровождения цели. Батарея, как правило, включает шесть-восемь ЗРПК, а также машину-КП и три ТЗМ.

Еще в конце 1970-х в Китае была начата разработка ЗРК для замены HQ-2, завершилась она уже в ХХI веке. Созданный в результате ЗРК HQ-12 (экспортное название KS-1А) фактически успел морально устареть, тем не менее был принят на вооружение. Дивизион этого ЗРК включает РЛС обнаружения и наведения, шесть ПУ по две ЗУР на каждой (дальность стрельбы до 50 км, досягаемость по высоте до 25 км) и шесть ТЗМ (по четыре ЗУР).

Глубокой модернизацией HQ-12 стала ЗРС HQ-22 (она же FK-3), недавно начавшая поступать на вооружение ВВС НОАК. Дальность стрельбы ЗУР с полуактивным радиолокационным наведением выросла до 170 км, досягаемость по высоте – до 27 км. В составе батареи имеется РЛС с ФАР и три ПУ по четыре ЗУР на каждой.

Сразу после приобретения Китаем ЗРС С-300П в стране началась разработка собственной ЗРС HQ-9 (экспортные варианты – FD-2000 и FT-2000). Она имеет очень много общего (как по внешнему виду, так и по структуре и ТТХ) с С-300П, хотя, видимо, не является ее прямой копией. Возможно, при создании HQ-9 (особенно ее РЛС) заимствовались некоторые решения, использованные в американской ЗРС «Патриот».

Как и в случаях с С-300П и «Патриотом», в HQ-9 на ПУ размещены четыре ЗУР, для которых также используется принцип «наведение через ракету», что является синтезом радиокомандного и полуактивного радиолокационного наведения. При этом, как и в С-300П, имеются ЗУР с пассивным радиолокационным наведением, предназначенные для поражения постановщиков помех и самолетов ДРЛО. Дальность стрельбы ЗУР составляет 120 км, досягаемость по высоте – 25 км. У модификаций HQ-9А/В они увеличены до 200 км и 30 км соответственно.

Подобно С-300П, в дивизионе HQ-9 имеются РЛС подсвета и наведения, РЛС обнаружения низколетящих целей и стартовые батареи по три ПУ, коих может быть две или три, то есть шесть-девять ПУ (в дивизионе С-300П – четыре стартовые батареи, то есть 12 ПУ). Также в состав дивизиона HQ-9 входит РЛС обнаружения (в С-300П она включена в состав КП полка). КП полков С-300П и HQ-9 в ПВО НОАК совместимы, то есть полки могут иметь смешанный состав.

Развитием HQ-9 является ЗРС HQ-19, предназначенная для решения задач ПРО и для поражения спутников, причем эта ЗРС уже поразила как минимум один отработавший китайский ИСЗ. Дальнейшим развитием HQ-19 являются HQ-26 (дальность – 400 км, досягаемость по высоте – 200 км) и HQ-29, на данный момент статус этих систем не очень ясен. Условными зарубежными аналогами трех последних китайских ЗРС считаются российские С-400 и С-500, американские «Патриот» РАС3, ТНААD и «Стандарт». При этом, однако, Китай приобрел у России «настоящую» С-400.

HQ-9 и HQ-26 имеют корабельные варианты. Информация о наличии у Китая ЗРС HQ-18, представляющей собой якобы копию советской ЗРС С-300В, достаточно сомнительна, прямых подтверждений она не имеет.

ЗРК HQ-16 (экспортное название – LY-80) в начале ХХI века был создан в корабельной версии, в 2010-е годы появился наземный вариант HQ-16А, а затем усовершенствованный HQ-16В. ЗУР с полуактивной радиолокационной системой наведения имеет дальность полета 40 км (у HQ-16В – 70 км) и досягаемость по высоте до 18 км. На ПУ размещаются шесть ЗУР, причем пакет ЗУР имеет внешнее сходство с таковым у российского ЗРК «Бук-М3», который был принят на вооружение даже позже, чем HQ-16А/В. Впрочем, ПУ «Бук-М3» размещена на гусеничном шасси и имеет собственную РЛС наведения, в то время как ПУ HQ-16А/В расположена на колесном шасси и не имеет своей РЛС. В состав батареи HQ-16А/В входят РЛС наведения и четыре ПУ. Дивизион включает КП, РЛС обнаружения и три батареи.

В целом на данный момент КНР обладает очень мощной наземной ПВО, которая по своим количественным и качественным параметрам сопоставима с российской и превосходит американскую. При этом, однако, Китай еще не полностью достиг независимости от иностранных образцов, о чем свидетельствуют закупки в России ЗРС С-300П и С-400. Почти все созданные в самом Китае ЗРС, ЗРК, ЗРПК, ПЗРК, ЗСУ и зенитные орудия, состоящие сейчас на вооружении ВВС и войсковой ПВО НОАК, являются на самом деле либо копиями иностранных образцов, либо производными от таковых.

Впрочем, вся создаваемая в Китае боевая техника, включая и технику ПВО, имеет в основе иностранные образцы, но постепенно все дальше уходит от этой основы и все сильнее китаизируется. Совершенно аналогичный путь в свое время прошла советская боевая техника.

Китайские ЗРК довольно успешно экспортируются, что само по себе свидетельствует о хорошем качестве данного класса техники. Впрочем, никаких боевых успехов на счету китайских средств ПВО до сих пор нет. Что касается количественной стороны, то возможности китайского ВПК можно считать почти безграничными.

Александр Храмчихин

Александр Храмчихин – независимый военный эксперт.