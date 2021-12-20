Поднебесная винтокрылая империя

Китай намерен догнать ведущих производителей вертолетов

Вертолет впервые принял участие (тогда очень ограниченное) в корейской войне 1950–1953 годов. Сейчас без этого класса техники невозможно представить никакую войну – ни классическую, ни противопартизанскую. Пожалуй, по универсальности ему просто нет равных. Поэтому во всех основных армиях мира развитию вертолетов уделяется очень большое внимание. Китай, разумеется, исключением не является.

Советская помощь и западный фундамент

Китай начал получать из СССР свои первые вертолеты (сначала 40 Ми-1, затем до 100 Ми-4) в начале 1950-х. При этом с середины 1950-х в Китае начало разворачиваться собственное производство авиационной техники – сначала по советским лицензиям, а затем без них (то есть путем воровства технологий). В частности, было произведено 545 вертолетов Ми-4 под названием Z-5.

К этому времени «великая дружба» между СССР и КНР органично переросла в острую взаимную ненависть, дошедшую почти до открытой войны. В связи с этим Пекин начал естественным образом дружить с Западом. В 1970-е – 1980-е Китай открыто называли «16-м членом НАТО».

Несмотря на столь тесный союз, продавать Пекину по-настоящему серьезное оружие на Западе все же опасались. Зато вертолеты, большинство которых можно было считать техникой двойного назначения (используемой как в военных, так и в гражданских целях), стали в этом плане идеальным вариантом. В итоге именно на этот класс китайской боевой техники западные технологии оказали большее влияние, чем советско-российские.

Еще в конце 1960-х Китай купил у Франции 15 легких вертолетов SA-316В «Алуэтт-3». В 1970-е там же были куплены тяжелые вертолеты «Супер Фрелон» (четыре противолодочных SA321G, девять транспортных SA321Н). В 1980-е – восемь боевых вертолетов SA342 «Газель» и 30 многоцелевых AS365N «Пантера».

После этого производство «Пантер» под местным названием Z-9 было развернуто в самом Китае. К настоящему времени выпущено до 500 машин нескольких модификаций, в том числе боевой Z-9WZ. Также было начато производство «Суперфрелонов» под местным названием Z-8 в нескольких модификациях (как противолодочных, так и транспортных, последние выпускались до 2016 года) общим количеством не менее 170 машин.

В США в середине 1980-х было закуплено 24 многоцелевых вертолета S-70С (аналог UH-60А «Блэк Хок»). Такое же количество многоцелевых вертолетов Ми-8 было приобретено в СССР после нормализации отношений между Пекином и Москвой в конце 1980-х.

В 1990-е Китай получил из России еще 60 вертолетов Ми-8 и десять морских вертолетов Ка-27 и Ка-28. Также было развернуто производство французских вертолетов AS550 «Феннек» под местным названием Z-11.

В ХХI веке Китай купил у России около 250 многоцелевых вертолетов Ми-17 (его закупки продолжаются, всего КНР получит более 300 Ми-17), по девять вертолетов ПЛО Ка-28 и ДРЛО Ка-31.

В самом Китае на основе вертолета Z-8 был создан Z-18 для использования с авианосцев (в том числе в вариантах ПЛО и ДРЛО). На основе Z-9 был разработан легкий ударный вертолет Z-19. Начато производство многоцелевого вертолета Z-20, который, по-видимому, является безлицензионной копией американского S-70/UH-60А.

Первый китайский специализированный ударный вертолет Z-10 (или WZ-10) внешне очень сильно напоминает итальянский А129, однако официально считается, что эта машина разработана в самом Китае при содействии российских специалистов и никаких прямых иностранных аналогов не имеет.

Сегодня в ВВС НОАК имеется небольшое количество транспортных, пассажирских и спасательных машин: 9–10 французских AS332L, шесть европейских EC225LP, от 15 до 19 Ми-17 и до пяти Ми-8, до 31 Z-9В/WZ и 16–22 Z-8К. Все AS332 (кроме трех машин, входящих в состав гарнизона Гонконга) и ЕС225 эксплуатируются в «виповском» 100-м полку 34-й авиадивизии для перевозки высшего командного состава НОАК. Остальные вертолеты в ВВС используются как транспортные, спасательные и учебные. Кроме того, по 10–12 Z-8 и Z-9 имеется в ВДВ, которые организационно относятся к ВВС.

Подавляющее большинство китайских «вертушек» числится в армейской и в морской авиации.

Над сушей

Армейская авиация сухопутных войск НОАК была создана лишь в 1986 году. Сейчас в ее строю имеется до 345 Z-9, до 75 Z-11, четыре SA342 (еще четыре на хранении), от 169 до 244 Z-10, от 107 до 176 Z-19, до 40 Ми-8 (еще до восемь на хранении) и от 180 до 219 Ми-17, до 33 европейских НС-120, до 21 S-70C, 31 Z-20, от 112 до 123 Z-8. Все Z-11, Ми-8, НС-120 и SA342 используются либо как учебные, либо в авиации Народной вооруженной полиции, которая фактически является частью НОАК.

В боевых частях собственно сухопутных войск на вооружении состоят ударные Z-10 и Z-19, многоцелевые Z-9, S-70, Z-20 и Ми-17, транспортные и спасательные Z-8. Кроме пушек и НУРСов, китайские ударные и многоцелевые вертолеты оснащены ПТУРами HJ-8/9/10 («От династии Хань до Си Цзиньпина», «НВО», 02.07.21) и ракетами «воздух–воздух» малой дальности TY-90.

Вертолеты этих шести типов после военной реформы 2017 года («Новая Великая китайская стена», «НВО», 20.10.17) распределены между 15 бригадами, большинство из которых имеют те же номера, что и армейские группы, в состав которых входят.

Бригад армейской авиации имеется 13. В Восточном командовании это 71-я (ее вертолеты несут бортовые номера LH991ххх), 72-я (LH992ххх) и 73-я (LH993ххх) бригады. В Южном командовании – 74-я бригада (LH981ххх). В Западном командовании – 76-я (LH971ххх) и 77-я (LH972ххх) бригады (в составе 77-й бригады – все вертолеты S-70). «Дополнениями» Западного командования являются Синьцзянский и Тибетский провинциальные округа, в состав которых входят соответственно 84-я (LH911ххх) и 85-я (LH921ххх) бригады армейской авиации.

В Северном командовании – 78-я (LH961ххх), 79-я (LH962ххх), 80-я (LH963ххх) бригады. В Центральном командовании – 81-я (LH951ххх) и 82-я (LH952ххх) бригады армейской авиации. В состав 75-й армейской группы Южного командования и 83-й армейской группы Центрального командования вместо бригад армейской авиации входят десантно-штурмовые бригады – соответственно 121-я (LH982ххх) и 161-я (LH953ххх), именно в них в первую очередь сейчас поступают новые вертолеты Z-20, также в их состав входит большая часть транспортных вертолетов Z-8. Вертолеты Ми-17, Z-9 и Z-10 имеются в составе практически всех перечисленных 15 бригад.

Над морем

В состав морской авиации НОАК входит девять вертолетов ДРЛО Ка-31, более 50 транспортных вертолетов (до шести Ми-8, 40–42 Z-8, 9–10 Z-18; до семи SA-321 и не менее двух Ми-8 выведены на хранение), 77–79 многоцелевых Z-9, три спасательных вертолета Ка-27ПС.

Из этого количества до 20 Z-8 и Z-9 используются как учебные, еще не менее 70 машин этих двух типов входят в состав 5-го полка 2-й авиадивизии Северного флота и 26-го полка 9-й авиадивизии Южного флота, 13 вертолетов (7 Z-8C, 6 Z-9D) – в состав недавно созданной авиабригады морской пехоты.

К двум китайским авианосцам приписаны семь Z-9S и 9–10 Z-18. В 11-м полку 4-й авиадивизии Восточного флота имеется шесть Z-9D, до пяти Ми-8, три Ка-27, 14 Ка-28, девять Ка-31. Большинство этих вертолетов (кроме, конечно, Ми-8) также базируются на авианосцы (хотя как раз в составе ВФ авианосцев нет).

В последнее время появилась информация о том, что Китай собирается приобрести российские Ка-52К (морской вариант ударного вертолета) для своих новых УДК пр. 075 («Поднебесная армада», «НВО», 01.10.21). Эти машины придали бы совершенно новые возможности китайским ВМС в плане проведения десантных операций – в первую очередь, разумеется, на Тайване («Неизбежность Тайваня», «НВО», 24.09.21). Пока, однако, подтверждений этой информации нет.

Проблемы и перспективы

Как видно из сказанного выше, с количеством вертолетов у НОАК все хорошо (это, впрочем, относится к технике всех классов). При этом в производстве находятся Z-9, Z-10, Z-18, Z-19, Z-20, закупаются в России дополнительные Ми-17 (а может быть, и Ка-52К), то есть количество машин будет лишь увеличиваться.

Тем не менее вертолетная авиация является одним из наиболее слабых место НОАК.

Как известно, изначально в основе практически всех образцов советской боевой техники лежали западные прототипы. Но постепенно, с развитием ВПК и науки, отечественная техника все дальше уходила от западной основы, создавались уже действительно собственные, причем весьма конкурентоспособные машины всех классов.

С определенным отставанием, но очень уверенно по тому же пути движется ВПК КНР – он тоже все дальше уходит от своей советско-российской и западной основ, создавая вполне конкурентоспособную собственно китайскую технику. Но вертолетной авиации это касается в наименьшей степени: она до сих пор очень «вторична» и состоит либо из копий иностранных машин, либо просто из иностранных машин.

Очень показательно, что вертолетов почти нет в китайском военном экспорте. КНР уже давно входит в пятерку, если не в тройку крупнейших мировых продавцов оружия, в огромных количествах продавая во множество стран боевую технику практически всех классов. При этом Пекину удалось продать лишь три Z-10 в Пакистан и до полусотни Z-9 разных модификаций в несколько слаборазвитых стран Африки, Южной и Юго-Восточной Азии и Латинской Америки (в последнем случае – в Боливию).

С данным обстоятельством напрямую связана удивительная эпопея с попыткой Китая приобрести находящееся в Запорожье предприятие «Мотор Сич», которое производит двигатели практически ко всем вертолетам советского и российского производства. Киев на протяжении нескольких лет откровенно «кидает» Пекин, но китайцы явно не оставляют намерений приобрести «Мотор Сич». Причем, по-видимому, Китай хочет получить запорожский завод не только юридически, но и физически: перевести оборудование, документацию и большую часть персонала на уже построенный завод в Чунцине. Киев и Вашингтон стоят насмерть, но и Пекин не сдается. Зная о безграничных масштабах украинской коррупции, он, видимо, хочет получить свое не мытьем, так катаньем, надеясь своим финансовым ресурсом перекрыть политический ресурс США.

Крайне сложно сказать, удастся ли Китаю добиться успеха, хорошо известно лишь то, что упорства ему не занимать. Он очень хочет, основываясь, в частности, на запорожских технологиях, уйти наконец в свободное плавание и не зависеть от России и Европы в развитии винтокрылых машин. Нет особых оснований сомневаться, что рано или поздно Пекин, так или иначе, свое возьмет.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.