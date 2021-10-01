Поднебесная армада

В хорошо обозримом будущем китайский флот превзойдет по своему потенциалу по крайней мере Тихоокеанские ВМС США и станет господствующей силой в Тихом и Индийском океанах.

Военно-морские силы Китая растут не по дням, а по часам

Колоссальный качественный скачок Народно-освободительной армии Китая в ХХI веке наиболее зримо проявляется на море. Еще недавно крайне убогий по качеству, хотя и огромный по количеству москитный флот («Москитный флот уходит в прошлое», «НВО», 03.09.21) стремительно превращается в океанский флот глобального масштаба.

Убогое начало

После окончания Второй мировой войны и гражданской войны в Китае СССР передал КНР четыре эсминца пр. 7. Эти корабли оставались в составе ВМС НОАК до начала 1990-х. Кроме того, в 1950–1960-е годы в состав китайских ВМС входили до полутора десятков фрегатов и корветов, ранее принадлежавших флотам Японии и Великобритании: они были либо захвачены, либо нелегально куплены через Гонконг.

Уже с середины 1950-х начались поставки в Китай из СССР кораблей послевоенных проектов, их сборка теперь частично или полностью осуществлялась на китайских верфях. СССР передал КНР четыре тральщика пр. 254 (в Китае – пр. 6605), после чего в этой стране были построены еще 33 тральщика по немного измененному пр. 6610. Кроме того, из СССР было получено четыре сторожевых корабля пр. 50, остававшихся в строю до начала 1990-х.

В середине 1960-х советско-китайское военно-техническое сотрудничество прекратилось и больше не возобновлялось. В связи с этим Китай был вынужден перейти к созданию собственных боевых кораблей и систем вооружений.

В 1960-е годы были построены лишь пять крайне примитивных артиллерийских фрегатов пр. 65. В 1970-е Китай начал постепенно преодолевать последствия «культурной революции» – соответственно строительство флота активизировалось. В состав надводного флота были включены 14 фрегатов пр. 053Н («Цзянху-1»), оснащенные ПКР SY-1 («От династии Хань до Си Цзиньпина», «ВПК», 02.07.21). Крупнейшими надводными боевыми кораблями стали семь эсминцев пр. 051 («Люйда»), имеющие на вооружении ПКР HY-1/2 (один из этих кораблей вскоре после ввода в строй погиб в результате внутреннего взрыва). Кроме того, началось строительство серии малых десантных кораблей пр. 079.

В 1980-е годы значительно улучшились отношения между КНР и странами НАТО, поэтому стал возможен импорт Китаем вооружения, техники и оборудования западного производства. Например, были получены итальянские 324-мм противолодочные торпеды А244, на ее основе была создана китайская Yu-7.

С помощью импорта был преодолен важнейший недостаток китайского флота – отсутствие корабельных ЗРК. Формально в Китае был создан ЗРК малой дальности HQ-61, но его качество оказалось весьма низким. В 1980-е из Франции был получен ЗРК «Кроталь», который был скопирован в Китае под названием HQ-7 и производился как в наземном, так и в корабельном вариантах.

После событий на площади Тяньаньмэнь в июне 1989 года страны НАТО ввели эмбарго на поставку оружия в Китай. Однако оно не затронуло двигатели, РЛС, ГАС, которые поступают в Китай до сих пор и устанавливаются на китайских ПЛ, надводных кораблях и катерах практически всех современных типов. Всего Китай получил около 450 корабельных двигателей из Франции, Германии и США, до 50 корабельных РЛС и до 40 ГАС из Франции.

Импорт западного оборудования и начавшиеся в КНР экономические реформы способствовали дальнейшему ускорению строительства китайского флота. Надводные силы получили еще 11 эсминцев типа «Люйда», которые отличались от первых семи кораблей пр. 051 более совершенным электронным оборудованием. А четыре из них получили ПКР YJ-83 и ЗРК HQ-7 – то есть стали первыми китайскими кораблями, оснащенными ЗРК.

Были построены десять фрегатов пр. 053Н1 и 3 пр. 053Н2. Они также получили более совершенное электронное оборудование по сравнению с кораблями пр. 053Н, а на кораблях пр. 053Н2 вместо ПКР SY-1 были установлены YJ-83. Минно-тральные силы пополнились четырьмя тральщиками пр. 082 и двенадцатью пр. 082-I, десантные силы – тремя десантными кораблями пр. 072 и тремя пр. 073-II.

В марте 1988 года произошел бой в районе островов Спратли между тремя китайскими фрегатами (1 пр. 065, 2 пр. 053Н) и тремя вооруженными транспортами ВМС Вьетнама. Из-за очевидного неравенства сил китайцы одержали победу. Два вьетнамских корабля были потоплены, один выбросился на берег спорного острова.

Постепенное развитие

В 1990-е годы возобновилось военно-техническое сотрудничество Китая с Россией, откуда были получены два эсминца пр. 956 и различное вооружение. Кроме того, с российской помощью были построены два эсминца пр. 052 (тип «Харбин»), которые получили на вооружение ЗРС С-300Ф. Они стали первыми китайскими боевыми кораблями, имеющими средства ПВО большой дальности.

Флот также получил эсминец пр. 051В «Шэньчжень», шесть фрегатов пр. 053Н1G, четыре пр. 053Н2G и десять пр. 053Н3 (последние достраивались в начале 2000-х). Все они были вооружены ПКР серии YJ-8, фрегаты пр. 053Н2G получили ЗРК HQ-61, а эсминец и фрегаты пр. 053Н3 – HQ-7. Также были введены в состав ВМС четыре десантных корабля пр. 072-II, 11 пр. 072-III, 12 пр. 074 и один пр. 073-III.

К началу ХХI века китайский флот подошел достаточно большим по количеству кораблей, однако по качеству он очень сильно отставал от основных флотов мира. ВМС КНР были в основном прибрежными, их ударные возможности являлись достаточно ограниченными, а возможности ПВО и особенно ПЛО – близкими к нулевым.

В 2000-е годы в стране еще продолжались эксперименты по строительству новых типов кораблей малыми сериями (по одной-две единицы). Постепенно, однако, китайское руководство определилось с тем, что ему нужно, и перешло к строительству полноценного океанского флота. Причем темпы этого строительства стали беспрецедентными для мирного времени.

В середине 2000-х Китай купил у России еще два эсминца пр. 956 вместе с вооружением, в том числе сверхзвуковыми ПКР 3М80 «Москит». В настоящее время все четыре эсминца пр. 956 перевооружаются на ПКР YJ-12, также сверхзвуковые, но с гораздо большей, чем у «Москита», дальностью полета (до 400 км). Такие же ПКР в ходе модернизации получил упомянутый выше эсминец пр. 051В. Кроме того, на «956-х» радикально обновлена ПВО путем установки ЗРК средней дальности HQ-16 (в двух УВП по 16 ЗУР) и ЗРК малой дальности HQ-10.

Вдобавок в этот период в самом Китае были построены по два эсминца пр. 051С и 052В с ПКР YJ-83 и ЗРС С-300Ф, а также два фрегата пр. 054 с теми же ПКР и ЗРК HQ-7. Эсминцы пр. 052В, как и более поздние эсминцы пр. 052С/D и пр. 055 (о них речь пойдет ниже) оснащены украинскими газотурбинными двигателями.

Были построены четыре тральщика пр. 081 и десять десантных кораблей пр. 073А, завершивших «073-ю» серию. Начато строительство десантных кораблей пр. 072А, завершивших «072-ю» серию (всего их построено 15 единиц).

Рывок в будущее

С конца 2000-х Китай окончательно перешел к строительству современного океанского флота, включая авианосцы.

Первым из них стал бывший советский «Варяг», строившийся в Николаеве. Он был продан Украиной в Китай в 1998 году в готовности 67%, причем официально – для переоборудования в плавучий парк развлечений. Однако корабль был достроен как авианосец и в 2012 году вошел в состав китайского флота под названием «Ляонин».

В 2019 году ВМС НОАК получили авианосец «Шаньдун», построенный по почти аналогичному проекту. На обоих кораблях базируются истребители J-15, скопированные с советских Су-33 (их прототипы также куплены на Украине). Основным недостатком данных кораблей является отсутствие катапульт для взлета самолетов, вместо них используется носовой трамплин.

В настоящее время в Китае ведется строительство «полноценного» авианосца пр. 003, который будет оснащен электромагнитными катапультами. Предположительно, будет построено два авианосца пр. 003, после чего начнется строительство атомных авианосцев пр. 004.

Освоение технологий строительства авианосцев позволило совершить качественный прорыв и в строительстве десантных кораблей. Все предыдущие китайские корабли данного класса были рассчитаны на высадку людей и техники непосредственно на берег через открывающиеся носовые аппарели. В 2006–2020 годах были построены восемь ДВКД пр. 071 водоизмещением 25 тыс. тонн. Они несут по четыре десантных катера на воздушной подушке пр. 726 и 6 вертолетов Z-8.

Ведется строительство трех УДК пр. 075 водоизмещением 40 тыс. тонн, они будут способны нести до 20 вертолетов (сейчас введен в строй один УДК). Кроме того, Китай приобрел на Украине два десантных корабля на воздушной подушке пр. 12322 (в Китае – пр. 958), строительство таких кораблей теперь развернуто в самой КНР.

Наибольших успехов Китай добился в строительстве надводных кораблей основных классов. Этому, в частности, способствовало освоение технологии УВП «американского» типа (имеется в виду американская УВП Мк41). На эсминцах пр. 051С/052/052В имелись УВП «советского» револьверного типа в составе ЗРС С-300Ф. Они предназначались для запуска только ЗУР из состава этой ЗРС, в каждый отдельный момент времени к пуску была готова лишь одна ЗУР из восьми. УВП Мк41 подразумевает возможность запуска из каждой ячейки ракет разных типов и классов и готовность к пуску всех ракет одновременно.

Своеобразным промежуточным вариантом стали УВП на эсминцах пр. 052С (таких кораблей было построено шесть). Они предназначались для запуска только ЗУР из состава ЗРС HHQ-9 (создана на основе С-300Ф), но при этом к пуску были готовы все 48 ЗУР. Кроме того, эсминцы получили ПКР YJ-62 (С-602) с дальностью полета до 400 км, но все еще, подобно ПКР семейства YJ-8, с дозвуковой скоростью полета и контейнерными ПУ.

Полноценные УВП (носовая и кормовая по 32 ячейки в каждой) устанавливаются на эсминцах пр. 052D. Кроме тех же HHQ-9 из этих УВП могут применяться КРМБ CJ-10 с дальностью полета более 1,5 тыс. км и сверхзвуковые ПКР YJ-18 с дальностью более 600 км. Кроме того, на корабле имеется ЗРК малой дальности HQ-10, схожий по конструкции с немецким ЗРК RAM. В настоящее время введены в строй 19 эсминцев пр. 052D, а вся серия составит как минимум 25 единиц.

Также будет построено не менее восьми эсминцев (фактически – крейсеров) пр. 055 (сейчас введены в строй три корабля). Их вооружение по номенклатуре аналогично пр. 052D, но при этом в носовой УВП корабля будет 64 ячейки, в кормовой – 48, то есть корабль будет нести 112 ракет различных типов.

УВП на 32 ячейки для ЗУР из состава ЗРК HHQ-16 и ПЛУР с торпедой Yu-8 установлены на фрегатах пр. 054А. Также эти корабли вооружены ПКР YJ-83 в контейнерных ПУ. Введено в строй китайского флота 30 фрегатов этого типа, возможно, будет построено еще до 20 кораблей.

С 2005 года ВМС НОАК получили 10 тральщиков пр. 081А и 9 пр. 082-II. При этом минно-тральные силы остаются самым слабым местом китайского флота.

Между Северным, Восточным и Южным флотами (далее – СФ, ВФ, ЮФ) ВМС НОАК большие надводные корабли делятся следующим образом.

В составе СФ имеется авианосец «Ляонин», 14 эсминцев (два пр. 055, восемь пр. 052D, два пр. 052, два пр. 051С), десять фрегатов (восемь пр. 054А, два пр. 053Н3), 11 тральщиков (четыре пр. 082-II, два пр. 082-I, пять пр. 081А), четыре ТДК (два пр. 072А, два пр. 074А).

В состав ВФ входят 13 эсминцев (четыре пр. 956, четыре пр. 052С, пять пр. 052D), 20 фрегатов (12 пр. 054А, два пр. 054, четыре пр. 053Н3, два пр. 053Н1G), 14 тральщиков (три пр. 082-II, четыре пр. 082-I, четыре пр. 082, один пр. 081А, два пр. 081), три ДТД пр. 071, 26 ТДК (шесть пр. 072-III, семь пр. 072А, четыре пр. 072-II, четыре пр. 073А, пять пр. 074А).

ЮФ включает авианосец «Шаньдун», 12 эсминцев (один пр. 055, шесть пр. 052D, два пр. 052С, два пр. 052В, один пр. 051В), 13 фрегатов (десять пр. 054А, два пр. 053Н3, один пр. 053Н1), 14 тральщиков (два пр. 082-II, шесть пр. 082-I, четыре пр. 081А, два пр. 081), один УДК пр. 075, пять ДТД пр. 071, 21 ТДК (пять пр. 072-III, шесть пр. 072А, шесть пр. 073А, один пр. 073-III, три пр. 074А).

Распределение по флотам небольших ТДК (три пр. 073-II, 12 пр. 074) неизвестно, кроме того, из 31 старого ТДК пр. 079-II большая часть переделана в грузовые суда и формально не относится к ВМС. В резерве находятся два эсминца пр. 051G («Люйда-3»), один эсминец пр. 051 («Люйда-1») и один пр. 051D («Люйда-2»), 13 «053-х» фрегатов (по пять пр. 053Н и 053Н1, два пр. 053Н1G, один пр. 053Н2), три ТДК пр. 072.

В качестве учебных или экспериментальных используются четыре эсминца пр. 051 и шесть «053-х» (три пр. 053Н, один пр. 053НТН, два пр. 053Н1G). Переданы Береговой охране (с демонтажом большей части вооружения) два эсминца пр. 051, один фрегат пр. 053Н и три пр. 053Н2G.

Если в КНР не произойдет никаких серьезных внутренних потрясений, то уже в хорошо обозримом будущем ее флот превзойдет по своему потенциалу, по крайней мере, ТОФ ВМС США и станет господствующей силой в Тихом и Индийском океанах.

В более отдаленной перспективе ВМС КНР имеют прекрасные шансы стать сильнейшими в мире вообще, чему способствует значительно выросший научно-технологичный уровень страны и наличие гигантских кораблестроительных мощностей. Некоторое отставание в отдельных областях (атомные ПЛ, тральщики) вполне преодолимо и общему росту китайской морской мощи всерьез не мешает.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.