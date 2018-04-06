Афганский урок для России



Вывод ограниченного контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан.

Источник: РИА Новости Вывод ограниченного контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан.Источник: РИА Новости

Столкновение с исламским экстремизмом было неизбежно

Подробное описание развития ситуации в Афганистане перед вводом туда советских войск заняло бы слишком много места. Если коротко, то приход к власти в крайне отсталой, находящейся на этапе раннего феодализма и полностью исламизированной стране коммунистической партии (Народно-демократической партии Афганистана, НДПА) совершенно дестабилизировал обстановку и вызвал практически полное отторжение со стороны местного населения. Соответственно руководство НДПА стало очень настойчиво обращаться за помощью к Москве, которая в конце концов не смогла отказать. При этом советское руководство совершенно серьезно ожидало, что в Афганистан в ближайшее время начнется вторжение американских войск. На самом деле ничего подобного у американцев и в мыслях не было. Зато советское вторжение в Афганистан вызвало панику в Вашингтоне: там решили, что советские войска собираются выйти к Персидскому заливу, чтобы лишить Запад нефти (а этого на самом деле и в мыслях не было у советских лидеров). Но вот что в США поняли совершенно правильно - что появилась возможность "устроить Советам свой Вьетнам".

"УДАР В СПИНУ" ОТ ПЕКИНА И КАИРА

Ввод советских войск в Афганистан начался 25 декабря 1979 года. Первоначальная группировка сухопутных войск (40-я Армия) включала 103-ю воздушно-десантную, 5-ю, 108-ю и 201-ю мотострелковые дивизии. В составе авиационной группировки было 14 истребителей МиГ-21бис и 13 МиГ-21ПФМ, 10 разведчиков МиГ-21Р, 17 штурмовиков Су-17, 10 транспортных самолетов Ан-12, 28 многоцелевых вертолетов Ми-8 и всего один боевой Ми-24.

В первый же день операции при посадке в Кабуле разбился Ил-76, погибло 44 человека (7 летчиков, 37 десантников).

В первые месяцы присутствия в Афганистане советским войскам пришлось подавлять мятежи в Кабуле (как местного населения, так и частей афганской армии). Постепенно начало разворачиваться антисоветское партизанское движение по всей стране. Население и так было настроено против правительства, тем более оно не переносило иностранных оккупантов (в чем когда-то могли убедиться англичане).

При этом Советская армия, как и любая нормальная регулярная армия, готовилась к классической, а не к противопартизанской войне. Она собиралась воевать с войсками НАТО на европейских равнинах и с НОАК на сопках Маньчжурии и в монгольских степях, а не с партизанскими формированиями в горах и пустынях Афганистана. Точно так же за 15 лет до этого американцы оказались совершенно не готовы к войне с партизанами в джунглях Вьетнама.

И, с другой стороны, как в то время СССР, а поначалу и Китай активно помогали Вьетнаму, так и афганские партизаны начали быстро получать иностранную помощь. Естественно, ее вдохновителями и организаторами стали США и Великобритания. Пакистан выступил в роли плацдарма для приема и распределения этой помощи и для базирования боевиков, к тому же его военнослужащие (спецназ и летчики) принимали прямое участие в боевых действиях. Огромный финансовый и организационный вклад в деятельность антисоветских партизан внесла Саудовская Аравия. Наконец, активнейшим участником коалиции стал Китай, который в тот момент считался "16-м членом НАТО" (кстати, эту страну тогда возглавлял обожаемый как там, так и у нас реформатор Дэн Сяопин).

При этом надо иметь в виду, что антиправительственные силы наиболее широко применяли советское по происхождению оружие. Оно было гораздо проще в освоении, чем западное (значительная часть партизан была неграмотна, подавляющее большинство остальных имело лишь начальное образование), кроме того, появлялась возможность пополнения запасов оружия за счет трофеев (в первую очередь за счет афганских правительственных войск). Основными источниками такого оружия были Египет и Китай (последний поставлял копии советского оружия собственного производства). Западное вооружение поставлялось лишь в том случае, если ему не было советских аналогов из указанных источников либо таких аналогов было по каким-то причинам недостаточно по количеству. То есть на самом деле не менее 90% погибших советских военнослужащих были убиты либо китайским оружием, либо советским же, которое мы в гигантских количествах и практически бесплатно поставляли в 60–70-е годы "братскому" Египту.

ОСОБЕННОСТИ ПРОТИВОПАРТИЗАНСКОЙ ВОЙНЫ

Основная часть партизанских структур базировалась в Пакистане. В марте 1982 года семь крупнейших исламских группировок договорились о совместных действиях против советских войск. Кроме того, несколько независимых антиправительственных формирований действовало непосредственно на территории Афганистана. Самые большие проблемы советским и афганским войскам создавала группировка Ахмад Шаха Масуда, контролировавшая Панджшерское ущелье в 100 км к северо-востоку от Кабула и являвшаяся сильнейшей угрозой трассе, по которой шло основное снабжение частей 40-й армии с советской территории.

Дополнительной неприятностью для советского командования стало быстрое разложение афганской армии под действием, во-первых, исламской пропаганды, во-вторых, постоянных конфликтов в НДПА и соответственно в афганской власти. Дезертирство и переход на сторону противника не только солдат, но и офицеров, в том числе старших, приняли массовый характер уже в 1980 году. А среди тех, кто не дезертировал, очень многие работали

на противника. По политическим причинам советские войска не могли проводить операции в одиночку. Но взаимодействие с афганской армией приводило к тому, что почти в 100% случаев планы операций немедленно оказывались у партизанских командиров. В итоге те наносили нашим войскам значительные потери и/или быстро уходили из контролируемых районов, избегая разгрома. Советские войска не имели возможности постоянно удерживать занятые территории (для этого просто не хватало людей, контингент на самом деле, а не только по названию был очень ограниченным) и передавал их афганской армии. Которая немедленно их оставляла, причем, как правило, без боя.

Ограниченность советского контингента усугублялась тем, что противопартизанская война – это война без фронта и соответственно без тыла. Нападения противника можно было ожидать практически в любом месте и в любое время. Из-за этого значительные силы распылялись по множеству гарнизонов, которые начинали охранять сами себя. Еще более значительные силы уходили на охрану коммуникаций и проводку колонн снабжения к этим изолированным гарнизонам. На активные действия почти ничего не оставалось, а пассивная оборона еще никому никогда победы не приносила.

Наконец, значительная часть советской техники была создана для войны в Европе и на Дальнем Востоке, но не в афганских природно-климатических условиях. И планирование операций по инерции проходило по шаблонам классической войны на совершенно других ТВД.

Все это приводило к множеству неудач. Так, уже в апреле 1980 года советско-афганские войска провели первую Панджшерскую операцию, а в 1981 году – еще 4 такие операции. Однако во всех случаях они проходили по описанному выше сценарию – боевики Масуда наносили советским и афганским войскам значительные потери, а сами успешно уклонялись от ударов, поскольку все планы операций Масуд получал заранее. В итоге закрепиться в ущелье так и не удалось.

В 1980 году 40-я армия потеряла в Афганистане 1,5 тыс. человек убитыми, 200 единиц бронетехники, 4 боевых и 2 транспортных самолета, 42 вертолета, в том числе 21 Ми-24. В 1981 году потери даже снизились – 1,3 тыс. человек, 150 единиц бронетехники, 4 боевых самолета и 22 вертолета, в том числе 5 Ми-24. Но постепенно боевые действия интенсифицировались, поскольку афганская армия не только не прибавляла, но теряла боеспособность, зато партизанское движение разворачивалось все шире.

В апреле 1982 года боевики Масуда провели успешное нападение на авиабазу Баграм. Ответом стала очередная Панджшерская операция, вновь безуспешная. Афганские власти решили договориться с Масудом, но тот ответил, что с марионетками разговаривать не собирается, ему нужны истинные хозяева. Советское командование пошло на переговоры и в январе 1983 года подписало с Масудом соглашение о взаимном ненападении. Оно действовало более года. Общие потери ВС СССР в 1982 году выросли до 2 тыс. человек, 7 самолетов и 33 вертолетов.

Вывод советских войск из Афганистана. Источник: www.militarists.ru. Источник: www.militarists.ru

В 1983 году советские войска не проводили крупных операций, тем не менее за год потери составили 1,5 тыс. человек, 200 единиц бронетехники, 9 самолетов (включая транспортный Ил-76, сбитый ПЗРК "Стрела-2" прямо над Кабулом) и 28 вертолетов.

В апреле 1984 года афганские спецназовцы попытались убить Масуда, тем самым нарушив перемирие с ним. После чего пришлось проводить еще одну Панджшерскую операцию с традиционным исходом. Ряд других операций прошли более успешно, в частности, были зачищены от противника окрестности города Мазари-Шариф на севере страны. Потери за год достигли 2,5 тыс. человек, 17 самолетов, 49 вертолетов (в том числе 18 Ми-24).

ПЕРВЫЕ ВЫВОДЫ

Постепенно советское командование делало выводы из происходящего. Началась модернизация бронетехники. Вместо БМП-1 и БМД-1 с бесполезной в горах 73-мм пушкой появились БМП-2 и БМД-2 на прежних шасси, но с гораздо более адекватной 30-мм пушкой, способной стрелять, во-первых, очередями, во-вторых, почти вертикально вверх. На смену БТР-60П пришел БТР-70, а к концу войны и БТР-80. Здесь как раз было сохранено прежнее вооружение, но усилились броневая защита, двигатель и ходовая часть, изменилась компоновка боевого отделения.

Начала меняться и тактика. В частности, пришло понимание того, что с партизанами лучше всего бороться их же методами. Соответственно все большую роль в ведении наступательных боевых действий стали играть не мотострелки, а ВДВ и спецназ. Незаменимыми их помощниками, как, впрочем, и всего ограниченного контингента, были боевые вертолеты Ми-24 и многоцелевые Ми-8. Этот "тандем" в афганской войне был примерно тем же, чем танк Т-34 во время Великой Отечественной.

Первые бои, причем не только с партизанами, но и с пакистанским спецназом, наши десантники и спецназ вели еще весной 1980 года. Но значительная интенсификация их действий началась в 1984 году, когда главной задачей стал поиск и разгром идущих из Пакистана караванов с оружием. В этой борьбе достигались иногда очень хорошие результаты. Так, в конце 1984 года 173-й отряд спецназа разгромил караван, уничтожив 5 автомобилей и 44 боевика без потерь со своей стороны. Затем последовал настоящий триумф, когда две роты 154-го отряда спецназа совместно с отрядом пуштунского племени Моманд разгромили в провинции Нангархар шедший из Пакистана караван, без потерь уничтожив 220 боевиков. В феврале 1985 года разведотряд 154-го отряда спецназа по наводке афганской госбезопасности ХАД уничтожил 30 влиятельных полевых командиров вместе с охраной. Однако не всегда все было так хорошо. В апреле 1985 года 29 спецназовцев 334-го отряда 14-й бригады спецназа Дальневосточного военного округа погибло в бою с пакистанскими "коллегами" и партизанами за кишлак Даридам. Тогда же советские войска провели очередную Панджшерскую операцию – вновь безуспешно. Всего в 1985 году 40-я Армия потеряла 1,9 тыс. человек, 200 единиц бронетехники, 18 самолетов и 53 вертолета (в т.ч. 21 Ми-24).

В итоге, через 6 лет войны сложилась ситуация стратегического пата. Советские и афганские войска не могли не то что разгромить противника, но хотя бы частично перекрыть бесконечный поток оружия и боевиков из Пакистана. С другой стороны, партизаны не могли провести хоть какое-то крупное наступление и захватить хотя бы самый отдаленный от Кабула провинциальный центр, чтобы провозгласить его своей "столицей".

В ДЕЛО ВСТУПАЕТ "СТИНГЕР"

В апреле 1986 года советские войска разгромили одну из крупнейших баз оппозиции Джавара в Кунарском ущелье. К сожалению, успех вновь оказался бесполезным: после передачи района афганской армии та немедленно сдала его партизанам. В свою очередь, партизаны попытались взять Герат, поначалу были близки к успеху, но в итоге потерпели серьезное поражение. В том же месяце впервые был сбит будущий первый и последний вице-президент РФ Александр Руцкой. Его Су-25 стал жертвой ПЗРК (видимо, "Стрелы-2" или ее китайской копии HN-5). Всё более явным становилось прямое участие в войне Пакистана. В мае его истребители F-16 сбили 2 афганских штурмовика Су-22.

В мае Москва добилась смещения генсека НДПА (т.е. фактического лидера Афганистана) Бабрака Кармаля, которого сменил считавшийся более адекватным руководитель ХАД Мохаммед Наджибулла.

К началу июля группировка советских войск в Афганистане включала 103-ю воздушно-десантную дивизию (Кабул), 5-ю мотострелковую дивизию и 28-й авиаполк (Шинданд), 108-ю мотострелковую дивизию и 345-й парашютно-десантный полк (Баграм), 201-ю мотострелковую дивизию (Кундуз), 66-ю мотострелковую бригаду и 14-ю бригаду спецназа ГРУ (Джелалабад), 70-ю мотострелковую бригаду (Кандагар), 56-ю десантно-штурмовую бригаду (Гардез), 15-ю бригаду спецназа ГРУ (Лашкарган), 191-й (Газни) и 860-й (Файзабад) мотострелковые полки. Всего в составе этих частей и соединений было 133 батальона и дивизиона, из них 82 (т.е. почти 62%) выполняли охранные функции (по 23 охраняли коммуникации и объекты, 22 – органы власти, 14 – аэродромы).

В августе и ноябре 1986 года боевики Масуда нанесли несколько крупных поражений афганским войскам. А с сентября партизаны начали применять американские ПЗРК "Стингер", которые качественно превосходили имевшиеся у них ранее ПЗРК первого поколения ("Стрела-2", HN-5, американские "Ред Ай", английские "Блоупайп"), что привело к резкому росту потерь, особенно в вертолетах.

Общие потери советских войск за 1986 год составили 1,4 тыс. человек, около 150 единиц бронетехники, 20 самолетов (в т.ч. 8 штурмовиков Су-25) и 47 вертолетов (в т.ч. 17 Ми-24). Из этого числа 26 самолетов и вертолетов были сбиты ПЗРК, в основном – "Стингерами".

Уже 5 января 1987 года советские спецназовцы захватили первый "Стингер" (потом их было захвачено еще несколько штук), что вызвало большую печаль в США. Впрочем, быстрых результатов в смысле снижения потерь в авиации это дать не могло. При этом война в воздухе интенсифицировалась. В марте пакистанский F-16 сбил у Хоста афганский пассажирский Ан-26, что было очевидным военным преступлением. Но Пакистану было можно, он ведь воевал против "империи зла". В апреле был сбит еще и афганский Су-22. Ответ последовал всего через две недели, когда был сбит пакистанский F-16. По официальной западной версии его сбил по ошибке собственный ведомый, хотя практически все независимые специалисты считают пакистанца жертвой МиГ-23МЛД (советского или афганского).

В мае-июле разведгруппы 668-го отряда спецназа разгромили несколько караванов, захватив 22 ПЗРК (16 HN-5, 4 "Стингера", 2 "Блоупайпа").

ОПЕРАЦИЯ "МАГИСТРАЛЬ"

В ноябре 1987 года началась самая крупная операция афганской войны, ставшая, одновременно, последней победой Советской армии в ее истории – операция "Магистраль". Она проводилась с целью деблокирования Хоста, города на востоке Афганистана. Вооруженные силы этой страны, несмотря на свою невысокую боеспособность, умудрялись удерживать этот город, полностью блокированный партизанами, которые очень хотели сделать Хост своей столицей. В Хосте возникало все больше проблем с продовольствием и боеприпасами. Именно поэтому командование 40-й Армии решило провести операцию по его деблокированию и восстановлению снабжения по единственной подходящей для этого дороге Гардез – Хост. В честь этой дороги операция и получила свое название.

В операции были задействованы формально очень большие силы – две мотострелковые и одна воздушно-десантная дивизии, три бригады (мотострелковая, десантно-штурмовая, спецназа ГРУ) и два отдельных полка (мотострелковый и парашютно-десантный) 40-й Армии, четыре пехотные дивизии, танковая и две десантно-штурмовые бригады ВС Афганистана. Фактически, однако, в горной местности действия крупных соединений с большим количеством техники были невозможны. Каждое соединение в реальности было представлено отдельными подразделениями, редко даже батальонами. Поэтому, на самом деле, советская группировка была эквивалентна одной бригаде – немногим более 5,5 тыс. человек, около 30 танков, до 300 БМП и БТР, около 150 орудий, минометов и РСЗО. Количество живой силы у противника было, как минимум, не меньше, а превосходство советской стороны в технике в значительной степени нивелировалось тяжелой горной местностью.

Т-62 на пути в Афганистан. Фото пресс-службы Министерства обороны России.

На заключительном этапе операции "Магистраль", 7-8 января 1988 года произошел один из самых известных эпизодов афганской войны – бой десантников 9-й роты 345-го парашютно-десантного полка за высоту 3234. Эта высота была одной из тех, что господствовали над дорогой Гардез – Хост, обеспечивая либо ее беспрепятственное функционирование, либо, наоборот, блокаду, в зависимости от того, кто высоту контролировал.

Высоту защищали 39 десантников под командованием старшего лейтенанта Сергея Ткачева. Таким образом, это была не рота, а, по сути, взвод. Им противостояло, по различным данным, от 200 до 400 партизан. Впрочем, существует мнение, что на самом деле это была группа пакистанского спецназа, который отличается очень высоким уровнем подготовки. Противник располагал безоткатными орудиями, минометами, РПГ, пусковыми установками реактивных снарядов. Правда, десантники тоже имели артиллерийскую поддержку. Однако своя артиллерия была далеко, а противник рядом.

Бой продолжался почти 12 часов, десантники выдержали 12 атак, в т.ч. несколько – в полный рост. Во время последней атаки, в 3 часа ночи, противник подошел на 10 метров к позициям десантников, у которых практически закончились боеприпасы. Однако в этот момент на помощь подошел разведвзвод старшего лейтенанта Леонида Смирнова, который доставил боеприпасы и восстановил огневую мощь обороняющихся. После этого партизаны (или спецназовцы?) поняли бесплодность своих усилий и отошли. Точные их потери были не менее 100 человек только убитыми. Потери десантников составили всего 6 человек убитыми и 28 ранеными. Младший сержант Вячеслав Александров и рядовой Андрей Мельников посмертно были удостоены звания Героя Советского Союза, остальные 37 десантников получили ордена Красного Знамени или Красной звезды.

Звезды Героев Советского Союза за операцию "Магистраль" получили также командующий 40-й Армией Борис Громов и командир 103-й воздушно-десантной дивизии, будущий министр обороны РФ Павел Грачев. По иронии судьбы силами партизан, противостоящими советской группировке, командовал Джалалуддин Хаккани, тогда еще "восходящая звезда", а ныне – крупнейший командир талибов, создающий огромные проблемы тем самым американцам, которые снабжали и вооружали его четверть века назад.

Бой за высоту 3234 показал, насколько высоким был уровень боевой и морально-психологической подготовки в советских войсках (по крайней мере – в ВДВ). Нельзя не подчеркнуть, что кроме 5 офицеров и 1 прапорщика остальные 33 десантника были призывниками. Они выиграли бой у опытнейших профессионалов (независимо от того, кто им противостоял – пакистанские спецназовцы или партизаны с многолетним опытом войны, подготовленные теми же спецназовцами), доказав, тем самым, нелепость столь любимой в современной России концепции "профессиональной армии". Надо всего лишь заниматься с людьми боевой, политической и морально-психологической подготовкой.

Необходимо также сказать, что небезызвестный фильм "9-я рота" не имеет к бою за высоту 3234 никакого отношения.

В целом, задача была выполнена, снабжение Хоста восстановлено. Основные высоты вдоль дороги были взяты под контроль советских войск. В город было доставлено 22 тыс. т грузов, захвачено 100 различных складов, 4 танка, 9 БТР, 46 орудий, 121 миномет, 121 РПГ, 131 пулемет ДШК, 19 ПЗРК.

За 1987 год потери советских войск составили около 1,3 тыс. человек, около 150 единиц бронетехники, 19 самолетов (в т.ч. 8 Су-25), 49 вертолетов (в т.ч. 21 Ми-24). При этом западные наблюдатели именно в 1987 году, особенно после "Магистрали", с большой тревогой стали отмечать, что Советская армия вполне может выиграть войну.

ПОБЕДИЛА ГЛАСНОСТЬ

Однако СССР к этому моменту уже стоял перед экономической катастрофой, что делало продолжение войны невозможным. Кроме того, в стране развернулась "гласность", из-за чего сравнение с Вьетнамом становилось еще более точным – теперь войну начало активно отвергать общественное мнение СССР.

30 лет назад, 14 апреля 1988 года были подписаны соглашения, по которым советские войска до февраля 1989 года полностью выводились из Афганистана, а Пакистан и США прекращали поддержку партизан. Москва выполнила свою часть соглашений полностью, Исламабад и Вашингтон даже не имитировали их выполнение, а Лондон, Эр-Рияд и Пекин были как бы вообще "не при делах".Т.е. это была полная и безоговорочная капитуляция СССР. История Вьетнама повторилась практически полностью: армия проиграла не столько противнику в бою, сколько собственному политическому руководству и общественному мнению.

Вывод войск начался в мае, но война еще продолжалась. Так, в августе вторично был сбит Су-25, пилотируемый Руцким. На этот раз он стал жертвой пакистанского F-16. Несколько месяцев Руцкой провел в пакистанском плену. Также в августе в районе Пули-Хумри был взорван партизанами армейский склад боеприпасов, уничтожено 1200 вагонов боеприпасов, 200 двигателей для бронетехники и много другого имущества. До конца года пакистанские F-16 сбили 2 афганских МиГ-23 и 1 Су-22, а также пассажирский Ан-32 (еще одно военное преступление, ну и что?). В сентябре в районе Шинданда 2 советских МиГ-23МЛД сбили 2 нарушивших воздушное пространство Афганистана иранских вертолета.

Впрочем, вывод войск уже шел полным ходом и был необратим. Причем Масуд, представлявший главную угрозу для уходящих войск, принципиально им не мешал. Он не проиграл советским войскам в бою, тем не менее, борьба с ними обошлась ему очень дорого. Именно поэтому Масуд, по достоинству оценивший своих врагов, хотел, чтобы они как можно скорее ушли. Случилось это 15 февраля 1989 года.

Общие потери ВС СССР убитыми составили 13. 833 человека, а с учетом других силовых ведомств – 14. 453 человек. Самой эффективной частью 40-й Армии оказался, разумеется, спецназ. Потеряв около 700 человек убитыми, спецназовцы уничтожили, как минимум, 17 тыс. партизан и пакистанских спецназовцев (т.е. соотношение потерь примерно 24:1). Таким образом, только от действий спецназовцев противник потерял убитыми больше, чем весь советский контингент по всем причинам.

Официальные потери 40-й Армии в наземной технике составили 147 танков, 1315 БРДМ, БМП и БТР, 433 орудий и минометов.

Потери армейской авиации и ВВС СССР составили 118 самолетов и 333 вертолета, ВВС Афганистана – 120 самолетов и 169 вертолетов. У СССР наибольшие потери, разумеется, пришлись на штурмовики – 32 Су-25 и 30 Су-17. Ударных вертолетов Ми-24 было потеряно 127, многоцелевых Ми-8 – 174.

После ухода советских войск все ожидали крушения режима в Кабуле и его армии за несколько дней. Однако, как выяснилось, за вторую половину 80-х афганская армия стала достаточно боеспособной. Битва за Джелалабад в марте-июне 1989 года окончилась сокрушительным поражением антиправительственных сил (теперь называть их партизанами было уже странно), которые только убитыми потеряли 12 тыс. человек. Столь же печально для них закончились и наступления на другие крупные города.

В конце 1989 года начались активные "разборки" как внутри НДПА и афганской армии, так и между антиправительственными группировками (в частности, началась война между Масудом и Хекматиаром – вождем сильнейшей группировки из "пакистанской семерки"). После развала СССР прекратилась военная помощь Наджибулле, после чего Афганистан на несколько лет погрузился в хаос и войну всех против всех. В 1995 году пакистанская разведка на саудовские деньги при полном согласии США создала талибов, которые в июне 1996 года взяли Кабул. Что стало первым шагом к следующей Афганской войне.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА

Что касается политической оценки "нашей" Афганской войны, то ее и сегодня дать очень сложно.

Воины 40-й Армии исполняли приказ высшего военно-политического руководства страны? Да, безусловно. С этой точки зрения никаких претензий к ним быть не может.

Воины 40-й Армии выполняли интернациональный долг? Перед кем? Перед марионеточным правительством Кармаля (а потом Наджибуллы), которое поддерживалось вряд ли даже 20% населения страны? Абсурд очевиден, вряд ли с этим сегодня нужно спорить.

Война в Афганистане была ненужной и преступной? А вот на этот вопрос ответ неочевиден до сих пор. Причем то, что происходит в Афганистане сегодня, лишь усложняет поиск ответа на него.

Именно вышеописанная антисоветская коалиция, в которую вошли США, Великобритания, Пакистан, Саудовская Аравия и Китай, породила "Аль-Каиду" (террористическая организация, запрещена в РФ), причем не случайно, а совершенно сознательно. Изначально эта организация представляла собой структуру, занимавшуюся вербовкой по всему исламскому миру боевиков для антисоветских и антиправительственных вооруженных формирований в Афганистане. А потом, после вывода советских войск, структура зажила собственной жизнью. И стала кусать своих бывших хозяев и создателей. Как и талибы, которых создали те же "действующие лица" (только, видимо, уже без Китая).

Но означает ли это, что если бы не было советских войск в Афганистане, не было бы "Аль-Каиды" и талибов? Поскольку история не знает сослагательного наклонения, сейчас ответить на этот вопрос крайне сложно. Совершенно точно можно сказать только то, что исламский экстремизм породила не 40-я Армия и даже не ЦРУ. Это явление гораздо более сложное, рожденное внутри самого исламского мира. Внешние силы могут им манипулировать, но и то только до очень определенной степени.

При этом именно Афганистан, одно из самых слаборазвитых государств мира, является почти идеальным полигоном для действий исламских радикалов. Вполне вероятно, что советское вторжение и американская реакция на него стали катализаторами того процесса, который, так или иначе, был неизбежен.

Советские вожди, отправляя войска в Афганистан, исходили из совершенно ошибочной логики. И нашим войскам пришлось вступить в бой совсем не с тем противником, с каким предполагалось воевать (или которого предполагалось сдерживать). Но, как оказалось, этот неожиданный противник стал в перспективе врагом очень опасным. С которым нам все равно пришлось бы воевать (как это случилось в Чечне, а затем в Сирии). Возможно, что именно с позиций сегодняшнего дня афганская война выглядит гораздо более оправданной с военно-политической точки зрения, чем она казалась в конце 80-х, когда советские войска возвращались в доживавший последние годы СССР.

Александр Анатольевич Храмчихин – заместитель директора Института политического и военного анализа.