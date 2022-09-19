Бригады коммунистической войны

Состав китайских сухопутных войск отличается чрезвычайной пестротой

После реформы 2017 года в Сухопутных войсках Народно-освободительной армии Китая (НОАК) осталось 13 армейских групп (в пяти территориальных командованиях). В составе каждой из них имеется шесть общевойсковых и шесть специализированных бригад («Новая Великая китайская стена», см. «НВО» от 20.10.17).

ОБЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Специализированными бригадами в каждой армейской группе являются по одной бригаде артиллерийской, ПВО, спецназа, армейской авиации, инженерной, поддержки. Их номера аналогичны номеру той армейской группы, в состав которой они входят (с 71-й по 83-ю). В двух из 13 армейских групп вместо бригады армейской авиации имеется десантно-штурмовая бригада.

Также по шесть аналогичных специализированных бригад имеются в Синьцзянском (с 84 номерами) и Тибетском (с 85 номерами) военных округах, которые являются «дополнением» к Западному командованию. При этом в Тибетском ВО общевойсковых бригад не шесть, а всего три. А в Синьцзянском ВО вместо общевойсковых бригад с дореформенных времен остались четыре мотопехотные дивизии (в том числе две горные), которые недавно тоже были преобразованы в общевойсковые.

Морская пехота, подчиняющаяся ВМС НОАК, и Воздушно-десантные войска, организационно относящиеся к ВВС НОАК, устроены практически одинаково. В них по шесть линейных бригад (морской пехоты и воздушно-десантных соответственно), а также бригады спецназа, авиационная, поддержки.

Всего, таким образом, наземные силы НОАК включают четыре общевойсковые дивизии, 82 общевойсковые бригады (в 82-й армейской группе Центрального командования их не шесть, а семь), по шесть линейных бригад ВДВ и морской пехоты, две десантно-штурмовые бригады, по 17 бригад спецназа и поддержки, по 15 бригад авиационных, артиллерийских, ПВО, инженерных.

Имеются еще две бригады реактивных систем залпового огня (РСЗО) большой дальности, по семь бригад разведывательных и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), 39 пограничных бригад, десять бригад береговой обороны и три дивизии Пекинского гарнизона (в том числе артиллерийская). Есть также резерв, который по размерам превосходит регулярные силы НОАК, хотя уступает им по качеству техники и уровню подготовки личного состава.

Устройство армейской авиации НОАК было рассмотрено в статье «Поднебесная винтокрылая империя» («НВО», 17.12.21), противовоздушной обороны (ПВО) – в статье «Поднебесная присматривает за небесами» («НВО», 15.04.22), артиллерии – в статье «Новая китайская стена из огня» («НВО», 05.08.22).

БРИГАДНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ

Что касается общевойсковых бригад, то сначала иностранным наблюдателям казалось, что все они будут совершенно одинаковыми. Потом возникло деление на тяжелые, средние и легкие общевойсковые бригады (в связи с этим проводились аналогии с устройством американской армии). При этом предполагалось, что их будет по две в каждой армейской группе.

Однако затем и этот порядок сломался. Все армейские группы оказались разными по составу. Кроме того, появились амфибийные бригады (то есть фактически сухопутные войска получили собственную морскую пехоту) и горные бригады.

Тяжелые бригады оснащены гусеничной техникой (танками, боевыми машинами пехоты, самоходными артиллерийскими установками (САУ)). Средние (китайский «Страйкер») – колесной техникой (штурмовые орудия, колесные бронетранспортеры (БТР), колесные САУ). Легкие – автомобилями (в том числе «бобкэтами» и «багги») и буксируемой артиллерией. На данный момент в 13 армейских группах пяти командований и в Тибетском ВО имеется 29 тяжелых, 17 средних, 6 амфибийных, 20 легких и 5 горных (которые можно отнести к легким) общевойсковых бригад.

Еще пять бригад можно условно назвать «средне-тяжелыми». Они официально числятся средними, но оснащены гусеничной техникой, только устаревшей (танки «Туре» 59, БТР «Туре» 63 и «Туре» 89). Очевидно, что в обозримом будущем эта техника будет заменена на новую, но не очень ясно – на какую, гусеничную или колесную, то есть станет ли бригада «настоящей» тяжелой или «настоящей» средней.

По поводу структуры общевойсковых бригад никакой официальной информации никогда не было, есть только наблюдения и предположения.

По-видимому, каждая общевойсковая бригада включает штаб, четыре общевойсковых батальона, разведывательный батальон, артиллерийский батальон (дивизион), батальон (дивизион) ПВО и два батальона поддержки и обеспечения.

Батальон боевого обеспечения включает роту связи, роту радиационной, химической и биологической зашиты (РХБЗ), инженерную роту, роту РЭБ. Батальон тылового обеспечения включает ремонтную, техобслуживания, транспортную, медицинскую роты. Разведывательный батальон оснащен бронированными самоходными машинами (БРМ) и, главное, разведывательными беспилотными летающими аппаратами (БПЛА, в основном серии ASN). Состав и структура дивизионов артиллерийского и ПВО были рассмотрены в предыдущих статьях.

Что касается общевойскового батальона, то в его составе имеются артиллерийская рота (батарея) и рота поддержки. В остальном состав общевойскового батальона зависит от типа бригады, в которую он входит.

В составе тяжелого батальона имеются две танковые роты (с танками «Туре» 96/96А или «Туре» 99/99А). В каждой роте по три взвода, в каждом по четыре танка, кроме того, имеются танки командира и заместителя командира роты. Всего, таким образом, в тяжелом общевойсковом батальоне 28 танков, в тяжелой общевойсковой бригаде 112 танков.

В батальоне средней бригады аналогом танковой роты является рота колесных штурмовых орудий (PTL-02 или ZTL-11), но она только одна (тоже с 14 машинами). Соответственно в средней бригаде 56 штурмовых орудий.

В легком батальоне, по-видимому, имеется рота автомобилей с тяжелым вооружением (САУ PCL-171 на джипе или безоткатное орудие – также на джипе).

Кроме двух танковых рот в тяжелом общевойсковом батальоне имеется две или три механизированные роты (с БМП «Туре» 86/86А или «Туре» 04/04А). Количество БМП в роте составляет либо 10 (три взвода по три машины и командирская), либо 14 (как в танковой роте). Соответственно количество БМП в батальоне может составлять от 20 до 42, в бригаде – от 80 до 168.

В среднем общевойсковом батальоне – 3 роты по 10 или 14 колесных БТР ZSL-92 либо ZBL-08, то есть в средней бригаде таких машин от 120 до 168. В легком батальоне – три роты по 10 или 14 легких автомобилей (или, возможно, бронеавтомобилей).

В каждой дивизии Синьцзянского округа, видимо, имеется по три общевойсковых полка (которые тоже могут быть тяжелыми, средними и легкими) и полки артиллерийский и ПВО. Предположительно, полк отличается от бригады тем, что в нем не четыре, а три общевойсковых батальона (а в батальонах, возможно, не четыре, а три роты).

Воздушно-десантные бригады включают по четыре линейных батальона, по два батальона поддержки, разведывательный и артиллерийский батальоны. Не вполне ясно, являются ли однотипными линейные батальоны и соответственно сами бригады. По составу вооружения эти бригады можно считать «промежуточными» между легкими и средними.

КАТЕГОРИИ МОРСКОЙ ПЕХОТЫ

Как было сказано выше, в НОАК фактически имеются две морские пехоты: одна в ВМС, другая – в сухопутных войсках, линейных бригад – по шесть. Цель первых – захват плацдарма на побережье противника, цель вторых – его удержание и расширение. Поэтому две морские пехоты имеют в своем устройстве как сходства, так и различия.

Как бригада морской пехоты ВМС, так и амфибийная бригада сухопутных войск включает батальоны поддержки, обеспечения, артиллерийский, ПВО, разведывательный. При этом батальон (дивизион) ПВО бригады морской пехоты не имеет зенитно-ракетных комплексов (есть только переносные зенитно-ракетные комплексы). В артиллерийском батальоне (дивизионе) нет РСЗО (только САУ). В соответствующих батальонах (дивизионах) амфибийных бригад сухопутных войск ЗРК и РСЗО есть.

В каждой амфибийной бригаде сухопутных войск имеется четыре одинаковых общевойсковых батальона. В каждом батальоне – три роты (по 14 амфибийных БМП ZBD-05), одна штурмовая рота с 14 плавающими танками ZTD-05, батарея 120-мм самоходных минометов (шесть-девять машин). То есть всего в бригаде имеется 168 ZBD-05 и 56 ZTD-05.

В бригаде морской пехоты ВМС все четыре общевойсковых батальона разные: штурмовой, тяжелый, средний и легкий. Тяжелый, по-видимому, аналогичен общевойсковому батальону амфибийной бригады сухопутных войск. Средний и легкий батальоны – общевойсковым батальонам соответственно средних (с БТР ZBL-08) и легких (с автомобилями) общевойсковых бригад сухопутных войск. Впрочем, по крайней мере, в нескольких бригадах морской пехоты имеется по два тяжелых батальона, третий – средний или легкий.

По поводу штурмового батальона полной ясности нет. По одним данным, он воздушно-штурмовой, то есть оснащен только легкой техникой или даже вообще не имеет техники (только индивидуальное оружие личного состава). По другим данным, он включает от 32 до 42 ZTD-05 или неплавающих легких танков «Туре» 15 («Китайская бронетехника выходит на мировой уровень», «НВО», 19.08.22).

Вряд ли сложившиеся состав и структуру наземных сил НОАК можно считать окончательными. В стране высокими темпами продолжается производство новой техники всех классов, хотя большая часть старой техники уже заменена (и передается в резервные соединения).

Возможно, будут увеличиваться уже имеющиеся соединения (например, во всех тяжелых батальонах будет по три механизированные роты по 14 БМП в каждой). А затем может начаться и увеличение количества соединений.

Тем более что прецедент появления седьмой общевойсковой бригады в армейской группе уже создан. Есть куда расти и Тибетскому военному округу.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.