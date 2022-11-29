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Независимое военное обозрение

Китай прикрывается ядерным щитом

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Бомбардировщики семейства Н-6 (развитие Ту-16) оснащаются крылатыми ракетами, близкими по конструкции к DH-10 наземного базирования. Фото Владимира Карнозова
Бомбардировщики семейства Н-6 (развитие Ту-16) оснащаются крылатыми ракетами, близкими по конструкции к DH-10 наземного базирования. Фото Владимира Карнозова.

Ракетные войска представляют самый засекреченный вид НОАК

Вид НОАК, ранее известный как «Вторая артиллерия» или «Второй артиллерийский корпус», является китайским аналогом российских Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). В его состав входят силы ядерного сдерживания (СЯС) наземного базирования. В начале 2016 года этот вид войск был официально переименован в Ракетные войска НОАК.

Данные о Ракетных войсках полностью засекречены китайской стороной, которая традиционно не предоставляет никаких официальных данных о количестве ракет и боевых частей (БЧ).

СТРУКТУРА ВОЙСК

Из различных источников известно, что в состав Ракетных войск входят ракетные армии (ракетные базы). В состав каждой армии (базы) входит несколько бригад. Каждая бригада включает до шести ракетных батальонов, каждый батальон имеет на вооружении одну шахтную пусковую установку (ПУ) для межконтинентальных баллистических ракет (МБР) DF-4 и DF-5.

Для всех остальных ракет (мобильных) в состав каждого батальона входит до трех ракетных рот, которые, в свою очередь, могут включать до трех ракетных взводов. В зависимости от типа мобильных ракет одна ПУ может состоять на вооружении либо роты, либо взвода. Соответственно бригада может иметь на вооружении от 6 (для шахтных ракет) до 54 ПУ; количество ракет может превышать количество ПУ.

Предположительно, после военной реформы 2017 года все ракетные бригады стали включать по шесть батальонов, в каждом из которых – по три роты. Разница только в количестве взводов в роте: от одного для «больших» ракет до трех для «маленьких». Есть предположение, что если бригада оснащена ракетами с ядерными БЧ (ЯБЧ), в ней вдвое меньше ПУ, чем если бригада оснащена теми же ракетами с обычными БЧ. Но это именно предположение.

Штаб 61-й ракетной армии находится в городе Хуаншань (провинция Аньхой). В ее составе 611-я (Чичжоу, Аньхой; оснащена баллистическими ракетами средней дальности (БРСД) DF-21 с ЯБЧ), 612-я (Цзиндэчжэнь, Цзянси; DF-21А или С), 613-я (Шанжао, Цзянси; оперативно-тактические ракеты (ОТР) DF-15В/С), 614-я (Юнъань, Фуцзянь; ОТР DF-11А или БРСД DF-17), 615-я (Мэйчжоу, Гуандун; ОТР DF-11А), 616-я (Ганьчжоу, Цзянси; DF-15), 617-я (Цзиньхуа, Чжэцзян; ОТР DF-16), 618-я (видимо, DF-11) ракетные бригады.

Штаб 62-й ракетной армии находится в городе Куньмин, провинция Юньнань. В ее составе 621-я (Ибинь, Сычуань; БРСД DF-21, или DF-26, или МБР DF-31AG), 622-я (Юйси, Юньнань; DF-31 c ядерными БЧ), 623-я (Лючжоу, Гуанси-Чжуанский автономный район; крылатые ракеты наземного базирования (КРНБ) DН-10), 624-я (Цинъюань, Гуандун; противокорабельные ракеты (ПКР) DF-21D, или КРНБ DH-10, и/или ОТР DF-16, или DF-26), 625-я (Цзяньшуй, Юньнань; DF-21 или DF-26 c ЯБЧ), 626-я (Цинъюань, Гуандун; DF-21С/D или DF-26 с ЯБЧ), 627-я (Пунин, Гуандун; DF-26 или DF-17) ракетные бригады.

Штаб 63-й ракетной армии находится в городе Хуайхуа, провинция Хунань. В ее составе 631-я (Цзинчжоу, Хубэй; шесть МБР DF-5А/В с ЯБЧ), 632-я (Шаоян, Хунань; МБР DF-31АG с ЯБЧ), 633-я (Хуйтун, Хунань; шесть DF-5А с ЯБЧ), 634-я (округ Тундао, Хуайхуа, Хунань; видимо, МБР DF-41 с ЯБЧ), 635-я (Ичунь, Цзянси; КРНБ DН-10), 636-я (Шаогуань, Гуандун; БРСД DF-21С или DF-16), 637-я ракетные бригады.

Штаб 64-й ракетной армии находится в городе Ланьчжоу, провинция Ганьсу. В ее составе 641-я (Ханьчэн, Шэньси; DF-31А с ЯБЧ), 642-я (Датун, Шаньси; DF-31А с ЯБЧ), 643-я (Тяньшуй, Ганьсу; DF-31АG с ЯБЧ), 644-я (Ханьчжун, Шэньси; видимо, МБР DF-41 с ЯБЧ), 645-я (Иньчуань, Нинся-Хуйский автономный район), 646-я (Корла, Синцзян-Уйгурский автономный район; БРСД DF-21В/С или DF-26), 647-я (Синин, Цинхай) ракетные бригады.

Штаб 65-й ракетной армии находится в городе Шэньян, провинция Ляонин. В ее составе 651-я и 654-я (обе Далянь, Ляонин; БРСД DF-21 и DF-26 с ЯБЧ), 652-я и 655-я (Тунхуа, Цзилинь; ОТР DF-15 или БРСД/ПКР DF-21А/С/D), 653-я и 656-я (Лайу, Шаньдун; DF-21С/D в 653-й, МБР DF-31AG или КРНБ DH-10 в 656-й) ракетные бригады.

Штаб 66-й ракетной армии находится в городе Лоян, провинция Хэнань, там же развернута 664-я ракетная бригада с БРСД/ПКР DF-21C/D (или с МБР DF-31AG). Также в составе армии 661-я (Линбао, Хэнань; шесть МБР DF-5B с ЯБЧ), 662-я (Луанчуань, Хэнань; шесть МБР DF-4 и DF-5А с ЯБЧ, возможно, заменяются на DF-41), 663-я (Наньян, Хэнань; МБР DF-31А с ЯБЧ), 665-я (Синьсян, Хэнань), 666-я (Синьян, Хэнань; БРСД DF-21С или DF-16 или DF-26) ракетные бригады.

61-я армия находится в зоне ответственности Восточного командования НОАК, 62-я и 63-я – Южного командования, 64-я – Западного командования, 65-я – Северного командования, 66-я – Центрального командования. Однако все ракетные армии напрямую подчиняются Центральному военному совету, а не территориальным командованиям.

Кроме того, имеются 67-я (тыловая, отвечает за хранение БЧ; штаб в городе Баоцзи, провинция Шэньси), 68-я (инженерная), 69-я (учебная) армии. Они включают по шесть бригад (с 671-й по 676-ю, с 681-й по 686-ю, с 691-й по 696-ю соответственно).

Кроме того, в районе Пекина имеется разветвленная система подземных тоннелей, построенных в интересах Ракетных войск. В этих тоннелях может находиться любое количество ПУ (в первую очередь, мобильных), ракет и БЧ. Никаких даже приблизительных сведений на этот счет нет.

ТЕХНИКА

Ракетная техника НОАК была в основном рассмотрена в статье «От династии Хань до Си Цзиньпина» («НВО», 02.07.21). Здесь эта техника будет рассмотрена под несколько другим углом зрения.

К классу МБР относятся DF-5А/В (дальность 7,5–15 тыс. км, имеется от 20 до 50 единиц, на которых размещено от 70 до 250 ядерных БЧ), DF-31/31А (7–12 тыс. км, имеется не менее 60 единиц, возможно – уже более 100 с общим числом ядерных БЧ до 250), DF-4 (5,5–7 тыс. км, имеется не более нескольких единиц), DF-41 (до 14 тыс. км, имеется от 18 до 54 единиц, на которых размещено от 54 до 540 ядерных БЧ). DF-4 и DF-5 – шахтного базирования, остальные – мобильного. Все МБР оснащены только ядерными БЧ.

Дальность полета МБР меняется в зависимости от боевой нагрузки. Устаревшая DF-5 и идущая ей на смену DF-31 являются «полноценными» МБР и предназначены для поражения целей на территории США. При этом DF-31АG стала первой китайской МБР с разделяющейся головной частью (РГЧ) (несет 3–5 БЧ). Впрочем, на МБР DF-5В также установлены РГЧ (от 8 до 10), но таких МБР имеется не более 36.

DF-4 представляет собой фактически БРСД, предназначенную для поражения целей в европейской части РФ (поэтому имеет неофициальное название «московская ракета») и, теоретически, в Европе. Сейчас она уже практически снята с вооружения. Зато поступает на вооружение МБР DF-41, способная нести от трех до десяти БЧ и имеющая дальность полета до 14 тыс. км.

Общее число МБР в Ракетных войсках НОАК насчитывает от 100 до 200. На них размещено примерно от 200 до более чем 1 тыс. ядерных БЧ.

К классу БРСД относятся DF-3А (дальность полета – около 3 тыс. км), DF-21 (2–3 тыс. км, имеется примерно 300 единиц, из них до 50 DF-21D), DF-26 (3,5–4 тыс. км, имеется от 90 до 150 единиц), DF-17 (1,8–2,5 тыс. км, не менее 50 единиц). Все они – мобильного базирования. Все БРСД могут нести как ядерные, так и обычные БЧ. Видимо, большинство из них сейчас развернуты в обычном снаряжении, кроме некоторого количества DF-21 (около 100 из них скорее всего несут ЯБЧ) и DF-26 (до 50 этих ракет скорее всего развернуты в ядерном оснащении).

БРСД предназначены для поражения целей в РФ, Индии, Японии. DF-3А уже снята с вооружения и заменена на DF-21, которая имеет несколько модификаций. Включая, возможно, первую в мире баллистическую ПКР DF-21D, предназначенную для поражения крупных надводных кораблей, в первую очередь – авианосцев. DF-17 является носителем гиперзвукового боевого блока WU-14.

Общее количество БРСД в Ракетных войсках НОАК достигает как минимум 450 (без учета ПКР DF-21D). Из них до 150 скорее всего несут ЯБЧ, остальные – обычные.

При этом в сухопутных войсках Восточного («Есть такая работа – китайскую родину воссоединять», «НВО», 07.10.22) и Южного («Южный склон китайской громады», «НВО», 14.10.22) командований имеется по одной бригаде реактивных систем залпового огня (РСЗО) большой дальности (1-я и 2-я соответственно), которые также имеют на вооружении ракеты DF-17, их количество там неизвестно. Видимо, на данный момент это единственные ракеты, которые состоят на вооружении как Ракетных войск, так и сухопутных войск НОАК.

К классу (О)ТР относятся DF-11 (300–800 км, имеется более 100 ракет), DF-15 (600 км, имеется от 100 до 500), DF-16 (800–1000 км, имеется от 100 до 200). Все ракеты мобильные. Все они могут нести ЯБЧ, но, по-видимому, в мирное время развернуты только в обычном оснащении.

Ракеты DF-15, DF-11 и наиболее современная DF-26 в составе Ракетных войск, как ясно из их дислокации, предназначены почти исключительно для поражения целей на Тайване. Меньшая часть их направлена на район Владивостока – Уссурийска и на Корейский полуостров.

Крылатые ракеты DH-10 имеют дальность полета до 4 тыс. км. Они созданы в результате синтеза российских Х-55 и американских «Томагавков» и являются новым классом оружия в составе Ракетных войск. На каждой мобильной ПУ установлены по три ракеты, всего имеется 100–200 ПУ. Являются составной частью семейства крылатых ракет наземного, воздушного, морского и берегового базирования. По-видимому, в мирное время все они развернуты в обычном снаряжении, хотя могут нести и ЯБЧ.

В ряде источников говорится о том, что ракеты DF-11, DF-15, DH-10 имеются также и на вооружении сухопутных войск, но точных подтверждений этому нет.

Количество ЯБЧ установить невозможно, поскольку значительная часть БРСД, (О)ТР и крылатых ракет используется в обычном снаряжении. С другой стороны, большое количество ЯБЧ в мирное время находится на складах. В любом случае их количество заведомо превышает 300 единиц только в развернутом состоянии.

Как было сказано выше, никаких официальных данных о Ракетных войсках НОАК нет. Поэтому даже потенциал шести ракетных армий может быть значительно выше, чем описано здесь (особенно за счет складированных ракет и БЧ).

С учетом наличия упомянутой системы тоннелей потенциал Ракетных войск может быть в несколько раз выше (по несколько тысяч ракет и БЧ), причем в первую очередь – за счет наиболее современных ракет DF-21, DF-31, DF-16, DF-17, DF-26 и DH-10. При этом подобные тоннели обеспечивают китайским СЯС гораздо более высокую боевую устойчивость, чем имеют СЯС США и РФ.

Особое значение имеет и быстрое развертывание МБР DF-41. Оно переводит Ракетные войска НОАК в совершенно новое качество и позволит китайским СЯС в короткий срок сравняться по своему потенциалу с российскими и американскими. Тем более что развиваются и другие компоненты СЯС – подводный («Вооружаясь быстрее всех в мире», «НВО», 23.07.21) и воздушный («От красных драконов темнеет небо», «НВО», 18.03.22).


Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.

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DF-21
DF-26
DF-41
F-16
Тип 001А
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