От красных драконов темнеет небо

Ударная авиация Китая пока берет количеством

Китайская ударная авиация начала создаваться как часть новых ВВС НОАК за счет массированных поставок из СССР. Сначала «народный Китай» получал поршневые самолеты времен Второй мировой и первых послевоенных лет. Это были по полторы сотни пикирующих бомбардировщиков Ту-2 и штурмовиков Ил-10, а несколько позже – 13 тяжелых бомбардировщиков Ту-4, которые в самом СССР были скопированы с американского В-29. В ходе Корейской войны Китай почти не использовал бомбардировщики. Тем не менее были потеряны девять Ту-2. После окончания войны Китай продолжал получать из Советского Союза самую современную по тем временам авиационную технику, в частности – не менее 500 реактивных бомбардировщиков Ил-28. В конце 1950-х Китай получил пять реактивных стратегических бомбардировщиков Ту-16. В 1960-е годы в Китае без лицензии было произведено не менее 100 Ил-28 под названием Н-5 и не менее 125 Ту-16 под названием Н-6А. Оба этих бомбардировщика могли нести ядерные авиабомбы свободного падения. Для морской авиации выпускались в ограниченном количестве Н-6D, оснащенные ПКР YJ-62 и YJ-81. До 40 Ил-28 и Н-5 были поставлены Китаем в КНДР.

Развитие ударной авиации

Первым боевым самолетом китайской разработки стал штурмовик Q-5 (А-5 в экспортном варианте). Он был создан на основе истребителя J-6 (копия советского МиГ-19) – но тем не менее прямых советских аналогов не имел. Первый полет данной машины состоялся в 1965 году, в производстве она находилась до 2012 года. Самолет выпускался во множестве различных модификаций, в том числе с западной (французской и итальянской) авионикой. Количество произведенных самолетов неизвестно, оно может достигать 1,3 тыс. Из них не менее 150 были поставлены на экспорт. Крупнейшим покупателем стал Пакистан (58 машин), 40 штурмовиков данного типа получила КНДР. Примерно по 20 Q-5 приобрели Мьянма, Бангладеш, Судан. К настоящему времени Q-5 выведены из боевого состава китайских ВВС и морской авиации. Но, видимо, в значительном количестве (до тысячи машин) остаются на хранении.

В начале 1990-х началось поступление на вооружение ВВС и морской авиации НОАК бомбардировщика JH-7, заменившего Н-5 и большую часть Q-5. У этого самолета нет прямых зарубежных аналогов, но он имеет сходство по ряду параметров с советским Су-24, европейскими «Ягуаром» и «Торнадо». Было выпущено не менее 60 самолетов этого типа (поступили только в морскую авиацию), затем начато производство усовершенствованного варианта JH-7А (улучшена авионика, усилено вооружение), которое продолжается до сих пор. Бомбардировщик оснащен лицензионным вариантом британского двигателя «Спей».

В ХХI веке своеобразное «второе рождение» пережил безнадежно вроде бы устаревший бомбардировщик Н-6. Еще в 1990-е было произведено и переоборудовано из Н-6D примерно 30 Н-6G, которые использовались в морской авиации как самолеты РЭБ и наведения крылатых ракет. В настоящее время для его замены создан и производится вариант Н-6J. Основными же стали боевые варианты Н-6Н/М/К, способные нести КРВБ CJ-10. Начато производство Н-6N, который способен нести сверхзвуковые КРВБ CJ-100, а также баллистическую ПКР DF-21D. Кроме того, на базе Н-6 построено не менее 18 заправщиков HU-6 для ВВС и шесть Н-6DU для морской авиации НОАК.

Ракетное вооружение

Что касается ракетного вооружения китайских бомбардировщиков, следует отметить вышеупомянутую КРВБ CJ-10, которая является частью большого семейства крылатых ракет, созданных путем синтеза советской Х-55 и американского «Томагавка» («От династии Хань до Си Цзиньпина», «НВО», 02.07.21). В 1970-е и 1980-е годы были разработаны авиационные ПКР YJ-62 (на основе корабельной HY-2, имевшей «прародительницей» советскую П-15) и YJ-81 (входит в семейство ПКР YJ-8, созданных на основе французского «Экзосета»).

В 1990-е – 2000-е годы на основе советской сверхзвуковой ракеты Х-31 были созданы также сверхзвуковые ПКР YJ-12 и противорадиолокационная ракета YJ-91. Непосредственно в России были приобретены более тысячи ракет «воздух-поверхность» Х-31, Х-29, Х-59. В создании собственных (то есть не имеющих зарубежных прототипов) ракет класса «воздух-поверхность» Китай пока еще отстает. Можно, однако, отметить ракету АR-1В (с лазерным наведением, дальность полета 10 км), авиационные ПКР TL-6 (дальность 35 км) и TL-10 (дальность 20 км), на обеих ПКР активная радиолокационная ГСН дополнена ИК и ТВ ГСН.

Современное состояние

Как было сказано выше, штурмовики Q-5 ныне сняты с вооружения, хотя и в большом количестве остаются на хранении. При этом Китай сегодня уверенно входит в тройку мировых лидеров по развитию боевых БПЛА («Технологии безлюдной войны», «НВО», 21.05.21), именно они и заменяют штурмовики над полем боя. Вообще Китай прекрасно вписывается в новейшие концепции, подразумевающие, что людей в бою заменяют роботы и ракеты («Точнее, дальше, страшнее», «НВО», 13.08.21). При этом на вооружении как ВВС, так и морской авиации НОАК остаются бомбардировщики двух типов – условно стратегические Н-6 и тактические (фронтовые) JH-7. Их общее количество в строевых частях составляет от 420 до 520 машин. Что делает китайскую бомбардировочную авиацию формально сильнейшей в мире – по количеству самолетов, хотя не по их качеству.

В настоящий момент на вооружении ВВС НОАК в качестве учебных остается лишь шесть старых бомбардировщиков Н-6А, способных нести ядерные авиабомбы В-5 (таких бомб имеется не менее 120), еще до 106 Н-6 ранних серий находятся на хранении. В строю имеется от 159 до 187 новых Н-6 (48–61 Н, 17–18 М, 90–104 К, четыре N; еще десять Н и два М на хранении), причем их производство продолжается. Количество КРВБ CJ-10 и ядерных БЧ к ним неизвестно.

Ведущаяся сейчас в ВВС НОАК «бригадизация» (расформирование авиадивизий и преобразование их полков в отдельные авиабригады, сохраняющие номера полков) «стратегов» коснулась в наименьшей степени. Лишь 106-й полк 36-й авиадивизии Центрального командования стал 106-й авиабригадой с самолетами Н-6К/N. В 36-й авиадивизии остались 107-й (Н-6Н) и 108-й (Н-6Н/М) полки.

В Южном командовании имеется 8-я авиадивизия в составе 22-го (Н-6Н/К) и 24-го (Н-6К) полков. В составе Восточного командования – 10-я авиадивизия, включающая 28-й (Н-6К), 29-й (Н-6Н) и 30-й (Н-6М) полки. В морской авиации НОАК имеется 43–45 Н-6 (27 G, 16–18 J; еще до 17 Н-6 нескольких модификаций, возможно, находятся на хранении). Самолетами Н-6G оснащены 17-й полк 6-й авиадивизии авиации Восточного флота (ВФ) и 23-й полк 8-й авиадивизии авиации Южного флота (ЮФ). Н-6J распределены между двумя отдельными авиаполками – 1-м авиации ЮФ и 5-м авиации ВФ.

Можно отметить отсутствие Н-6 в Северном и Западном командованиях (китайские флоты входят в состав одноименных им командований). Это означает, что китайская дальняя авиация ориентирована на нанесение ударов по морским и «заморским» целям – Японии, Тайваню, базам США в Тихоокеанском регионе.

Фронтовых бомбардировщиков JH-7А в ВВС НОАК имеется от 97 до 153, их производство продолжается. Кроме обычного, в том числе управляемого авиационного вооружения, способны нести ядерные авиабомбы В-4 (их имеется не менее 320). Эти самолеты состоят на вооружении 15-й и 31-й авиабригад Северного командования, 83-й и 84-й авиабригад Восточного командования, 110-й авиабригады Западного командования, 126-й авиабригады Южного командования. Еще несколько машин этого типа имеется в 175-й авиабригаде Учебно-испытательного центра, который находится в двойном подчинении Центрального командования и штаба ВВС.

В морской авиации имеется 125–131 JH-7 (в том числе 75–81 JH-7А). Старые JH-7 находятся на вооружении 16-го и 18-го полков 6-й авиадивизии авиации ВФ. Бомбардировщиками JH-7А оснащены 27-й полк 9-й авиадивизии авиации ЮФ, а также 13-й и 14-й полки 5-й авиадивизии авиации Северного флота (14-й полк, возможно, преобразован в отдельную 14-ю авиабригаду). Таким образом, в отличие от Н-6, JH-7 размещены «по всем азимутам», то есть ориентированы на войну со всеми соседями Китая в Евразии. Больше всего этих бомбардировщиков «досталось» Восточному командованию (против Тайваня) и Северному командованию (против нас).

Перспективы

Хотя Н-6 в последних модификациях до сих пор находится в производстве, невозможно до бесконечности совершенствовать самолет, изначально созданный в середине прошлого века. Его в ближайшем будущем должен заменить «настоящий» стратегический бомбардировщик Н-20. Об этом самолете практически ничего неизвестно. Предполагается, что по внешнему виду и соответственно по концепции он будет напоминать американские В-2 и перспективный В-21. Дальность полета может составить от 8 до 12 тыс. км. Неясно, какими двигателями он будет оснащен (китайскими или российскими), какое управляемое вооружение будет нести. Возможно, все это выяснится в ближайшие примерно пять лет. При этом нет сомнений, что самолет будет принят на вооружение и выпущен в количестве как минимум нескольких десятков (если не сотен) единиц.

JH-7А будет оставаться на вооружении еще долго. Возможно, в производство поступит еще более совершенная модификация JH-7В (пока выпущено два прототипа этой машины). Замены ему скорее всего не будет: фронтовые бомбардировщики, как и штурмовики, будут полностью вытеснены ударными беспилотниками. Кроме того, дополнением к фронтовым бомбардировщикам уже давно выступают истребители-бомбардировщики. В Китае это в первую очередь российские Су-30 и их местные безлицензионные копии J-16 («Через тернии к пятому поколению», «НВО», 25.02.22). В любом случае, китайская ударная авиация останется крупнейшей в мире по количеству, при этом совершенствуя качество. Это общая тенденция для всех видов ВС и родов войск НОАК.

Александр Храмчихин

Александр Храмчихин – независимый военный эксперт.