От династии Хань до Си Цзиньпина

Китай совершил грандиозный рывок в области ракетной техники

Практически нет сомнений, что ракеты были изобретены в Китае во времена династии Хань – примерно в начале нашей эры. Сначала пороховые ракеты использовались для салютов, но достаточно быстро нашли военное применение. Впрочем, современная КНР в момент своего возникновения в конце 1949 года ни о каких собственных ракетах и мечтать не могла: в военной области она полностью зависела от СССР.

РАКЕТНЫЙ МЕЧ

Первой китайской БР серии «Дунфэн» стала DF-1, скопированная с советской Р-2. Она могла нести 500-кг обычную БЧ на дальность до 550 км. Некоторое количество таких ракет поступило на вооружение в начале 1960-х, однако они были быстро списаны. Затем на вооружение Ракетных войск НОАК (в то время они назывались «Второй артиллерией») была принята ракета DF-2 с дальностью 1250 км и ядерной БЧ мощностью до 20 кт. Возможно, она была скопирована с советской БРСД Р-5, но прямых подтверждений этому нет. Ракета имела модификацию DF-2А, оставалась на вооружении до конца 1980-х. Также в начале 1960-х ВМС НОАК получили из СССР (вместе с ПЛАРБ пр. 629) БРПЛ Р-11ФМ (дальность полета – 150 км), хотя и без ядерной БЧ. Однако скопирована она не была. Первая китайская БРПЛ JL-1 с дальностью полета около 1,8 тыс. км и моноблочной ядерной БЧ была принята на вооружение лишь в 1980 году и установлена на единственной ПЛАРБ пр. 092.

В 1970-е годы «Вторая артиллерия» получила БРСД DF-3, которая могла нести как ядерную, так и обычную БЧ на дальность 2,5 тыс. км (2,8 тыс. для DF-3А). В 1980-х эту БРСД приобрела Саудовская Аравия (официально – в обычном снаряжении).

С вооружения НОАК DF-3 была снята в начале 2010-х. Также в 1970-е началось поступление в войска БР DF-4 с дальностью полета до 5,5 тыс. км и ядерной моноблочной БЧ до 3 Мт. Она могла достигать Москвы даже из восточных районов КНР, поэтому получила неофициальное название «московская ракета». «В другую сторону» DF-4 могла поражать американские базы в Азии вплоть до Гуама. На ее основе была создана первая китайская космическая ракета-носитель CZ-1.

В начале 1980-х «Вторая артиллерия» НОАК получила первую полноценную МБР DF-5 с дальностью полета до 12 тыс. км и моноблочной БЧ мощностью до 5 Мт, а затем – DF-5А (13–15 тыс. км, 2 Мт). В ХХI веке была разработана модификация этой МБР DF-5В с разделяющимися БЧ, основными вариантами боевой нагрузки являются 6 БЧ по 300 кт или 10 БЧ по 150 кт. Именно эти МБР остаются сейчас на вооружении Ракетных войск НОАК.

DF-5 стала последней на данный момент китайской БР на жидком топливе и также последней БР шахтного базирования. Все последующие ракеты серии DF имеют мобильное базирование (на многоосных колесных шасси) и являются твердотопливными, что значительно повышает их боевую устойчивость и обеспечивает готовность к немедленному запуску после получения соответствующей команды. Первыми такими ракетами, поступившими на вооружение в конце 1980-х, стали DF-11, DF-15 и DF-21, все они могут нести как ядерную, так и обычную БЧ и остаются на вооружении НОАК до сих пор. DF-11 (экспортное название М-11) имеет дальность полета до 300 км (до 600 км для DF-11А), масса БЧ достигает 800 кг. Дальность полета различных модификаций DF-15 (экспортное название М-9) составляет от 600 до 900 км, масса БЧ достигает 750 кг (или до 50 кт в ядерном варианте). Обе ракеты экспортировались в страны Ближнего и Среднего Востока. Последние модификации обеих ракет имеют КВО не более чем в десятки метров. DF-21 создана на основе БРПЛ JL-1. Первоначальный вариант ракеты с дальностью полета 1,8 тыс. км и ядерной БЧ мощностью 500 кт производился в ограниченном количестве, его почти сразу сменила ракета DF-21А. Ее дальность полета составляла 2,2–2,7 тыс. км, мощность ядерной БЧ – 200–300 кт. В ХХI веке на вооружение поступили модификации DF-21C/D в обычном снаряжении. Дальность полета DF-21C составляет 1,7 тыс. км, масса БЧ – до 2 т при КВО 30 м. DF-21D имеет дальность полета 1,5–2 тыс. км и массу БЧ 500–700 кг, она является первой в мире баллистической ПКР, предназначенной для поражения крупных надводных целей, в первую очередь – авианосцев. На основе неядерных вариантов DF-21 в Китае создается ракета для поражения ИСЗ. DF-21 поставлялась в Саудовскую Аравию (как и DF-3, официально, в неядерном варианте).

В начале ХХI века ВМС НОАК получили БРПЛ JL-2 для ПЛАРБ пр. 094. Ее дальность полета достигает 8 тыс. км, несет ядерную БЧ мощностью от 500 кт до 1 Мт, разрабатывается модификация с несколькими БЧ. Наземным вариантом этой ракеты стала МБР DF-31 с аналогичными ТТХ, но она была выпущена в небольшом количестве. У модификаций DF-31A/AG дальность стрельбы превышает 10 тыс. км. Вариант этой МБР с разделяющимися БЧ пока также только разрабатывается.

В настоящее время поступает в войска (имеется уже в двух ракетных бригадах) крупнейшая в мире мобильная МБР DF-41 с дальностью полета до 15 тыс. км (уступает по этому показателю только советской Р-36), она способна нести до 10 или даже 12 ядерных БЧ. Принятие этой МБР на вооружение переводит китайские СЯС в совершенно новое качество, делая их вполне сопоставимыми с американскими и российскими, а в перспективе и превосходящими их.

Для замены ракет DF-11/15/21 созданы и приняты на вооружение БР DF-16/17/26, все они тоже могут применяться как в ядерном, так и в обычном оснащении, имеют малое КВО, то есть являются высокоточным оружием. DF-16 имеет дальность полета до 1 тыс. км, массу БЧ до 1,5 т. Дальность полета DF-17 может достигать 2,5 тыс. км, в качестве одного из вариантов ее боевой нагрузки рассматривается гиперзвуковой аппарат DF-ZF. DF-26 имеет дальность полета 3–5 тыс. км, масса БЧ – 1,2–1,8 т. Возможно, эта ракета будет иметь вариант ПКР подобный DF-21D.

Кроме того, в Китае создана чисто экспортная ОТР В-611 с дальностью полета до 500 км. Имеет целый ряд модификаций (Р-12, ВР-12, SY-300, SY-400), отличающихся дальностью полета, типом БЧ, системой наведения. В Турции ракета выпускается по лицензии под названием J-600Т, вариант SY-400 приобрел Катар.

В 1990-е годы Китай получил с Украины советскую КРВБ Х-55, из Пакистана и Сербии – американские КРМБ BGM-109 «Томагавк». «Синтезировав» их конструкции, китайские инженеры создали собственную крылатую ракету с дальностью полета 1,5–2,5 тыс. км, БЧ массой 400–500 кг (или ядерной мощностью до 90 кт) и КВО 10 м. Наземный вариант ракеты называется DH-10 (по 3 КРНБ на мобильной ПУ), авиационный – CJ-10 (носителем являются бомбардировщики Н-6 последних модификаций). Создана также ПКР YJ-100 (в авиационном варианте или для запуска из УВП эсминцев пр. 055) с дальностью полета 800 км.

ПРОТИВ ТАНКОВ

Разрыв отношений КНР с СССР не означал отказа от изучения и копирования советского оружия. Так, получив с Ближнего Востока советский ПТРК «Малютка», китайцы создали первый собственный ПТРК HJ-73 (дальность стрельбы 0,5–3 км), принятый на вооружение сухопутных войск НОАК в конце 1970-х и затем многократно модернизировавшийся. Модификации HJ-73В/С, в отличие от первоначального варианта, имеют полуавтоматическую систему наведения, но не ПТУР. HJ-73С при этом оснащена уже и тандемной БЧ для преодоления динамической защиты. До этого в КНР пытались разрабатывать семейство собственных ПТРК (265-I, J-201, J-202) с дальностью стрельбы до 2 км, но они оказались крайне неудачными.

В 1980-е был принят на вооружение первый собственно китайский ПТРК HJ-8 с полуактивным наведением, управлением по проводам и дальностью стрельбы 3 км. У новых модификаций ПТУР дальность стрельбы возросла до 4 км, появилась тандемная БЧ. ПТРК можно устанавливать на различных боевых машинах, а также на вертолетах Z-9, Ми-17, «Газель». В Пакистане производился по лицензии с небольшими изменениями под названием «Бактар Шикан». На основе HJ-8 был создан ПТРК HJ-9 с дальностью стрельбы до 5 км и управлением по лазерному лучу. Может устанавливаться на разных носителях, существует самоходный ПТРК WZ-550 (HJ-9 на БТР WZ-551). При этом переносной вариант отсутствует (для HJ-73 и HJ-8 он, наоборот, является основным).

В начале 2010-х на вооружение китайской армии принят ПТРК HJ-10 с тандемной БЧ, дальностью полета 10 км, ИК/ТВ ГСН с возможностью как полностью автономного наведения, так и полуавтоматического по проводам. ПТРК не имеет переносного варианта, может использоваться с различных носителей. Основным вариантом размещения является самоходный ПТРК АFТ-10 (8 ПТУР на шасси БМП ZBD-04А). Новым переносным ПТРК должен стать HJ-12 с ИК/ТВ ГСН и дальностью стрельбы до 4 км. Разрабатываются ракеты, подобные израильской «Спайк-NLOS».

Интересно отметить, что на всех тренажерах и в ходе всех учений китайские операторы ПТРК учатся поражать отнюдь не «Абрамсы», а Т-72 (состоят на вооружении армий России, Индии, Монголии) и Т-90 (имеются у России, Индии, Вьетнама).

МОРСКОЙ АРСЕНАЛ

В начале 1960-х вместе с ракетными катерами пр. 183Р и пр. 205 Китай получил из СССР ПКР П-15. На ее основе в Китае было создано несколько семейств собственных ПКР, которые, как и сама П-15, имели активную радиолокационную ГСН. ПКР SY-1 имела дальность полета до 150 км и полутонную БЧ, SY-2 была ее уменьшенным вариантом (дальность до 130 км, БЧ – около 400 кг). ПКР HY-1 практически не отличалась от SY-1, но имела почти вдвое меньшую дальность полета. HY-2 (экспортное название С-201) стала увеличенным вариантом HY-1, ее дальность полета достигала 200 км, имела авиационный вариант YJ-6 (экспортное название С-601). Ее дальнейшим развитием стала HY-4 (С-401) с дальностью полета до 500 км. Самой большой по размерам и единственной сверхзвуковой (максимальная скорость до 2,5М) в этом семействе является HY-3 (С-301), ее дальность полета составляет 180 км. Некоторые из этих ПКР до сих пор остаются на вооружении.

В 1970 – 1980-е годы Китай получил открытый доступ к западным военным технологиям. На основе французской ПКР «Экзосет» ММ38 было разработано семейство китайских ПКР YJ-8 (экспортное название С-801) с активным радиолокационным наведением, дальностью полета 42 км и массой БЧ 165 кг. Были созданы авиационный вариант ПКР YJ-81, а также YJ-82 для запуска с ПЛ. Затем появился вариант этой ПКР YJ-83 (экспортное название С-802), имевший несколько модификаций с дальностью полета от 120 до 230 км. Иран выпускает копию С-802 (местное название «Нур»). Тогда же в Китае создавалось семейство малогабаритных ПКР (по-видимому, на основе американской авиационной ракеты AGM-65 «Мейверик») с комбинированной ИК/ТВ ГСН – YJ-7 (экспортные варианты С-701 и С-703) с дальностью полета 25 км и массой БЧ 30 кг, затем С-704 с дальностью полета до 40 км и массой БЧ до 110 кг. На основе С-704 была создана ПКР С-705, которая получила еще и радиолокационную ГСН, ее дальность возросла до 140 км.

К вышеупомянутому семейству крылатых ракет DH-10/CJ-10/YJ-100 очень близка по конструкции ПКР YJ-62 (экспортное название С-602), которая может устанавливаться на эсминцы пр. 052D или использоваться в береговом варианте. Дальность полета этой ПКР достигает 400 км, масса БЧ – до 300 кг. Затем на вооружение ВМС НОАК были приняты две сверхзвуковые ПКР (все предыдущие китайские ПКР, кроме HY-3, были дозвуковыми). YJ-18 создана на основе российской 3М54 «Калибр», ее дальность полета достигает 540 км, масса БЧ – до 300 кг, запускается из УВП эсминцев пр. 052D/055. YJ-12, по-видимому, создана на основе советской Х-31, существует как в корабельном, так и в авиационном варианте (имеется экспортный вариант СМ-302), дальность полета – до 400 км, масса БЧ – от 200 до 500 кг. Все перечисленные ПКР имеют активную радиолокационную ГСН со спутниковой коррекцией траектории.

На вооружении ВМС НОАК с начала 1980-х находится ПЛУР CY-1, прошедшая ряд модернизаций (до CY-5). Эта ПЛУР создана на базе ПКР семейства С-800, в качестве БЧ может нести торпеду Yu-7, возможны и другие варианты. На основе российской ПЛУР 91Р (входит в семейство ракет «Калибр») в Китае создана ПЛУР CJ-1. В конце 1980-х была принята на вооружение противолодочная 533-мм торпеда Yu-5, созданная, по-видимому, с использованием технологий американской Мк46. Синтезом той же Мк46 и итальянской А244 стала 324-мм противолодочная торпеда Yu-7, поступившая в ВМС НОАК в начале 1990-х. Ее максимальная скорость – не менее 45 узлов, дальность хода примерно 10 км, действует на глубине до 400 м. На ее основе в последние годы создана торпеда Yu-11, которая может быть БЧ для ПЛУР CY-5.

Кроме того, в Китае создано множество экспериментальных или чисто экспортных образцов ракет всех классов. Наряду с созданием боевых роботов («Технологии безлюдной войны», «НВО» от 21.05.21) данное направление разработок военной техники в Китае развивается, пожалуй, более активно, чем любое другое.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.