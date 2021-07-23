Вооружаясь быстрее всех в мире

Китайский кораблестроительный конвейер наращивает темпы

После окончания Второй мировой войны и гражданской войны в Китае строительство ВС КНР полностью зависело от советской помощи. К ВМС НОАК это относилось в наибольшей степени.

Никакое военное кораблестроение в тот период Китаю и не снилось. Китайский флот получал корабли и катера советской постройки времен Великой Отечественной или первых послевоенных лет.

ТЯЖЕЛОЕ ПРОШЛОЕ

В частности, в Китай были поставлены десять ПЛ времен Второй мировой – по четыре типов «М» и «С», две типа «Щ» (последние – во временное пользование в качестве учебных), но прослужили они совсем недолго. Уже с середины 1950-х начались поставки в Китай из СССР кораблей и катеров послевоенных проектов, причем их сборка теперь частично или полностью осуществлялась на китайских верфях. Так, напрямую из СССР было поставлено пять ПЛ пр. 613, затем в Китае построена 21 такая ПЛ (под обозначением пр. 6603 или пр. 03).

В начале 1960-х советско-китайские отношения все более явно охлаждались. Тем не менее именно в этот период китайский флот получил наиболее важные для своего дальнейшего развития боевые системы. В частности, ВМС НОАК получили дизельную ПЛ пр. 629 (была собрана на китайских верфях) с тремя БРПЛ Р-11. Таким образом, у Китая появилась технология запуска баллистических ракет с подводных лодок. Также в Китай поступили две ПЛ пр. 033, затем в самом Китае были построены еще 82 такие ПЛ (из них четыре для Египта и семь для КНДР). Часть из них до сих пор остается в строю в качестве учебных.

Советская торпеда САЭТ-50 стала основой для первой китайской торпеды Yu-1 и ее значительно модернизированной версии Yu-4. В начале 1970-х для оснащения китайских ПЛ была создана универсальная торпеда Yu-3, которая затем прошла несколько модернизаций и до сих пор состоит на вооружении подводных сил ВМС НОАК.

В середине 1960-х советско-китайское военно-техническое сотрудничество в области военно-морской техники прекратилось и больше не возобновлялось. В связи с этим Китай был вынужден перейти к созданию собственных боевых кораблей и систем вооружений. Поначалу этот процесс сильно тормозился общей научно-технической отсталостью страны, которая существенно усугубилась из-за «культурной революции».

Однако в 1970-е годы Китай начал постепенно преодолевать последствия этой трагедии, организованной его собственным вождем. Строительство флота активизировалось. В частности, в 1974 году была введена в строй первая ПЛА пр. 091, полностью созданная в Китае. В целом эта серия включала пять ПЛА и строилась до 1990 года. Последние три из них были оснащены ПКР семейства YJ-8 (первые две ПЛА сейчас уже списаны, одна из них превращена в музей). Также в строй ВМС вошли две дизельные ПЛ пр. 035 «Мин», ставшие развитием ПЛ пр. 033.

Импорт западного оборудования и начавшиеся в КНР экономические реформы способствовали дальнейшему ускорению строительства китайского флота. В строй ВМС НОАК вошла первая ПЛАРБ пр. 092, которая так и осталась единственным кораблем данного типа. Она несет 12 БРПЛ JL-1 с дальностью полета 1,8 тыс. км (то есть, по сути, эту ракету сложно было считать даже БР средней дальности). Продолжилось строительство упомянутых ПЛА пр. 091. Также были введены в строй четыре дизельных ПЛ пр. 035А (немного улучшенный вариант пр. 035).

В 1990-е годы возобновилось военно-техническое сотрудничество Китая с Россией («Военное сотрудничество России и Китая», «НВО», 20.09.19), откуда были получены, в частности, по две ПЛ пр. 877 и 636. В самом Китае были построены 12 ПЛ пр. 035G (еще более усовершенствованные по сравнению с пр. 035/А), которые были оснащены французскими ГАС.

В ХХI веке морской компонент китайских СЯС получил две ПЛАРБ пр. 094 и пять пр. 094А с 12 БРПЛ JL-2 и JL-2А соответственно (дальность полета – более 8 тыс. км). Начато строительство ПЛАРБ пр. 096 с БРПЛ JL-3 (более 12 тыс. км). Также ВМС НОАК получили три многоцелевых ПЛА пр. 093 и пять пр. 093А, которые, кроме торпед, оснащены ПКР YJ-82/83 и, видимо, сверхзвуковыми КРМБ YJ-18. Начато строительство ПЛА пр. 095, сопоставимых по своим ТТХ с наиболее современными американскими и российскими ПЛА.

Были куплены в России восемь ПЛ 636ЭКМ с ПКР 3М54Э «Калибр» (именно на основе «Калибра» создана китайская ракета YJ-18), а также построены пять ПЛ пр. 035В, коими завершилось строительство «035»-х. После этого начато строительство «039»-й серии. Была построена одна ПЛ пр. 039 «Сун» и 12 ПЛ пр. 039G, оснащенные ПКР YJ-82. А затем 18 ПЛ пр. 039А/В «Юань» с ВНЭУ вместо традиционной дизель-электрической ЭУ. Возможно, что строительство этих ПЛ будет продолжено, также они будут строиться для ВМС Таиланда.

Основной универсальной торпедой китайских ПЛ является 533-мм Yu-6, созданная если не на основе, то под сильным влиянием американской Мк48. Торпеда может наводиться на цель по проводам или по кильватерному следу. Максимальная скорость достигает 65 узлов, дальность хода – более 45 км. На основе этой торпеды создается еще более совершенная Yu-9.

СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ

Таким образом, сегодня морской компонент китайских СЯС имеет в своем составе восемь ПЛАРБ. Две из них входят в состав Северного флота (СФ) НОАК и базируются в Циндао – единственная лодка пр. 092 и одна пр. 094А. Остальные ПЛАРБ (две пр. 094, четыре пр. 094А) входят в состав Южного флота (ЮФ) и базируются на острове Хайнань.

Также между СФ и ЮФ поделены 11 китайских ПЛА. В составе СФ – три ПЛА пр. 091 и четыре пр. 093А. У ЮФ соответственно три пр. 093 и одна пр. 093А.

Таким образом, сейчас китайский атомный подводный флот занимает третье место в мире после американского и российского. Но нас, видимо, он очень скоро обойдет, сначала количественно, затем и качественно («В деле обороны морских рубежей России есть проблемы», «НВО», 05.10.18).

Зато китайский флот дизельных (точнее – неатомных) ПЛ уже сейчас является крупнейшим в мире. Он насчитывает как минимум 56 единиц.

На СФ сегодня имеются четыре старых, но еще боеспособных ПЛ пр. 035G, одна гораздо более современная пр. 039 и восемь пр. 039G. А также 12 новейших ПЛ с ВНЭУ – четыре пр. 039А, восемь пр. 039В.

Восточный флот (ВФ) не имеет атомных лодок, зато в его состав входит большая часть ПЛ российской постройки – по две пр. 877 и 636, четыре пр. 636ЭМ. Также здесь имеются шесть ПЛ с ВНЭУ пр. 039В.

Наконец, в состав ЮФ входят четыре ПЛ пр. 035G, пять пр. 035В, четыре пр. 039G и четыре пр. 636ЭМ.

Кроме того, в составе всех трех флотов ВМС НОАК может еще оставаться некоторое количество ПЛ пр. 033, которые используются в качестве учебных. Много таких ПЛ находится в резерве. Также в резерве остается до семи «035»-х, в том числе четыре пр. 035А и одна пр. 035G. С учетом резервных ПЛ китайский подводный флот, видимо, превышает 100 единиц. Но неясно, насколько возвращение в строй «033»-х и «035»-х возможно и целесообразно.

В целом китайский подводный флот по своему потенциалу сегодня является вторым в мире после американского. При этом он продолжает быстро расти количественно и совершенствоваться качественно. В частности, он уже имеет полноценные ПЛ с ВНЭУ (у России их до сих пор нет). ПЛАРБ оснащаются «нормальными» БРПЛ, ПЛА и неатомные ПЛ, кроме традиционных торпед и мин, оснащены ПКР и КРМБ. Отдельные качественные недостатки быстро устраняются, кроме того, недостаток качества в Китае очень успешно компенсируется избытком количества.

Демонстрируемые Китаем темпы строительства ВМС не снятся даже США, с остальными странами их просто нет смысла сравнивать. Причем китайский кораблестроительный конвейер темпов не только не сбавляет, но даже их наращивает. Применительно к строительству надводных кораблей это проявляется гораздо более ярко, но это уже отдельная тема.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.