Воздушные армады на всех направлениях

Развитие китайской истребительной авиации

Основу ВВС НОАК (как и всех ВВС главных военных держав в мире) составляют истребители и истребители-бомбардировщики («Через тернии к пятому поколению», «НВО», 25.02.22). Естественно, что они входят в состав авиации всех пяти региональных командований и всех трех флотов китайских ВС.

Ранее китайские ВВС включали 44 авиадивизии (с 1-й по 44-ю), по три полка в каждой со сквозной нумерацией (от 1, 2 и 3-го полков в 1-й авиадивизии до 130, 131, 132-го в 44-й). Уже несколько лет в ВВС НОАК идет процесс «бригадизации». Авиадивизий осталось не более 15, причем лишь в четырех из них сохранились по три полка. Остальные дивизии (в смысле – их штабы) и часть полков расформированы, большая часть полков преобразована в авиабригады с сохранением прежних полковых номеров.

В первую очередь это коснулось именно истребительной авиации. Дивизии еще остаются в дальней («От красных драконов темнеет небо», «НВО», 18.03.22) в транспортной и в специальной авиации («Воздушные извозчики Поднебесной империи», «НВО», 28.01.22). А в истребительной авиации – только для устаревших самолетов, да и то очень частично.

ОТ МИГ-21 ДО «ЛАВИ»

Созданный путем копирования советского истребителя МиГ-21Ф-13 китайский истребитель J-7 затем прошел через множество модификаций. Как минимум восемь из них, не считая учебно-боевого JJ-7, производились в значимых количествах. Всего для ВВС и морской авиации НОАК было выпущено примерно 1,2 тыс. машин этого типа всех модификаций.

Сейчас на вооружении остается примерно от 146 до 222 J-7 (100–160 J-7II/H/D/Е/G, от 47 до 62 учебно-боевых JJ-7; еще до 800 J-7 и до 72 JJ-7 выведены из состава боевых частей и находятся на хранении, часть переделывается в боевые БПЛА).

Самолеты этого типа разных модификаций состоят на вооружении 36, 44, 63, 88, 91-й авиабригад Северного командования. 20-го полка 7-й авиадивизии, 57-го полка 19-й авиадивизии, 21-й авиабригады Центрального командования. 18 и 97-й авиабригад Западного командования. 25 и 27-го полков 9-й авиадивизии, 52, 125 и 132-й авиабригад Южного командования. 42-го полка 14-й авиадивизии, 94-го полка 32-й авиадивизии, 86-й авиабригады Восточного командования.

Также значительное количество J-7 и JJ-7 имеется в различных учебных частях. В боевом составе морской авиации истребителей J-7 уже не осталось, до 80 машин могут находиться на хранении.

Истребитель J-8 не имел прямых советских аналогов, хотя в нем просматривается явное «родство» с МиГ-21, МиГ-23 и Су-15. Как и для J-7, было создано множество модификаций этого самолета с постоянным совершенствованием двигателей, авионики, вооружения.

В частности, во второй половине 1980-х начал реализовываться проект самолета J-8II с американским оборудованием (двигателями, авионикой, ракетами). Однако он был остановлен из-за событий на площади Тяньаньмэнь в июне 1989 года. Впрочем, в 1990 году Вашингтон был готов его возобновить при условии увеличения цены, но Пекин от этого отказался, поскольку уже начал закупать советские Су-27.

В настоящее время на вооружении ВВС НОАК осталось не более 33 перехватчиков J-8DH и разведчиков J-8FR в 35-м полку 12-й авиадивизии Северного командования, 78 и 93-й авиабригадах Восточного командования. Еще до 250 машин различных модификаций может находиться на хранении.

В морской авиации до 20 J-8F/FR состоят на вооружении 15-го полка 5-й авиадивизии Северного флота. До 50 машин нескольких модификаций может находиться на хранении.

Скорее всего уже к 2025 году ни J-7, ни J-8 в строю не останется. Основным их заменителем становится истребитель J-10, созданный на основе израильского «Лави» (который, в свою очередь, был создан на основе американского F-16).

В настоящее время на вооружении имеется до 368 J-10 (до 222 J-10А, до 64 учебно-боевых J-10S, 31 J-10В, 46–51 J-10С; еще примерно 40 машин ранних вариантов, возможно, сданы на хранение). Производство первого и второго вариантов самолета J-10А/В прекращено, сейчас в производстве находится J-10С (он, в частности, оснащен РЛС с ФАР).

Возможно, это не последняя модификация данного истребителя. Но пока сложно сказать, заменит ли J-10 своих устаревших предшественников по их максимальному количеству, хотя китайскому авиапрому это вполне по плечу.

Истребители J-10 находятся на вооружении 2, 34 и 61-й авиабригад Северного командования. 170, 171, 175, 177-й авиабригад Учебно-испытательного центра (находится в двойном подчинении Центрального командования и штаба ВВС НОАК). 43, 56, 70 и 72-й авиабригад Центрального командования. 5, 26, 124, 130, 131-й авиабригад Южного командования. 8-й авиабригады Восточного командования, а также пилотажной группы «1 августа».

На вооружении морской авиации НОАК имеется 23 J-10 специальной морской модификации (16 J-10АН, 7 J-10SН), они входят в состав 12-й авиабригады Восточного флота. Дальнейших поставок этих самолетов флоту, видимо, не планируется.

НЕСУЩАЯ ОСНОВА

Как и в ВКС РФ, «главным истребителем» Китая является Су-27 и его производные – российские Су-30МКК/МК2 и Су-35С, китайские копии Су-27 (лицензионные J-11А, безлицензионные J-11B/BS и их морские версии J-11BH/BSH, безлицензионные копии Су-30 J-16, палубные J-15). Морские версии J-11В (как и J-10) отличаются от стандартных версий в первую очередь большей устойчивостью конструкции самолета к агрессивной внешней среде (то есть к соленой воде).

Сейчас на вооружении ВВС НОАК имеется до 246 боевых Су-27/J-11А/В (в том числе от 5 до 28 Су-27СК, до 100 J-11А и от 65 до 118 J-11В), от 62 до 75 учебно-боевых машин (от 31 до 39 Су-27УБК, от 31 до 36 J-11BS), производство J-11B/BS продолжается.

Су-27 и J-11 различных модификаций состоят на вооружении 1 и 89-й авиабригад Северного командования. 19 и 55-й авиабригад Центрального командования. 16, 98, 109 и 111-й авиабригад Западного командования. 4-й авиабригады Южного командования. 40, 41 и 95-й авиабригад Восточного командования.

Также машины этих типов имеются в 171, 175 и 177-й авиабригадах Учебно-испытательного центра ВВС НОАК. «Дополнением» этим самолетам стали 24 новейших истребителя Су-35С, поступившие в 6-ю авиабригаду Южного командования.

На вооружении морской авиации НОАК имеется от 94 до 106 J-11В (от 51 до 57 ВН, от 43 до 51 BSН), а также от 43 до 49 палубных истребителей J-15, скопированных с купленного на Украине первого варианта палубной версии Су-27К). «Морские» J-11В входят в состав 22 и 24-го полков 8-й авиадивизии, 25-го полка 9-й авиадивизии Южного флота. J-15 приписаны к двум китайским авианосцам.

68 Су-30МКК состоят на вооружении 54-й авиабригады Южного командования, 9 и 85-й авиабригад Восточного командования, также они имеются в составе 172-й авиабригады Учебно-испытательного центра. 23 «морских» Су-30МК2 входят в состав 10-й авиабригады Восточного флота. Производство их китайских безлицензионных копий J-16 ведется, похоже, даже более энергично, чем столь же безлицензионных (то есть краденых) J-11В.

Сейчас в ВВС НОАК имеется от 63 до 113 J-16, в том числе один-два самолета РЭБ J-16D. Они состоят на вооружении 3-й авиабригады Северного командования, 98 и 99-й авиабригад Западного командования, 26-й авиабригады Южного командования, 7 и 40-й авиабригад Восточного командования. Также эти истребители-бомбардировщики имеются в 172, 175 и 176-й авиабригадах Учебно-испытательного центра.

БУДУЩЕЕ ПО-КИТАЙСКИ

С 2016 года на вооружение ВВС НОАК начали поступать тяжелые истребители 5-го поколения собственного производства J-20. Сейчас произведено от 24 до 32 таких самолетов (а также 11–12 летных прототипов и предсерийных машин). Они имеются в 172 и 176-й авиабригадах Учебно-испытательного центра. Ими в основном укомплектована 9-я авиабригада Восточного командования. Сейчас J-20 начали поступать на вооружение 1-й авиабригады Северного командования и, возможно, 85-й авиабригады Восточного командования.

Можно отметить, что у нас летных прототипов истребителя 5-го поколения Су-57 имеется тоже примерно 10, но вот в строю – не более четырех. То есть здесь Китай нас уверенно обходит. К тому же можно предположить, что в планах у него постройка не 76 (как нашего Су-57), а в разы большего количества J-20. Проводить же качественное сравнение двух этих машин не представляется возможным, потому что всерьез мы ничего не знаем ни о том, ни о другом.

Сохраняющуюся зависимость от иностранных технологий можно было бы считать наиболее слабым местом китайской авиации. Но эта слабость в значительной степени компенсируется отсутствием у Китая каких-либо моральных и юридических ограничений в плане воровства этих технологий.

При этом научно-технологическая база КНР позволяет не просто копировать иностранные передовые технологии, но и творчески их развивать. А наличие колоссальных производственных мощностей позволяет незначительные недостатки качества авиатехники более чем компенсировать количественным превосходством.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.