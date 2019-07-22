БТР-82 получил защиту от кумулятивных боеприпасов
Также бронетраспортер оснастили тепловизионным прицелом
МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Бронетраспортер БТР-82 получит в результате модернизации до уровня БТР-82АТ дополнительную защиту от кумулятивных боеприпасов и снарядов. Об этом ТАСС сообщил Александр Красовицкий, генеральный директор "Военно-промышленной компании", где производят бронетраспортеры.
"Сегодня у нас два достаточно серьезных новшества на БТР-82АТ - это тепловизионный прицел, который вот-вот только завершил испытания, и противокумулятивные экраны, которые немного увеличивают массу БТР", - сообщил Красовицкий, отвечая на вопрос о модернизированном БТР-82АТ.
Он отметил, что сейчас новая машина проходит испытания. "Проходим испытания. Мы доработали наш сегодняшний БТР-82А, мы поставили тепловизионный прицел, теперь машина работает очень четко в ночное время суток, а также БТР защитили специальными экранами против РПГ", - пояснил собеседник агентства.
Также глава компании напомнил, что уже на протяжении четырех лет "Военно-промышленная компания" досрочно выполняет гособоронзаказ. "Надеемся в этом году мы тоже это сделаем, как бы нам сложно не было", - подчеркнул Красовицкий.
БТР-82АТ - модификация серийно выпускаемого БТР-82А с комплектом дополнительных противокумулятивных экранов и решеток, комбинированным двухканальным тепловизионным прицелом и противотанковым ракетным комплексом "Корнет" в десантном отделении. Машина была представлена широкой публике на форуме "Армия-2019".
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даже такое было .
то есть как бы такой способ защиты рассматривали .
но все равно распространения не получил .
мол хреново работает это дело .
вопрос - а че такого произошло что сейчас массово начали пихать эти экраны ?
гранаты и ПТУРы стали мягкими ? на экранах сталь стала опупенной (ога , на экраны даже калитки и сетку рабицу пихали , и явно там не бронесталь) .
я понимаю что для сирийцев да и хрен с ним , на Донбассе пускай тоже , не от хорошей жизни их ставят . ибо это хоть какой то мизерный шанс , но блин на наши БТР-82 их тоже вот ставят (не только в этой статье писали) , на страйкеры и кучу другой техники .
в общем через 50 лет начали ту же песню .
в общем через 50 лет начали ту же песню .
"Фаустпатрон" - инерционный взрыватель. Экраны и решётки были малоэффективны - взрыватель срабатывал (при попадании гранаты под большим углом от нормали помогали и эти экраны).
Режущие решётки эффективны против гранат с пьезоэлектрическим взрывателем - в 50-60% случаев взрыватель просто не срабатывает до нарушения решёткой геометрии кумулятивной воронки, после чего взрыв становится фактически фугасным, без образования кумулятивной струи.
Лобовой сетчатый экран ЗЭТ-1 со второго снимка работал по другому принципу. Заставлял срабатывать взрыватель в метрах от брони танка, что резко снижало бронепробиваемость пролетевшей 2-4 метра до брони кумулятивной струи.
Защита - это хорошо, но зачем так топорно (заблокировали "реснички" перед водителем и командиром)
Почему Вы решили что они заблокированы? Думаю что пластины разнесенного бронирования не мешают поднимать бронещитки закрывающие бронестёкла.
Эти пластины разнесённой брони из стали высокой твёрдости предназначены для того чтобы повысить стойкость лобового бронирования бронетранспортёра против подкалиберных снарядов малого калибра с сердечниками из фольфрама или урана. От 30 мм подкалиберных снарядов конечно вряд ли, а от 25 мм М919 на дистанциях этак от 1000 м, возможно да.
Использование на лёгкой бронетехнике разнесенной брони с навесными листами из стали высокой твердости резко снижает бронепробиваемость оперенных подкалиберных снарядов малого калибра с вольфрамовым или урановым сердечником. Сердечник частично разрушается, а главное дестабилизируется при прохождении такого бронелиста.
"Назначение стального экрана (экранов) из стали высокой твердости состоит в принятии на себя основного импульса поражающего средства, дестабилизации бронебойного сердечника, ориентированного в направлении вектора скорости и, по возможности, нарушения его целостности или геометрии за счет разрушения или срабатывания. При этом основная броня, с учётом фактического угла подхода боеприпаса удерживает развернутый, потерявший первоначальную ориентацию бронебойный сердечник или его фрагменты."