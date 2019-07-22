БТР-82 получил защиту от кумулятивных боеприпасов

Также бронетраспортер оснастили тепловизионным прицелом

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Бронетраспортер БТР-82 получит в результате модернизации до уровня БТР-82АТ дополнительную защиту от кумулятивных боеприпасов и снарядов. Об этом ТАСС сообщил Александр Красовицкий, генеральный директор "Военно-промышленной компании", где производят бронетраспортеры.

"Сегодня у нас два достаточно серьезных новшества на БТР-82АТ - это тепловизионный прицел, который вот-вот только завершил испытания, и противокумулятивные экраны, которые немного увеличивают массу БТР", - сообщил Красовицкий, отвечая на вопрос о модернизированном БТР-82АТ.

Он отметил, что сейчас новая машина проходит испытания. "Проходим испытания. Мы доработали наш сегодняшний БТР-82А, мы поставили тепловизионный прицел, теперь машина работает очень четко в ночное время суток, а также БТР защитили специальными экранами против РПГ", - пояснил собеседник агентства.

Также глава компании напомнил, что уже на протяжении четырех лет "Военно-промышленная компания" досрочно выполняет гособоронзаказ. "Надеемся в этом году мы тоже это сделаем, как бы нам сложно не было", - подчеркнул Красовицкий.

БТР-82АТ - модификация серийно выпускаемого БТР-82А с комплектом дополнительных противокумулятивных экранов и решеток, комбинированным двухканальным тепловизионным прицелом и противотанковым ракетным комплексом "Корнет" в десантном отделении. Машина была представлена широкой публике на форуме "Армия-2019".