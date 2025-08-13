Минный труд: как саперы очищают территорию ДНР

Инженерные подразделения обезвреживают обычные и кассетные боеприпасы, хитрые ловушки

Сплошное разминирование в Донбассе идет на огромных территориях, оказавшихся в тылу в результате успешного наступления российской армии. В местах, где еще недавно была передовая, саперы сталкиваются с новейшими западными боеприпасами, элементами кассетных снарядов и изощренными ловушками. Корреспонденты «Известий» увидели, как бойцы 48-го отдельного инженерно-саперного батальона 51-й армии Южного военного округа разминируют территорию вокруг линий электропередач, и узнали, с какими проблемами они сталкиваются.