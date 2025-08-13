13.08.2025
Описаны действия Армии России в случае блокирования НАТО Калининградской области
Эксперт Шурыгин: При агрессии НАТО против Калининграда Россия деблокирует регион
В случае блокирования странами НАТО каналов снабжения между Калининградской областью и Санкт-Петербургом в Балтийском море Армия России будет вынуждена начать формирование логистического пути через Сувалкский коридор. Возможные действия Вооруженных сил (ВС) России в случае агрессии Североатлантического альянса в своем Telegram-канале описал военный эксперт Владислав Шурыгин.
