Описаны действия Армии России в случае блокирования НАТО Калининградской области

Эксперт Шурыгин: При агрессии НАТО против Калининграда Россия деблокирует регион

В случае блокирования странами НАТО каналов снабжения между Калининградской областью и Санкт-Петербургом в Балтийском море Армия России будет вынуждена начать формирование логистического пути через Сувалкский коридор. Возможные действия Вооруженных сил (ВС) России в случае агрессии Североатлантического альянса в своем Telegram-канале описал военный эксперт Владислав Шурыгин.