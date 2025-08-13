Войти
Описаны действия Армии России в случае блокирования НАТО Калининградской области

Эксперт Шурыгин: При агрессии НАТО против Калининграда Россия деблокирует регион

В случае блокирования странами НАТО каналов снабжения между Калининградской областью и Санкт-Петербургом в Балтийском море Армия России будет вынуждена начать формирование логистического пути через Сувалкский коридор. Возможные действия Вооруженных сил (ВС) России в случае агрессии Североатлантического альянса в своем Telegram-канале описал военный эксперт Владислав Шурыгин.

