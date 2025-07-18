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НАТО пригрозило стереть с лица земли Калининградскую область

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Фото: TT News Agency / Johan Nilsson / Reuters
Фото: TT News Agency / Johan Nilsson / Reuters.

Генерал США Донахью: НАТО может стереть с лица земли Калининградскую область

НАТО и ее союзники имеют все возможности для уничтожения Калининградской области, пригрозил командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью. Об этом сообщает издание Defense News.

В своем выступлении на конференции Ассоциации армии США LandEuro в Висбадене (Германия) генерал анонсировал реализацию армией США и ее союзниками по НАТО плана Eastern Flank Deterrence Line, направленного на усиление военно-промышленного потенциала и взаимодействия участников альянса. В частности, в рамках противодействия «российской угрозе» партнеры по НАТО планируют активизировать совместные усилия по разработке общих стандартов, касающихся баз данных, ракетных пусковых установок и облачных систем.

По словам Донахью, Калининградская область России окружена со всех сторон странами-членами НАТО, и теперь армия США и ее союзники имеют возможность «стереть ее с лица земли в неслыханные сроки и быстрее, чем мы когда-либо могли сделать». «Мы уже это спланировали и уже разработали», — сказал генерал.

По его словам, часть имеющегося у НАТО плана включает в себя использование платформы искусственного интеллекта (ИИ) Maven Smart System компании Palantir, способной обрабатывать огромные объемы данных и быстро анализировать информацию.

В мае издание Breaking Defense со ссылкой на директора Национального агентства геопространственной разведки Соединенных Штатов вице-адмирала Фрэнка Уитворта сообщило, что использование инструментов ИИ позволит США обнаружить и уничтожить цель в любой точке Земли за несколько минут.

В январе 2021 года издание Over Defense, используя данные американской организации Center for Naval Analyses (CNA), описало сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области, предполагающий ликвидацию четырех основных целей в данном регионе. Согласно публикации, речь идет об уничтожении пусковых установок баллистических ракет малой дальности, способных переносить ядерное оружие (имеются в виду прежде всего ракетные комплексы «Искандер»), нанесении ущерба кораблям и инфраструктуре Балтийского флота, уничтожении находящихся в регионе зенитных ракетных систем С-400 и «ликвидации российских войск в Калининграде для обеспечения безопасности в странах Балтии и Сувалкском коридоре».

Maven Smart System (MSS) — программный пакет на основе ИИ для анализа всех источников, созданный подрядчиком Пентагона компанией Palantir Technologies. MSS собирает данные разных уровней секретности из огромного массива источников — спутниковой разведки, отчетов дружественных подразделений и сообщений в социальных сетях — и помещает их в единый интерфейс, доступ к которому получают военнослужащие и спецслужбы.

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