13.08.2025

Снайпер Берич: сербы негативно относятся к поставкам оружия Киеву

Деян Берич также сожалеет, что сербские заводы по производству боеприпасов и оружия работают не на Россию, а на экспорт в другие страны, которые передают это вооружение Украине

Сербский народ имеет негативный взгляд на поставки произведенного в стране оружия Украине транзитом через другие государства и считает Россию "матушкой". Об этом в беседе с ТАСС заявил сербский снайпер, участник боевых действий в Донбассе Деян Берич.

