Как делятся долги при разводе супругов

При разводе супруги делят совместное имущество. Но не многие знают, что долги при расторжении брака тоже делятся. Это регулируют Семейный кодекс РФ, брачный договор, соглашение сторон или решение суда. Расскажем, как это происходит.

Общие и личные долги

К общим долгам относятся кредиты, ипотека или займы, взятые в браке на семейные нужды (например, покупку квартиры, машины или бытовой техники). По умолчанию они делятся пропорционально долям имущества. То есть, если имущество делят пополам, долги — аналогично. Например, при ипотеке на квартиру каждый супруг получает половину жилья и половину оставшегося долга.

Но если бывший муж или жена когда-то оформляли кредит для личных целей (например, для покупки ноутбука для себя), это называется «личным долгом». Второй супруг не обязан его выплачивать.

Также личным считается кредит, оформленный в момент, когда пара больше не жила вместе или отсутствуют доказательства о совместных тратах.

Исключения и нюансы

Конечно же, не все так просто. Ряд случаев может изменить правило, о котором мы написали выше.

Брачный договор

Если супруги заранее заключили брачный договор, долги распределяются согласно его условиям. Например, договор может указывать, что один супруг берет на себя весь ипотечный долг, а другой — меньшую долю имущества. Однако кредитор должен быть уведомлен о договоре, иначе оба супруга могут нести равную ответственность.

Доказательство семейных трат

Если кредит оформил один супруг, но деньги потратили на семью (например, на ремонт дома), суд может признать долг общим. Должник обязан доказать, что средства пошли на семейные нужды.

Созаемщики

Если супруги — созаемщики по кредиту, банк может требовать выплаты долга от обоих, даже после развода. Тот, кто погасил долг полностью, может через суд взыскать половину суммы с бывшего супруга.

Как избежать споров

Раздел долгов при разводе может стать источником конфликтов, но грамотные шаги помогут минимизировать споры и упростить процесс.

Заключите брачный договор

Брачный договор разом решает большинство споров. Его можно оформить до свадьбы (вступит в силу после регистрации брака) или в любой момент семейной жизни. В документе прописывают:

кто отвечает за конкретные долги (общие или личные);

как делятся обязательства по кредитам, включая ипотеку или автокредиты;

распределение имущества при разводе.

Например, можно указать, что автокредит остается личным долгом одного супруга, а машина — его собственностью. Договор нужно заверить у нотариуса, а также обязательно уведомить кредитора (банк) о документе.

Договор можно изменить или расторгнуть по обоюдному согласию через нотариуса или суд, если он нарушает права одного из супругов.

Также важно не пропустить срок исковой давности (три года после развода) для подачи иска о разделе долгов, если мирное соглашение не достигнуто.

Оформите мирное соглашение

Если брачного договора нет, супруги могут заключить соглашение о разделе долгов и имущества при разводе. Например, один супруг забирает машину и продолжает выплачивать кредит, компенсируя второму половину уже внесенных платежей.

Такое соглашение составляют у нотариуса в присутствии обоих. Оно защищает от судебных споров, если одна сторона нарушит договоренности. Мирное урегулирование экономит время, деньги и нервы.

Заключение брачного договора или мирного соглашения — самые надежные способы избежать споров при разделе долгов. Эти меры позволяют заранее распределить ответственность, защитить свои интересы и сделать развод менее стрессовым.

Суд

Если мирно разойтись не удалось, единственный оставшийся вариант — суд. Он решит, кому выплачивать долги. Поэтому важно предоставить как можно больше доказательств целей, с которыми брали займы, и последующих трат.

Например, с высокой вероятностью общим признают долг, взятый для образования детей, ремонт или совместный отпуск.

А вот с ипотекой немного сложнее. Дело в том, что банк — третий участник сделки, и многое зависит от требований кредитора. Например, он может согласиться на раздел, а может потребовать единовременной выплаты. И тогда бывшим супругам снова придется договариваться и искать решение:

выплатить ипотеку в равных долях;

платит кто-то один, а второй компенсирует затраты;

продать жилье и выплатить деньги банку.

Как можно видеть, договориться всегда проще. Каждый спор приводит к очередному суду. Так что при разделе долгов лучше на время зарыть топор войны и как можно быстрее решить спор мирно.