Игра за перехват: как учения Армении и США повлияют на ситуацию в Закавказье

Вашингтон может использовать маневры Eagle Partner 2025, чтобы усилить свое присутствие в регионе

Совместные военные учения Армении и США Eagle Partner 2025 начинаются 12 августа. В Ереване заявляют, что они проводятся для повышения уровня взаимодействия в рамках миротворческих операций. Однако эксперты полагают, что их реальная цель — включение Армении в инфраструктуру НАТО, закрепление присутствия США на Южном Кавказе и ослабление традиционно сильного российского влияния в регионе.