"Украина будет терять по сотне километров в день": ВС РФ прорвали оборону ВСУ под Покровском

Deep State: ВС РФ прорвали оборону ВСУ между Константиновкой и Добропольем

Российская армия прорвала оборону ВСУ на Покровском направлении. По данным украинских ресурсов, ВС РФ вклинились в боевые порядки украинских войск более чем на 10 км и, если ситуация не изменится, вскоре Украина "будет терять по сотне квадратных километров в день". Что известно о продвижении российских войск под Покровском и можно ли говорить о прорыве фронта - в материале военного обозревателя "Газеты.Ru" Михаила Ходаренка.