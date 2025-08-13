Telegraph: Украина может отказаться от потерянных территорий ради урегулирования

Источники газеты сообщают, что Владимир Зеленский смягчил свою позицию перед российско-американским саммитом

Украина может отказаться от потерянных территорий для прекращения боевых действий и в целях получения гарантий безопасности в виде поставок оружия и пути к членству в НАТО. Как сообщила британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники, Владимир Зеленский смягчил позицию в преддверии российского-американского саммита.