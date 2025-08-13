Призван заменить ЗРК Patriot: Южная Корея показала ракету AAM из состава комплекса L-SAM

В последние годы южнокорейская оборонка показывает внушительные успехи, разработав и выведя на мировой рынок целый ряд новых изделий – танк K2 Black Panther, САУ K9 Thunder, РСЗО К239 Chunmoo, УБС FA-50. Нарастает интерес среди потенциальных заказчиков к перспективному истребителю KF-21 поколения 4,5 – на днях представитель Минобороны ОАЭ совершил на нём полёт, заняв место второго пилота.