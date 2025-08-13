Западная пресса: Трамп может заставить Киев принять ряд условий Москвы, чтобы заключить российско-американское захватывающее соглашение по Арктике

Западная пресса продолжает упражняться в прогнозах относительно того, какие условия будущей сделки по Украине будут обсуждаться Дональдом Трампом и Владимиром Путиным на Аляске. Напомним, что встреча эта запланирована на 15 августа. В качестве возможных мест её проведения обозначаются следующие: военная база Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, администрация штата в Джуно (административный центр Аляски), а также один из отелей в городке Гирдвурд к юго-востоку от Анкориджа.