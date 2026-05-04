Введён в строй тральщик "Полярный" проекта 12700

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что 30 апреля 2026 года в Балтийске состоялась торжественная церемония первого подъёма Военно-Морского флага Российской Федерации и ввода в состав ВМФ морского тральщика "Полярный" проекта 12700 (шифр "Александрит") с заводским номером 530, построенного для Военно-Морского Флота на АО "Средне-Невский судостроительный завод" (СНСЗ, входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация" - ОСК) в Санкт-Петербурге. Это десятый введённый в строй ВМФ корабль проекта 12700. Тральщик "Полярный" вошел в состав Северного флота.

Церемония подъема Военно-морского флага Российской Федерации на морском тральщике "Полярный" (заводской номер 530) проекта 12700 (шифр "Александрит"), построенном на АО "Средне-Невский судостроительный завод". Балтийск, 30.04.2026 (с) АО "Объединенная судостроительная корпорация"

Мероприятие прошло под руководством командующего Северным флотом адмирала Константина Кабанцова. В торжественной церемонии приняли участие заместитель генерального директора ОСК по военному кораблестроению и специальным программам Андрей Богомолов и генеральный директор Средне-Невского судостроительного завода Сергей Карачков.

Тральщик "Полярный" (заводской номер 530) был официально заложен на СНСЗ в Санкт-Петербурге 12 июня 2022 года и спущен на воду 24 апреля 2025 года.

Ранее на СНСЗ построены и переданы ВМФ России девять тральщиков проекта 12700 - "Александр Обухов" (заводской номер 521, введен в строй ВМФ 9 декабря 2016 года), "Иван Антонов" (заводской номер 523, введен в строй 26 января 2019 года), "Владимир Емельянов" (заводской номер 524, введен в строй 28 декабря 2019 года), "Яков Баляев" (заводской номер 525, введен в строй 26 декабря 2020 года), "Георгий Курбатов" (заводской номер 522, введен в строй 20 августа 2021 года), "Пётр Ильичёв" (заводской номер 526, введён в строй 16 ноября 2022 года), "Анатолий Шлемов" (заводской номер 527, введён в строй 29 декабря 2022 года), "Лев Чернавин" (заводской номер 528, введён в строй 25 декабря 2023 года) и "Афанасий Иванников" (заводской номер 529, введён в строй 7 мая 2025 года).

Головной тральщик "Александр Обухов" и тральщик "Лев Чернавин" входят в состав Балтийского флота, тральщики "Яков Баляев", "Пётр Ильичёв" и "Анатолий Шлемов" - в состав Тихоокеанского флота, тральщики "Иван Антонов", "Владимир Емельянов" и "Георгий Курбатов" - в состав Черноморского флота, и тральщики "Афанасий Иванников", и теперь "Полярный" - в состав Северного флота.

На СНСЗ продолжается также строительство тральщиков данного проекта "Дмитрий Лысов" (заводской номер 531, был заложен 19 июня 2023 года, спущен на воду 5 декабря 2025 года, планируется ко вводу в состав Северного флота), "Семён Агафонов" (заводской номер 532, заложен 18 января 2024 года), "Виктор Корнер" (заводской номер 533, заложен 16 июля 2024 года), "Сергей Преминин" (заводской номер 534, заложен 16 мая 2025 года), "Леонид Балякин" (заводской номер 535, заложен 29 августа 2025 года) и "Дмитрий Глухов" (заводской номер 536, заложен 24 апреля 2026 года).

