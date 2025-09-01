Заложен тральщик "Леонид Балякин" проекта 12700

29 августа 2025 года на АО "Средне-Невский судостроительный завод" (СНСЗ, входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация" - ОСК) в Санкт-Петербурге состоялась церемония закладки для Военно-Морского флота Российской Федерации корабля противоминной обороны (морского тральщика) "Леонид Балякин" проекта 12700 (шифр "Александрит") с заводским номером 535. Это пятнадцатый в серии корабль проекта 12700.

Предприятие на закладных досках упорно продолжает именовать корабли проекта 12700 "базовыми тральщиками" (с) Curious / forums.airbase.ru

Корабль назван в честь Леонида Николаевича Балякина (1915 - 1981) , получившего звание Героя Советского Союза в качестве командира сторожевого корабля "Метель" за участие в Советско-японской войне 1945 года. Впоследствии Балякин в звании контр-адмирала в 1970-1974 годах являлся начальником вспомогательного флота и аварийно-спасательной службы ВМФ СССР.

Ранее на СНСЗ были построены и переданы ВМФ России девять тральщиков проекта 12700 - "Александр Обухов" (заводской номер 521, введен в строй ВМФ 9 декабря 2016 года), "Иван Антонов" (заводской номер 523, введен в строй 26 января 2019 года), "Владимир Емельянов" (заводской номер 524, введен в строй 28 декабря 2019 года), "Яков Баляев" (заводской номер 525, введен в строй 26 декабря 2020 года), "Георгий Курбатов" (заводской номер 522, введен в строй 20 августа 2021 года), "Пётр Ильичёв" (заводской номер 526, введён в строй 16 ноября 2022 года), "Анатолий Шлемов" (заводской номер 527, введён в строй 29 декабря 2022 года), "Лев Чернавин" (заводской номер 528, введён в строй 25 декабря 2023 года) и "Афанасий Иванников" (заводской номер 529, введён в строй 7 мая 2025 года).

Головной тральщик "Александр Обухов" и тральщик "Лев Чернавин" входят в состав Балтийского флота, тральщики "Яков Баляев", "Пётр Ильичёв" и "Анатолий Шлемов" - в состав Тихоокеанского флота, тральщики "Иван Антонов", "Владимир Емельянов" и "Георгий Курбатов" - в состав Черноморского флота, и тральщик "Афанасий Иванников" - в состав Северного флота.

На СНСЗ продолжается строительство тральщиков данного проекта "Полярный" (заводской номер 530, заложен 12 июня 2022 года, спущен на воду 24 апреля 2025 года, планируется ко вводу в состав Северного флота), "Дмитрий Лысов" (заводской номер 531, заложен 19 июня 2023 года), "Семён Агафонов" (заводской номер 532, заложен 18 января 2024 года), "Виктор Корнер" (заводской номер 533, заложен 16 июля 2024 года) и "Сергей Преминин" (заводской номер 534, заложен 16 мая 2025 года),

Интересно, что ВМФ России и Средне-Невский завод продолжают путаться, являются ли корабли проекта 12700 морскими или базовыми тральщиками. Если ВМФ после долгих раздумий, решил, похоже, относить эти корабли к морским тральщикам, то СНСЗ именовал "Леонида Балякина" на закладной доске "базовым тральщиком", а на транспаранте на церемонии закладки - "морским тральщиком".

(с) АО "Объединенная судостроительная корпорация"