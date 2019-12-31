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Введен в строй морской тральщик «Владимир Емельянов» проекта 12700

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28 декабря 2019 года в Балтийске состоялась торжественная церемония приема в состав ВМФ России морского тральщика "Владимир Емельянов" (заводской номер 524) - третьего корабля проекта 12700 (шифр "Александрит"), построенного в Санкт-Петербурге на АО "Средне-Невский судостроительный завод" (СНСЗ, входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация" - ОСК). Тральщик вошел в состав Черноморского флота.

Введенный в строй ВМФ России морской тральщик "Владимир Емельянов" (заводской номер 524) проекта 12700 (шифр "Александрит"), построенный на АО "Средне-Невский судостроительный завод". Балтийск, 28.12.2019 (с) АО "Средне-Невский судостроительный завод"

Церемония прошла под руководством заместителя командующего Черноморским флотом по вооружению капитана 1 ранга Валерия Хоруна. После подъёма Андреевского флага экипаж новейшего корабля противоминной обороны приступит к сдаче курсовых задач и подготовке к переходу в Севастополь. "Владимир Емельянов" войдет в состав 68-й бригады кораблей охраны водного района Черноморского флота.

Церемония закладки тральщика "Владимир Емельянов" (заводской номер 524) состоялась на СНСЗ 25 января 2017 года. Приказом Главнокомандующего ВМФ России корабль был назван в честь Героя социалистического труда директора Средне-Невского судостроительного завода в 1962-1974 годах Владимира Александровича Емельянова. Спуск на воду "Владимира Емельянова" был произведен 30 мая 2019 года, а 27 сентября 2019 года корабль вышел на заводские ходовые испытания.

Морской тральщик "Владимир Емельянов" построен в рамках заключенного в апреле 2014 года СНСЗ с Министерством обороны России первого контракта на строительство трех первых серийных кораблей проекта 12700 (заводские номера 522 - 524) со сдачей в 2016-2018 годах. Первым серийным кораблем по данному контракту должен был стать тральщик "Георгий Курбатов" (заводской номер 522), официально заложенный на СНСЗ 24 апреля 2015 года, но корпус корабля серьезно пострадал при пожаре 7 июня 2016 года, после чего был подвергнут почти полному восстановлению. В результате заложенный вторым 25 января 2017 года тральщик "Иван Антонов" (заводской номер 523) стал первым серийным кораблем проекта 12700, и был спущен на воду 25 апреля 2018 года и введен в строй ВМФ России 26 января 2019 года и, войдя в состав Чернолморского флота, прибыл в Севастополь 7 сентября..

До того СНСЗ по контракту с Министерством обороны России от 30 марта 2007 года, перезаключенному 10 июня 2014 года, осуществил строительство головного тральщика проекта 12700 "Александр Обухов" (заводской номер 521). Тральщик "Александр Обухов" был начат постройкой на СНСЗ в 2007 году, официально заложен 22 сентября 2011 года, спущен на воду 27 июня 2014 года, и начал заводские ходовые испытания 29 апреля 2016 года. Передача "Александра Обухова" ВМФ России состоялась в Кронштадте 9 декабря 2016 года, корабль находится в составе Балтийского флота.

В 2016 году СНСЗ заключил с Министерством обороны России контракт еще на три противоминных корабля проекта 12700. Головной тральщик по данному контракту "Яков Баляев" (заводской номер 525) был официально заложен на СНСЗ 26 декабря 2017 года, второй "Пётр Ильичёв" (заводской номер 526) был заложен 25 июля 2018 года, третий "Анатолий Шлемов" (заводской номер 527) был заложен 12 июля 2019 года.

Как заявил на церемонии закладки тральщика "Яков Баляев" заместитель начальника Управления кораблестроения ВМФ России капитан 1-го ранга Михаил Краснопеев, Военно-морской флот России рассчитывает до 2027 года [то есть по Государственной программе вооружений на 2018-2027 годы] получить 10 кораблей проекта 12700.

В свою очередь, выступая 30 мая 2019 года в ходе церемонии спуска на воду тральщика "Владимир Емельянов" генеральный директор разработчика проекта ЦМКБ "Алмаз" Александр Шляхтенко заявил, что начиная с девятого корпуса, в корабли противоминной обороны проекта 12700 "Александрит" будут внесены изменения, при этом корабль получит "абсолютно новое качество".

Введенный в строй ВМФ России морской тральщик "Владимир Емельянов" (заводской номер 524) проекта 12700 (шифр "Александрит"), построенный на АО "Средне-Невский судостроительный завод". Балтийск, 28.12.2019 (с) АО "Средне-Невский судостроительный завод"

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Александр Обухов
Владимир Емельянов
Георгий Курбатов
Иван Антонов
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
СНСЗ
ЦМКБ "Алмаз"
Проекты
БФ
пр. 12700
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