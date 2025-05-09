Введён в строй морской тральщик "Афанасий Иванников" проекта 12700

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что 7 мая 2025 года в Балтийске состоялась торжественная церемония первого подъёма Военно-Морского флага Российской Федерации на морском тральщике "Афанасий Иванников" проекта 12700 (шифр "Александрит") с заводским номером 529, построенном для Военно-Морского Флота на АО "Средне-Невский судостроительный завод" (СНСЗ, входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация" - ОСК) в Санкт-Петербурге. Это девятый введённый в строй ВМФ корабль проекта 12700.

Церемония подъема Военно-морского флага Российской Федерации на морском тральщике "Афанасий Иванников" (заводской номер 529) проекта 12700 (шифр "Александрит"), построенном на АО "Средне-Невский судостроительный завод". Балтийск, 07.05.2025 (с) Министерство обороны Российской Федерации

В мероприятии приняли участие командующий Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов, командир Балтийской военно-морской базы Балтийского флота контр-адмирал Алексей Жовтоножко, представители СНСЗ, военнослужащие Балтийской военно-морской базы Балтийского флота.

В торжественной обстановке был зачитан приказ Главнокомандующего ВМФ Российской Федерации адмирала Александра Моисеева, согласно которому морской тральщик включен в состав Северного флота. После чего ритуал первого подъема Андреевского флага произвел командир минно-трального корабля капитан 3 ранга Василий Колпаков.

Церемония закладки тральщика "Афанасий Иванников" (заводской номер 529) на СНСЗ состоялась 9 сентября 2021 года, спуск на воду был произведён там 9 августа 2024 года. 24 января 2025 года тральщик начал заводские ходовые испытания в Балтийске и 23 апреля 2025 года по завершении испытаний был подписан приемный акт корабля. Тральщику присвоено наименование в честь Героя Советского Союза, командовавшего в годы Великой Отечественной войны тральщиком Т-115 (американской постройки типа АМ) 6-го дивизиона тральщиков бригады траления охраны водного района Печенгской военно-морской базы Северного флота, капитан-лейтенанта Афанасия Ивановича Иванникова (1915 - 1996). "Афанасий Иванников" стал первым тральщиком проекта 12700 в составе Северного флота.

Ранее на СНСЗ были построены и переданы ВМФ России восемь тральщиков проекта 12700 - "Александр Обухов" (заводской номер 521, введен в строй ВМФ 9 декабря 2016 года), "Иван Антонов" (заводской номер 523, введен в строй 26 января 2019 года), "Владимир Емельянов" (заводской номер 524, введен в строй 28 декабря 2019 года), "Яков Баляев" (заводской номер 525, введен в строй 26 декабря 2020 года), "Георгий Курбатов" (заводской номер 522, введен в строй 20 августа 2021 года), "Пётр Ильичёв" (заводской номер 526, введён в строй 16 ноября 2022 года), "Анатолий Шлемов" (заводской номер 527, введён в строй 29 декабря 2022 года) и "Лев Чернавин" (заводской номер 528, введён в строй 25 декабря 2023 года).

Головной тральщик "Александр Обухов" и тральщик "Лев Чернавин" входят в состав Балтийского флота, тральщики "Яков Баляев", "Пётр Ильичёв" и "Анатолий Шлемов" - в состав Тихоокеанского флота, а тральщики "Иван Антонов", "Владимир Емельянов" и "Георгий Курбатов" - в состав Черноморского флота.

На СНСЗ продолжается строительство тральщиков данного проекта "Полярный" (заводской номер 530, заложен 12 июня 2022 года, спущен на воду 24 апреля 2025 года, планируется ко вводу в состав Северного флота), "Дмитрий Лысов" (заводской номер 531, заложен 19 июня 2023 года), "Семён Агафонов" (заводской номер 532, заложен 18 января 2024 года) и "Виктор Корнер" (заводской номер 533, заложен 16 июля 2024 года). На церемонии спуска на воду "Полярного" 24 апреля было заявлено, что в течение 2025 года планируется спустить на воду тральщик "Дмитрий Лысов" и заложить еще два корабля проекта 12700.

Церемония подъема Военно-морского флага Российской Федерации на морском тральщике "Афанасий Иванников" (заводской номер 529) проекта 12700 (шифр "Александрит"), построенном на АО "Средне-Невский судостроительный завод". Балтийск, 07.05.2025 (с) Министерство обороны Российской Федерации