Заложен тральщик «Афанасий Иванников» проекта 12700

9 сентября 2021 года на АО "Средне-Невский судостроительный завод" (СНСЗ, входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация" - ОСК) в Санкт-Петербурге состоялась церемония закладки для Военно-морского флота Российской Федерации корабля противоминной обороны (морского тральщика) "Афанасий Иванников" проекта 12700 (шифр "Александрит") с заводским номером 529. Это девятый в серии корабль проекта 12700.

Закладная доска морского (указанного как базовый) тральщика "Афанасий Иванников" (заводской номер 529) проекта 12700, заложенного 09.09.2021 для ВМФ России на АО "Средне-Невский судостроительный завод" в Санкт-Петербурге. (с) Curious / forums.airbase.ru

Сообщается, что в торжественном мероприятии приняли участие Главнокомандующий ВМФ Российской Федерации адмирал Николай Евменов, генеральный директор АО "СНСЗ" Владимир Середохо, первый заместитель генерального директора АО "ОСК" Андрей Бузинов, главный советник генерального директора ОСК Виктор Чирков, председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Кирилл Соловейчик, депутат Государственной Думы Российской Федерации Михаил Романов, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Елена Киселева, глава администрации Колпинского района Анатолий Повелий, главный инженер Центрального морского конструкторского бюро "Алмаз" Константин Голубев - проектанта корабля.

Приказом Главнокомандующего ВМФ будущему тральщику присвоено действующее наименование "Афанасий Иванников" в честь Героя Советского Союза, командовавшего в годы Великой Отечественной войны тральщиком Т-115 (американской постройки типа АМ) 6-го дивизиона тральщиков бригады траления охраны водного района Печенгской военно-морской базы Северного флота, капитан-лейтенанта Афанасия Ивановича Иванникова (1915 - 1996).

Со стороны bmpd укажем, что к настоящему времени на СНСЗ были построены и переданы ВМФ России пять тральщиков проекта 12700 - "Александр Обухов" (заводской номер 521, введен в строй ВМФ 9 декабря 2016 года), "Иван Антонов" (заводской номер 523, введен в строй 26 января 2019 года), "Владимир Емельянов" (заводской номер 524, введен в строй 28 декабря 2019 года), "Яков Баляев" (заводской номер 525, введен в строй 26 декабря 2020 года) и "Георгий Курбатов" (заводской номер 522, введен в строй 20 августа 2021 года). Тральщик "Александр Обухов" входит в состав Балтийского флота, тральщик "Яков Баляев" - в состав Тихоокеанского флота, а тральщики "Иван Антонов", "Владимир Емельянов" и "Георгий Курбатов" - в состав Черноморского флота (последний пока что находится на Балтике).

На СНСЗ продолжается строительство тральщиков данного проекта "Пётр Ильичёв" (заводской номер 526, заложен на СНСЗ 25 июля 2018 года и спущен на воду 28 апреля 2021 года), "Анатолий Шлемов" (заводской номер 527, заложен 12 июля 2019 года) и "Лев Чернавин" (заводской номер 528, заложен 24 июля 2020 года).

25 августа 2020 года на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020" Министерством обороны России был подписан контракт с СНСЗ на постройку двух модернизированных тральщиков проекта 12700 (с предположительными заводскими номерами 528 и 529). 25 августа 2021 года на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" Министерством обороны России был подписан контракт с СНСЗ на постройку еще одного тральщика проекта 12700 (с предположительным заводским номером 530).

На церемонии закладки тральщика "Яков Баляев" 26 декабря 2017 года заместитель начальника Управления кораблестроения ВМФ России капитан 1-го ранга Михаил Краснопеев заявил, что Военно-морской флот России рассчитывает до 2027 года [то есть по Государственной программе вооружений на 2018-2027 годы] получить 10 кораблей проекта 12700.

В свою очередь, выступая 9 сентября 2021 года на церемонии закладки тральщика "Афанасий Иванников", Главнокомандующий ВМФ Российской Федерации адмирал Николай Евменов, говоря о кораблях проекта 12700, заявил: "Серия очень хорошая, надежная. Я уже сказал, что это самые передовые технологии в мире. <...> Этот морской тральщик показал себя очень хорошо, надежно, обладает большой живучестью. Причем мы уже на практике посмотрели, как он себя ведет. <...> Мы сейчас одну серию заканчиваем и, наверное, вы слышали, что по результатам проведенного форума "Армия-2021" будет еще заказ на 10 таких же тральщиков".

Изначально корабли проекта 12700 числились в ВМФ России базовыми тральщиками, затем были переклассифицированы в морские тральщики, а в 2018 году были снова переведены решением командования ВМФ в подкласс базовых тральщиков. Как теперь сообщили на веб-ресурсе forums.airbase.ru , в августе 2021 года приказом Главнокомандующего ВМФ корабли проекта 12700 опять переклассифицированы в морские тральщики.

Церемония закладки на АО "Средне-Невский судостроительный завод" (СНСЗ, входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация") в Санкт-Петербурге для Военно-морского флота Российской Федерации корабля противоминной обороны (морского тральщика) "Афанасий Иванников" проекта 12700 (шифр "Александрит") с заводским номером 529, 09.09.2021 (с) АО "Объединенная судостроительная корпорация"