ВМФ РФ планирует заказать еще 10 минных тральщиков проекта 12700

Главком ВМФ Николай Евменов назвал эту серию кораблей надежной

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. ВМФ России планирует заказать еще 10 кораблей противоминной обороны проекта 12700. Об этом в четверг сообщил журналистам главком ВМФ Николай Евменов после церемонии закладки девятого корабля проекта "Афанасий Иванников", которая прошла на Средне-Невском судостроительном заводе.

"Серия очень хорошая, надежная. Я уже сказал, что это самые передовые технологии в мире. <...> Этот морской тральщик показал себя очень хорошо, надежно, обладает большой живучестью. Причем мы уже на практике посмотрели, как он себя ведет. <...> Поэтому мы сейчас одну серию заканчиваем и, наверное, вы слышали, что по результатам проведенного форума "Армия-2021" будет еще заказ на 10 таких же тральщиков", - сказал он.

Проект 12700 "Александрит" разработан Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". Корабли относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами, которые могут обнаруживать как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, не входя в опасную зону. Для борьбы с минами корабли могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

Корабли этого проекта имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, который обладает высокой прочностью, Срок их службы при соблюдении норм эксплуатации неограничен.