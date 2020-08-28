Контракт на строительство для ВМФ России фрегатов проекта 22350 и корветов проектов 20380 и 20385

Как сообщило 25 августа 2020 годы информационное агентство ТАСС, заместитель Министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко объявил, что на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020" подписан новый государственный контракт на строительство фрегатов проекта 22350 и корветов проектов 20380 и 20385 с ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь".

Головной корвет проекта 20385 "Гремящий" (заводской номер 1005) на этапе Государственных испытаний на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь", июнь 2020 года (с) ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь"

Согласно информации газеты "Ведомости", в данном случае были подписаны контракты на восемь корветов проекта 20380, два корвета проекта 20385, два фрегата проекта 22350.

Со стороны bmpd напомним, что к настоящему времени уже построены либо заказаны восемь фрегатов проекта 22350 (все на Северной верфи), 10 корветов проекта 20380 (шесть на Северной верфи и четыре на ПАО "Амурский судостроительный завод") и два корвета проекта 20385 (оба на Северной верфи).

Всего, согласно сообщению ТАСС, Министерство обороны Российской Федерации на форуме "Армия-2020" объявило о подписании 41 контракта на поставку и модернизацию военной техники общей суммой свыше 1,16 трлн рублей.

"Сегодня вручены 17 и подписаны 24 государственных контракта с 30 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму более 1,16 триллиона рублей", - заявил 25 августа заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко после церемонии подписания контрактов Министерство обороны РФ с предприятиями ОПК на форуме "Армия-2020".

По его словам, в результате выполнения этих контрактов Вооруженные силы РФ получат более 500 новых образцов техники, более 80 тыс. ракет и боеприпасов. Кроме того, будет проведен ремонт с модернизацией свыше 100 единиц вооружения. "Подписание этого пакета контрактов станет важным этапом в реализации государственной программы вооружения", - сказал замминистра.

В частности, сообщается, что на церемонии 25 августа также сообщили о подписании с Центром судостроения "Звездочка" контракта на "выполнение работ по ремонту с модернизацией крейсерских атомных подводных лодок проекта 971 Северного флота".

Кроме того, заключен контракт на поставку тральщиков проекта 12700 ("Средне-Невский судостроительный завод").

В ходе церемонии заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко объявил о заключении контракта на ремонт с модернизацией крейсера и вручил его генеральному директору АО "Севмаш" Михаилу Будниченко.

Министерство обороны России также заключило контракты на изготовление двух ракет-носителей "Союз-2" и разгонного блока "Фрегат". Со стороны Минобороны контракты подписал заместитель министра Алексей Криворучко. Контракт на изготовление "Фрегата" подписали гендиректор НПО им. С. А. Лавочкина Владимир Колмыков, контракт на "Союзы" - гендиректор Ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрий Баранов.

Контракт предусматривает изготовление ракет-носителей 14А14 (2,1а и 2.1б) и 14а15 (2.1в).

Согласно информации газеты "Ведомости", законтрактованы по одной дизельной подводной лодке проектов 636 и 677, подписаны дополнительное соглашение к контракту на ремонт и модернизацию крейсера "Адмирал Нахимов" и атомных подводных лодок проекта 971, контракты на модернизацию танков Т-80БВ до уровня Т-80БВМ, закупку БМП-3 и др.