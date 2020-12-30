Какое оружие получила российская армия в 2020 году

Поставлено более 250 тыс. единиц вооружения и средств поражения к ним. Уровень выполнения гособоронзаказа составил практически 100%
Боевые возможности российской армии за 2020 год выросли на 13%. Доля современных образцов вооружений превысила 70% по силам общего назначения, а в стратегических ядерных силах достигла 86%. "Таким образом, армия и ядерная триада вышли на уровень, позволяющий гарантированно обеспечить безопасность России", - подчеркнул президент РФ Владимир Путин, выступая 21 декабря на ежегодной расширенной коллегии Министерства обороны РФ.
Владимир Путин, президент РФ
Поэтому, по его словам, "уже в 2021 году по силам ядерного сдерживания должны достигнуть уровня современности в 88,3%". В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу отметил, что к 2024 году уровень оснащенности армии России новым оружием составит почти 76%.
Ядерная триада
Как отметил в своем выступлении Шойгу, более 95% пусковых установок в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) содержатся в постоянной готовности.
Авиационный компонент стратегических ядерных сил пополнился пятью модернизированными стратегическими ракетоносцами Ту-95МС. В марте в ПАО "Туполев" сообщили о завершении работ по малой модернизации первой партии этих самолетов, в ходе которой частично заменяется устаревшие радиооборудование и навигационные системы на современные, что повышает эффективность применения и продлевает сроки эксплуатации Ту-95МС. Также после модернизации Минобороны получило два стратегических ракетоносца Ту-160.
В состав Военно-морского флота (ВМФ) принята атомная подлодка проекта 955А (шифр "Борей-А") "Князь Владимир" с баллистическими ракетами "Булава". Акт приема-передачи корабля был подписан 28 мая на северодвинском заводе "Севмаш" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), где к сдаче в 2021 году готовят еще две субмарины этой серии.
Атомная подлодка проекта 955А "Князь Владимир"
Источник изображения: © Лев Федосеев/ТАСС
Три ракетных полка РВСН переоснащены на ракетные комплексы "Ярс", на который соединения по всей стране активно перевооружаются с 2009 года. Также сообщалось, что до конца текущего года мобильные соединения РВСН будут полностью укомплектованы тренажерами для подготовки механиков-водителей автономных пусковых установок.
Продолжилось перевооружение первого полка Ясненского соединения РВСН на стратегический ракетный комплекс с гиперзвуковым блоком "Авангард". Согласно сборнику Минобороны РФ "Основные итоги деятельности Вооруженных сил РФ в 2012-2020 годах", к концу декабря на боевом дежурстве будут находиться четыре ракетных комплекса. В этой связи Путин отметил, что прорабатывается установка "Авангарда" не только на его нынешние носители, но и на разрабатываемые сейчас перспективные ракетные комплексы.
Сухопутные войска
Поступило более 3,5 тыс. новых и модернизированных образцов вооружения, включая 220 танков и других боевых бронированных машин, свыше 1,5 тыс. единиц автомобильной техники.
В начале апреля армия получила первую партию модернизированных танков Т-90М "Прорыв" разработки концерна "Уралвагонзавод" (УВЗ, в составе госкорпорации "Ростех"). Известно, что машина получила принципиально новую башню, отличающуюся от серийной, более мощный двигатель и ряд других новинок.
Т-90М "Прорыв"
Источник изображения: © Владимир Гердо/ТАСС
Также в течение всего года шло перевооружение на новейшие танки Т-72Б3 и Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками, которые поступили в том числе и в армейский корпус Балтийского флота. По завершении Армейских игр - 2020 в сентябре Сергей Шойгу сообщил, что все машины Т-72 будут модернизированы до модификации Т-72Б3М.
В танковую дивизию на Урале поступила на испытания первая партия из восьми боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор", а Кантемировскую танковую дивизию - танки Т-80БВМ.
Что касается современных образцов в ракетных войсках и артиллерии, то их доля с 2012 года выросла с 25% до 60%. Продолжается переход на современные реактивные системы залпового огня (РСЗО) семейства "Торнадо", которые заменяют "Смерчи", устаревшие "Ураганы" и "Грады".
"Уралтрансмаш" (в составе УВЗ) в рамках ГОЗ-2020 в срок изготовил и поставил новые самоходные гаубицы 2С19М2 "Мста-СМ", провел капитальный ремонт гаубиц 2С3М "Акация" и минометов 2С4 "Тюльпан". Также в войска передали модернизированную 203-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку 2С7М "Малка", а ЦНИИ "Буревестник" - партию минометных комплексов 2С12А "Сани" на шасси автомобиля высокой проходимости и 120-миллиметровых минометов 2Б11 с колесным ходом.
Минометы 2С4 "Тюльпан"
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС
Весной армия получила первую партию нового межвидового артиллерийского комплекса "Коалиция-СВ". Как отметили в УВЗ, по основным тактико-техническим характеристикам - скорострельности, дальности, точности стрельбы - эта машина превосходит современные отечественные и зарубежные аналоги.
В военную полицию поступила первая партия бронемашин "Патруль". Как и в прошлом году, продолжилась поставка во все сухопутные части и спецподразделения бронеавтомобилей "Тигр-М" производства Военно-промышленной компании (ВПК). В соединение связи, дислоцированное в Приморском крае, поступила первая партия новейших командно-штабных машин П-230Т на базе "Тигра". Также сообщалось о поставке ВПК более 130 бронетранспортеров БТР-82А.
Учебный центр автобронетанковой службы получил высокопроходимые автомобили семейства "Камаз" и "Урал", на которых будет обучать курсантов на базе автодрома в Воронежской области. В соединение специального назначения на Кубани поступила партия новых бронеавтомобилей "Тайфун".
Бронеавтомобили "Тайфун-К"
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС
В рекордные сроки концерн "Калашников" завершил поставки военным новых автоматов АК-12. В разведывательном подразделении, дислоцированном в Карачаево-Черкесии, теперь есть новейшие снайперские образцы стрелкового оружия - винтовки СВД-М, армейская крупнокалиберная снайперская винтовка АСВК-М "Корд-М" и автомат Калашникова АК-74М с комплектом модернизации КМ-АК "Обвес".
Снайперы подразделений разведки Западного военного округа в Тамбовской области получили на вооружение современные модификации винтовки СВ-98.
В начале года в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище пришла первая партия специальной термостойкой экипировки "Ратник-ЗК" для экипажей боевых машин. А артиллерийское подразделение в Кемеровской области получило радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Аистенок".
Вооружалась активно и ПВО Сухопутных войск. Впервые заступили на боевое дежурство по охране воздушного пространства на территории Центрального военного округа зенитные ракетные комплексы (ЗРК) средней дальности "Бук-М3". В начале декабря расчеты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300В4 Восточного военного округа заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне на островах Курильской гряды.
Воздушно-космические войска (ВКС)
Поставлено 147 боевых самолетов и вертолетов, более 150 образцов техники ПВО, включая четыре ЗРС С-400 "Триумф" разработки концерна ВКО "Алмаз-Антей" и 24 боевые машины самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-С", созданные в Конструкторском бюро приборостроения им. А.Г. Шипунова (входит в холдинг "Высокоточные комплексы"). Впервые "Триумфы" заступили на боевое дежурство на Урале.
ЗРС С-400 "Триумф"
Источник изображения: © Сергей Мальгавко/ТАСС
В ВКС начали впервые появляться современные комплексы с разведывательно-ударными беспилотными летательными аппаратами (БЛА) средней дальности "Иноходец" и "Форпост". Весной Минобороны подписало акт приемки первого беспилотного комплекса большой продолжительности полета "Орион" в составе трех машин. Продолжилась поставка и беспилотников "Орлан-10". Кстати, всего с 2012 года в войска поставлено более 900 различных комплексов с БЛА.
Беспилотный комплекс "Орлан-10"
Источник изображения: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Первую партию беспилотных авиационных комплексов вертолетного типа передал ВКС России холдинг "Технодинамика" (входит в госкорпорацию "Ростех"). Они предназначены для применения в качестве летающих мишеней при испытании новых видов вооружений.
7 декабря глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 с двигателем первого этапа поступит в ВКС до конца года. Позднее о его поставке на вооружение одного из авиаполков Южного военного округа сообщил источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе. Официального заявления на этот счет от Минобороны пока не было. Ожидается, что в 2021 году войска пополнят еще четыре таких самолета. Всего же контрактом, подписанным в 2019 году, предусмотрена поставка до 2028 года 76 единиц.
Су-57
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС
РСК "МиГ" (входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации) завершила для ВКС модернизацию партии истребителей-перехватчиков МиГ-31. Заключительная машина 25 декабря отправилась на аэродром постоянного базирования. Контракт на поставку партии истребителей-бомбардировщиков Су-34 Минобороны России завершила компания "Сухой". Всего изготовлено около сотни самолетов.
25 ноября военные получили три последних многоцелевых истребителя Су-35С в рамках пятилетнего контракта на 50 таких самолетов. Летом перевооружение на эти машины завершила пилотажная группа "Русские витязи" - четыре новых самолета были перебазированы с завода-изготовителя в пункт дислокации авиагруппы в подмосковной Кубинке.
Су-34 и Су-35С
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС
Сообщалось и о поступлении в ВКС учебных самолетов Л-410УВП-У20 и Як-130, также отремонтированы и переданы в войска самолеты Су-24 и Ту-22М3. Авиационные полки на юге страны пополнились штурмовиками Су-25СМ3.
Холдинг "Вертолеты России" передал в ВКС разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" и учебно-боевые Ми-28УБ. Два новых транспортно-боевых вертолета Ми-8МТВ5-1 производства Казанского вертолетного завода поступили на вооружение авиагруппы 201-й военной базы РФ в Таджикистане и два - на базу в Киргизской Республике.
Шесть вертолетов Ми-8АМТШ отдельного вертолетного полка, базирующегося в Новосибирской области, прошли модернизацию на Улан-Удэнском авиационном заводе.
Ми-8АМТШ
Источник изображения: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
ПАО "ОДК-Кузнецов" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию) в полном объеме выполнило ГОЗ на ремонт двигателей для самолетов дальней авиации Ту-95МС и Ту-22М3, а также для машин морской авиации Ту-142 и транспортной авиации Ан-22.
В Ростовской области на боевое дежурство заступила новая радиолокационная станция (РЛС) "Небо-УМ". Отмечалось, что она значительно повысит возможности по обнаружению различных воздушных целей, включая низколетящие и имеющие малую отражающую поверхность. Эта станция пришла на смену комплексу "Небо-У" и является дальнейшим развитием его систем.
За прошедший год в войска Южного военного округа поступили на вооружение восемь новых и модернизированных РЛС, в том числе "Подлет-К1", РЛС39Н6 и "Десна". Кроме того, прошли модернизацию РЛС "Терек" и ряд высотомеров.
РЛС "Подлет-К1"
Источник изображения: © Виталий Кузьмин/CC BY-NC-ND 4.0
Сообщалось также, что до конца года РФ развернет на Кольском полуострове способные засечь гиперзвуковые цели РЛС "Резонанс-Н". Ранее Северный флот получил три такие станции: две в Архангельской области, еще одну - на Новой Земле.
Нарастило Минобороны и боевые возможности Единой космической системы. В мае текущего года запущен четвертый космический аппарат "Купол". Тем самым выполнен второй этап развертывания орбитальной группировки ЕКС.
ВМФ
В боевой состав флота принято порядка десяти новых надводных и подводных кораблей, ряд катеров типа "Раптор" и вспомогательных судов.
Летом ВМФ пополнил фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов". Корабли этой серии строятся на санкт-петербургском предприятии "Северная верфь" и являются кораблями дальней морской зоны - носителями высокоточного оружия. Сообщалось, что в модернизированном проекте 22350 будет 24 ячейки для запуска крылатых ракет по сравнению с 16 у его базовой версии.
Фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов"
Источник изображения: © Лев Федосеев/ТАСС
Осенью Андреевский флаг подняли на неатомной подводной лодке проекта 636.3 "Волхов", патрульном корабле "Павел Державин" проекта 22160, а также малом ракетном корабле проекта 22800 "Одинцово", оснащенным морским ЗРПК "Панцирь-М".
В декабре флоту передали корветы проекта 20385 "Гремящий" и проекта 20380 "Алдар Цыденжапов", большой десантный корабль "Петр Моргунов", базовый тральщик "Яков Баляев".
В состав Северного флота вошел морской танкер с улучшенными техническими характеристиками "Академик Пашин". Ожидается, что всего ВМФ получит еще пять танкеров проекта 23130. Черноморский флот принял в состав морской буксир "Сергей Балк" проекта 23470. Также после ремонта в состав ВМФ вернулась атомная подлодка проекта 971 "Вепрь".
Танкер проекта 23130 "Академик Пашин"
Источник изображения: © Лев Федосеев/ТАСС
В апреле стало известно, что центр судоремонта "Звездочка" передал флоту океанографическое исследовательское судно "Академик Александров" проекта 20183, построенное по заказу Главного управления глубоководных исследований МО РФ.
По словам Шойгу, в этом году по количеству береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" армия вышла на показатель 74% от потребности. "Бал" оснащается противокорабельной ракетой Х-35 "Уран", "Бастион" - ракетой "Оникс". В этом году первым "Балом" пополнилась Каспийская флотилия.
Пуск противокорабельной ракеты Х-35 береговым ракетным комплексом "Бал"
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС
Морская авиация флота получила первый самолет-амфибию Бе-200ЧС. Согласно контракту от 2013 года, Минобороны должно получить всего шесть таких машин.
Воздушно-десантные войска (ВДВ)
Идет модернизация вооружения десантников. В ВДВ поступило около 300 единиц современного бронетанкового вооружения, военной и специальной техники. В том числе - боевые машины десанта БМД-4М, бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка", более 100 единиц различной автомобильной техники.
БТР-МДМ "Ракушка"
Источник изображения: © Александр Рюмин/ТАСС
В войска приходят современные парашютные системы для личного состава Д-10 и "Арбалет-2", новейшие средства десантирования боевых машин и грузов, бесплатформенные системы ПБС-950У для БМД-4М.
Холдинг "Технодинамика" начал поставки новейших парашютов спецназначения "Стайер", позволяющих десантироваться с больших высот (до 10 тыс. м) и в арктических условиях на скорости летательного аппарата до 350 км/ч. В апреле 2020 года группа российских десантников применила новые парашюты в суровых арктических условиях, впервые в мире совершив групповой прыжок в условиях Крайнего Севера.
Вооружились соединения ВДВ переносной твердотельной станцией разведки наземных целей 1Л277 "Соболятник", способной обнаруживать малогабаритные объекты на расстоянии до 30 км. Поступают и комплекты роботизированной малогабаритной системы мониторинга 1К144 "Сектант" - нового поколения разведывательно-сигнализационных систем, способных определить количество техники и ее тип (включая низколетящие вертолеты).
Другая техника
Ростех начал поставку в войска инженерной системы дистанционного минирования "Земледелие", которая устанавливает минные поля с помощью программируемых боеприпасов. Разработкой и производством боевой машины занималось НПО "Сплав" им. А.Н. Ганичева.
Весной сообщалось, что до конца года в подразделения инженерных войск поступит более 20 модернизированных робототехнических комплексов "Уран-6". В медицинские подразделения, дислоцированные в Чечне, поступили бронированные санитарные автомобили "Линза", созданный на базе "Камаз-Тайфун" 4x4.
Робототехнический комплекс разминирования "Уран-6"
Источник изображения: © Александр Рюмин/ТАСС
Машиностроительная компания "Витязь" осуществила досрочную поставку модернизированных двухзвенных гусеничных транспортеров ДТ-10ПМ, которые предназначены для транспортировки грузов и людей в сложных климатических условиях Арктики, Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Роман Азанов