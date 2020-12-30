Какое оружие получила российская армия в 2020 году

Поставлено более 250 тыс. единиц вооружения и средств поражения к ним. Уровень выполнения гособоронзаказа составил практически 100%

Боевые возможности российской армии за 2020 год выросли на 13%. Доля современных образцов вооружений превысила 70% по силам общего назначения, а в стратегических ядерных силах достигла 86%. "Таким образом, армия и ядерная триада вышли на уровень, позволяющий гарантированно обеспечить безопасность России", - подчеркнул президент РФ Владимир Путин, выступая 21 декабря на ежегодной расширенной коллегии Министерства обороны РФ.

Стоять на месте сегодня абсолютно недопустимо. Скорость изменений во всех критически важных для вооруженных сил сферах необычайно высока, это даже не "Формула-1" — скорости изменений космические. Остановимся хотя бы на одну секунду и сразу начнем отставать Владимир Путин, президент РФ

Поэтому, по его словам, "уже в 2021 году по силам ядерного сдерживания должны достигнуть уровня современности в 88,3%". В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу отметил, что к 2024 году уровень оснащенности армии России новым оружием составит почти 76%.

Ядерная триада

Как отметил в своем выступлении Шойгу, более 95% пусковых установок в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) содержатся в постоянной готовности.

Авиационный компонент стратегических ядерных сил пополнился пятью модернизированными стратегическими ракетоносцами Ту-95МС. В марте в ПАО "Туполев" сообщили о завершении работ по малой модернизации первой партии этих самолетов, в ходе которой частично заменяется устаревшие радиооборудование и навигационные системы на современные, что повышает эффективность применения и продлевает сроки эксплуатации Ту-95МС. Также после модернизации Минобороны получило два стратегических ракетоносца Ту-160.

В состав Военно-морского флота (ВМФ) принята атомная подлодка проекта 955А (шифр "Борей-А") "Князь Владимир" с баллистическими ракетами "Булава". Акт приема-передачи корабля был подписан 28 мая на северодвинском заводе "Севмаш" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), где к сдаче в 2021 году готовят еще две субмарины этой серии.

Атомная подлодка проекта 955А "Князь Владимир" Источник изображения: © Лев Федосеев/ТАСС

Три ракетных полка РВСН переоснащены на ракетные комплексы "Ярс", на который соединения по всей стране активно перевооружаются с 2009 года. Также сообщалось, что до конца текущего года мобильные соединения РВСН будут полностью укомплектованы тренажерами для подготовки механиков-водителей автономных пусковых установок.

Продолжилось перевооружение первого полка Ясненского соединения РВСН на стратегический ракетный комплекс с гиперзвуковым блоком "Авангард". Согласно сборнику Минобороны РФ "Основные итоги деятельности Вооруженных сил РФ в 2012-2020 годах", к концу декабря на боевом дежурстве будут находиться четыре ракетных комплекса. В этой связи Путин отметил, что прорабатывается установка "Авангарда" не только на его нынешние носители, но и на разрабатываемые сейчас перспективные ракетные комплексы.

Сухопутные войска

Поступило более 3,5 тыс. новых и модернизированных образцов вооружения, включая 220 танков и других боевых бронированных машин, свыше 1,5 тыс. единиц автомобильной техники.

В начале апреля армия получила первую партию модернизированных танков Т-90М "Прорыв" разработки концерна "Уралвагонзавод" (УВЗ, в составе госкорпорации "Ростех"). Известно, что машина получила принципиально новую башню, отличающуюся от серийной, более мощный двигатель и ряд других новинок.

Т-90М "Прорыв" Источник изображения: © Владимир Гердо/ТАСС

Также в течение всего года шло перевооружение на новейшие танки Т-72Б3 и Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками, которые поступили в том числе и в армейский корпус Балтийского флота. По завершении Армейских игр - 2020 в сентябре Сергей Шойгу сообщил, что все машины Т-72 будут модернизированы до модификации Т-72Б3М.

В танковую дивизию на Урале поступила на испытания первая партия из восьми боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор", а Кантемировскую танковую дивизию - танки Т-80БВМ.

Что касается современных образцов в ракетных войсках и артиллерии, то их доля с 2012 года выросла с 25% до 60%. Продолжается переход на современные реактивные системы залпового огня (РСЗО) семейства "Торнадо", которые заменяют "Смерчи", устаревшие "Ураганы" и "Грады".

"Уралтрансмаш" (в составе УВЗ) в рамках ГОЗ-2020 в срок изготовил и поставил новые самоходные гаубицы 2С19М2 "Мста-СМ", провел капитальный ремонт гаубиц 2С3М "Акация" и минометов 2С4 "Тюльпан". Также в войска передали модернизированную 203-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку 2С7М "Малка", а ЦНИИ "Буревестник" - партию минометных комплексов 2С12А "Сани" на шасси автомобиля высокой проходимости и 120-миллиметровых минометов 2Б11 с колесным ходом.

Минометы 2С4 "Тюльпан" Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Весной армия получила первую партию нового межвидового артиллерийского комплекса "Коалиция-СВ". Как отметили в УВЗ, по основным тактико-техническим характеристикам - скорострельности, дальности, точности стрельбы - эта машина превосходит современные отечественные и зарубежные аналоги.

В военную полицию поступила первая партия бронемашин "Патруль". Как и в прошлом году, продолжилась поставка во все сухопутные части и спецподразделения бронеавтомобилей "Тигр-М" производства Военно-промышленной компании (ВПК). В соединение связи, дислоцированное в Приморском крае, поступила первая партия новейших командно-штабных машин П-230Т на базе "Тигра". Также сообщалось о поставке ВПК более 130 бронетранспортеров БТР-82А.

Учебный центр автобронетанковой службы получил высокопроходимые автомобили семейства "Камаз" и "Урал", на которых будет обучать курсантов на базе автодрома в Воронежской области. В соединение специального назначения на Кубани поступила партия новых бронеавтомобилей "Тайфун".

Бронеавтомобили "Тайфун-К" Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

В рекордные сроки концерн "Калашников" завершил поставки военным новых автоматов АК-12. В разведывательном подразделении, дислоцированном в Карачаево-Черкесии, теперь есть новейшие снайперские образцы стрелкового оружия - винтовки СВД-М, армейская крупнокалиберная снайперская винтовка АСВК-М "Корд-М" и автомат Калашникова АК-74М с комплектом модернизации КМ-АК "Обвес".

Снайперы подразделений разведки Западного военного округа в Тамбовской области получили на вооружение современные модификации винтовки СВ-98.

В начале года в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище пришла первая партия специальной термостойкой экипировки "Ратник-ЗК" для экипажей боевых машин. А артиллерийское подразделение в Кемеровской области получило радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Аистенок".

Вооружалась активно и ПВО Сухопутных войск. Впервые заступили на боевое дежурство по охране воздушного пространства на территории Центрального военного округа зенитные ракетные комплексы (ЗРК) средней дальности "Бук-М3". В начале декабря расчеты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300В4 Восточного военного округа заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне на островах Курильской гряды.

Воздушно-космические войска (ВКС)

Поставлено 147 боевых самолетов и вертолетов, более 150 образцов техники ПВО, включая четыре ЗРС С-400 "Триумф" разработки концерна ВКО "Алмаз-Антей" и 24 боевые машины самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-С", созданные в Конструкторском бюро приборостроения им. А.Г. Шипунова (входит в холдинг "Высокоточные комплексы"). Впервые "Триумфы" заступили на боевое дежурство на Урале.

ЗРС С-400 "Триумф" Источник изображения: © Сергей Мальгавко/ТАСС

В ВКС начали впервые появляться современные комплексы с разведывательно-ударными беспилотными летательными аппаратами (БЛА) средней дальности "Иноходец" и "Форпост". Весной Минобороны подписало акт приемки первого беспилотного комплекса большой продолжительности полета "Орион" в составе трех машин. Продолжилась поставка и беспилотников "Орлан-10". Кстати, всего с 2012 года в войска поставлено более 900 различных комплексов с БЛА.

Беспилотный комплекс "Орлан-10" Источник изображения: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Первую партию беспилотных авиационных комплексов вертолетного типа передал ВКС России холдинг "Технодинамика" (входит в госкорпорацию "Ростех"). Они предназначены для применения в качестве летающих мишеней при испытании новых видов вооружений.

7 декабря глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 с двигателем первого этапа поступит в ВКС до конца года. Позднее о его поставке на вооружение одного из авиаполков Южного военного округа сообщил источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе. Официального заявления на этот счет от Минобороны пока не было. Ожидается, что в 2021 году войска пополнят еще четыре таких самолета. Всего же контрактом, подписанным в 2019 году, предусмотрена поставка до 2028 года 76 единиц.

Су-57 Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

РСК "МиГ" (входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации) завершила для ВКС модернизацию партии истребителей-перехватчиков МиГ-31. Заключительная машина 25 декабря отправилась на аэродром постоянного базирования. Контракт на поставку партии истребителей-бомбардировщиков Су-34 Минобороны России завершила компания "Сухой". Всего изготовлено около сотни самолетов.

25 ноября военные получили три последних многоцелевых истребителя Су-35С в рамках пятилетнего контракта на 50 таких самолетов. Летом перевооружение на эти машины завершила пилотажная группа "Русские витязи" - четыре новых самолета были перебазированы с завода-изготовителя в пункт дислокации авиагруппы в подмосковной Кубинке.

Су-34 и Су-35С Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Сообщалось и о поступлении в ВКС учебных самолетов Л-410УВП-У20 и Як-130, также отремонтированы и переданы в войска самолеты Су-24 и Ту-22М3. Авиационные полки на юге страны пополнились штурмовиками Су-25СМ3.

Холдинг "Вертолеты России" передал в ВКС разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" и учебно-боевые Ми-28УБ. Два новых транспортно-боевых вертолета Ми-8МТВ5-1 производства Казанского вертолетного завода поступили на вооружение авиагруппы 201-й военной базы РФ в Таджикистане и два - на базу в Киргизской Республике.

Шесть вертолетов Ми-8АМТШ отдельного вертолетного полка, базирующегося в Новосибирской области, прошли модернизацию на Улан-Удэнском авиационном заводе.

Ми-8АМТШ Источник изображения: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

ПАО "ОДК-Кузнецов" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию) в полном объеме выполнило ГОЗ на ремонт двигателей для самолетов дальней авиации Ту-95МС и Ту-22М3, а также для машин морской авиации Ту-142 и транспортной авиации Ан-22.

В Ростовской области на боевое дежурство заступила новая радиолокационная станция (РЛС) "Небо-УМ". Отмечалось, что она значительно повысит возможности по обнаружению различных воздушных целей, включая низколетящие и имеющие малую отражающую поверхность. Эта станция пришла на смену комплексу "Небо-У" и является дальнейшим развитием его систем.

За прошедший год в войска Южного военного округа поступили на вооружение восемь новых и модернизированных РЛС, в том числе "Подлет-К1", РЛС39Н6 и "Десна". Кроме того, прошли модернизацию РЛС "Терек" и ряд высотомеров.

РЛС "Подлет-К1" Источник изображения: © Виталий Кузьмин/CC BY-NC-ND 4.0

Сообщалось также, что до конца года РФ развернет на Кольском полуострове способные засечь гиперзвуковые цели РЛС "Резонанс-Н". Ранее Северный флот получил три такие станции: две в Архангельской области, еще одну - на Новой Земле.

Нарастило Минобороны и боевые возможности Единой космической системы. В мае текущего года запущен четвертый космический аппарат "Купол". Тем самым выполнен второй этап развертывания орбитальной группировки ЕКС.

ВМФ

В боевой состав флота принято порядка десяти новых надводных и подводных кораблей, ряд катеров типа "Раптор" и вспомогательных судов.

Летом ВМФ пополнил фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов". Корабли этой серии строятся на санкт-петербургском предприятии "Северная верфь" и являются кораблями дальней морской зоны - носителями высокоточного оружия. Сообщалось, что в модернизированном проекте 22350 будет 24 ячейки для запуска крылатых ракет по сравнению с 16 у его базовой версии.

Фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" Источник изображения: © Лев Федосеев/ТАСС

Осенью Андреевский флаг подняли на неатомной подводной лодке проекта 636.3 "Волхов", патрульном корабле "Павел Державин" проекта 22160, а также малом ракетном корабле проекта 22800 "Одинцово", оснащенным морским ЗРПК "Панцирь-М".

В декабре флоту передали корветы проекта 20385 "Гремящий" и проекта 20380 "Алдар Цыденжапов", большой десантный корабль "Петр Моргунов", базовый тральщик "Яков Баляев".

В состав Северного флота вошел морской танкер с улучшенными техническими характеристиками "Академик Пашин". Ожидается, что всего ВМФ получит еще пять танкеров проекта 23130. Черноморский флот принял в состав морской буксир "Сергей Балк" проекта 23470. Также после ремонта в состав ВМФ вернулась атомная подлодка проекта 971 "Вепрь".

Танкер проекта 23130 "Академик Пашин" Источник изображения: © Лев Федосеев/ТАСС

В апреле стало известно, что центр судоремонта "Звездочка" передал флоту океанографическое исследовательское судно "Академик Александров" проекта 20183, построенное по заказу Главного управления глубоководных исследований МО РФ.

По словам Шойгу, в этом году по количеству береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" армия вышла на показатель 74% от потребности. "Бал" оснащается противокорабельной ракетой Х-35 "Уран", "Бастион" - ракетой "Оникс". В этом году первым "Балом" пополнилась Каспийская флотилия.

Пуск противокорабельной ракеты Х-35 береговым ракетным комплексом "Бал" Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Морская авиация флота получила первый самолет-амфибию Бе-200ЧС. Согласно контракту от 2013 года, Минобороны должно получить всего шесть таких машин.

Воздушно-десантные войска (ВДВ)

Идет модернизация вооружения десантников. В ВДВ поступило около 300 единиц современного бронетанкового вооружения, военной и специальной техники. В том числе - боевые машины десанта БМД-4М, бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка", более 100 единиц различной автомобильной техники.

БТР-МДМ "Ракушка" Источник изображения: © Александр Рюмин/ТАСС

В войска приходят современные парашютные системы для личного состава Д-10 и "Арбалет-2", новейшие средства десантирования боевых машин и грузов, бесплатформенные системы ПБС-950У для БМД-4М.

Холдинг "Технодинамика" начал поставки новейших парашютов спецназначения "Стайер", позволяющих десантироваться с больших высот (до 10 тыс. м) и в арктических условиях на скорости летательного аппарата до 350 км/ч. В апреле 2020 года группа российских десантников применила новые парашюты в суровых арктических условиях, впервые в мире совершив групповой прыжок в условиях Крайнего Севера.

Вооружились соединения ВДВ переносной твердотельной станцией разведки наземных целей 1Л277 "Соболятник", способной обнаруживать малогабаритные объекты на расстоянии до 30 км. Поступают и комплекты роботизированной малогабаритной системы мониторинга 1К144 "Сектант" - нового поколения разведывательно-сигнализационных систем, способных определить количество техники и ее тип (включая низколетящие вертолеты).

Другая техника

Ростех начал поставку в войска инженерной системы дистанционного минирования "Земледелие", которая устанавливает минные поля с помощью программируемых боеприпасов. Разработкой и производством боевой машины занималось НПО "Сплав" им. А.Н. Ганичева.

Весной сообщалось, что до конца года в подразделения инженерных войск поступит более 20 модернизированных робототехнических комплексов "Уран-6". В медицинские подразделения, дислоцированные в Чечне, поступили бронированные санитарные автомобили "Линза", созданный на базе "Камаз-Тайфун" 4x4.

Робототехнический комплекс разминирования "Уран-6" Источник изображения: © Александр Рюмин/ТАСС

Машиностроительная компания "Витязь" осуществила досрочную поставку модернизированных двухзвенных гусеничных транспортеров ДТ-10ПМ, которые предназначены для транспортировки грузов и людей в сложных климатических условиях Арктики, Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Роман Азанов