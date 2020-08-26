Минобороны заключило 41 контракт на форуме "Армия-2020"

В результате выполнения этих контрактов Вооруженные силы получат более 500 новых образцов техники, более 80 тыс. ракет и боеприпасов

КУБИНКА /Московская область/, 25 августа. /ТАСС/. Минобороны РФ на форуме "Армия-2020" объявило о подписании 41 контракта на поставку и модернизацию военной техники общей суммой свыше 1,16 трлн рублей.

"Сегодня вручены 17 и подписаны 24 государственных контракта с 30 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму более 1,16 триллиона рублей", - заявил во вторник замминистра обороны РФ Алексей Криворучко после церемонии подписания контрактов Минобороны РФ с предприятиями ОПК на форуме "Армия-2020".

По его словам, в результате выполнения этих контрактов Вооруженные силы РФ получат более 500 новых образцов техники, более 80 тыс. ракет и боеприпасов. Кроме того, будет проведен ремонт с модернизацией свыше 100 единиц вооружения. "Подписание этого пакета контрактов станет важным этапом в реализации государственной программы вооружения", - сказал замминистра.

Военная техника для флота

Минобороны России подписало контракты на строительство двух больших дизельных подводных лодок проектов 636.3 и 677. Строительство будет вестись на "Адмиралтейских верфях".

На церемонии также сообщили о подписании с Центром судостроения "Звездочка" контракта на "выполнение работ по ремонту с модернизацией крейсерских атомных подводных лодок проекта 971 Северного флота".

Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко объявил, что подписан новый государственный контракт на строительство фрегатов проекта 22350 и корветов проектов 20380, 20385 с "Северной верфью".

Сейчас в составе флота несут службу головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" и первый серийный "Адмирал Касатонов". Основное вооружение кораблей - 16 универсальных пусковых установок, способных применять крылатые ракеты "Калибр", "Оникс" и "Циркон". По данным источников, в начале года с "Адмирала Горшкова" впервые была испытана ракета "Циркон". Второй серийный фрегат "Адмирал Головко" проходит испытания. В разной степени строительства на Северной верфи в Санкт-Петербурге находятся еще пять фрегатов проекта. Таким образом, на сегодняшний день общее число принятых и строящихся кораблей проекта 22350 достигло восьми.

Корабли проекта 20380 - многоцелевые корветы, разработанные Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" (Санкт-Петербург), предназначены для выполнения эскортных и ударных задач в ближней морской зоне, патрулирования прибрежных вод, дозорной службы. На вооружении корветов - универсальные артиллерийские комплексы, зенитные ракетно-артиллерийские комплексы, сверхзвуковые ракеты и автоматические артиллерийские установки, другие виды вооружения. На корабле может базироваться вертолет Ка-27. Корветы проекта 20385 в отличие от кораблей предыдущего проекта 20380 получат на вооружение крылатые ракеты "Калибр-НК" и/или "Оникс".

Кроме того, заключен контракт на поставку тральщиков проекта 12700 ("Средне-Невский судостроительный завод").

Модернизация крейсера "Адмирал Нахимов"

В ходе церемонии заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко объявил о заключении контракта на ремонт с модернизацией крейсера и вручил его генеральному директору АО "Севмаш" Михаилу Будниченко.

Ранее Будниченко сообщил ТАСС, что достройка на плаву тяжелого атомного ракетного крейсера проекта 11442М (шифр "Орлан") "Адмирал Нахимов" идет по графику, на корабле начался монтаж вооружения. По его словам, корабль должен быть передан флоту в 2022 году. Предполагается, что "Адмирал Нахимов" выйдет на испытания в 2021 году.

Контракт на поставку двух ракет "Союз-2"

Минобороны России заключило контракты на изготовление двух ракет-носителей "Союз-2" и разгонного блока "Фрегат". Со стороны Минобороны контракты подписал заместитель министра Алексей Криворучко. Контракт на изготовление "Фрегата" подписали гендиректор НПО им. С. А. Лавочкина Владимир Колмыков, контракт на "Союзы" - гендиректор Ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрий Баранов.

Контракт предусматривает изготовление ракет-носителей 14А14 (2,1а и 2.1б) и 14а15 (2.1в).

Ракеты-носители "Союз-2" предназначены для выведения космических аппаратов различного назначения на низкие круговые, средние круговые, высокоэллиптические и геостационарные орбиты с использованием разгонных блоков.