Тральщик «Яков Баляев» введён в строй ВМФ России

Как сообщило Министерство обороны Российской Федерации, 26 декабря 2020 года во Владивостоке состоялась церемония ввода в состав Военно-морского флота Российской Федерации базового тральщика "Яков Баляев" (заводской номер 525) проекта 12700 (шифр "Александрит"). После подписания акта о приеме корабля от промышленности и торжественной церемонии поднятия Андреевского флага, на основании приказа Главнокомандующего ВМФ Российской Федерации, корабль включен в боевой состав Тихоокеанского флота. В церемонии принял участие командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц.

Церемония ввода в состав Тихоокеанского флота ВМФ России базового тральщика "Яков Баляев" (заводской номер 525) проекта 12700. Владивосток, 26.12.2020 (с) АО "Объединенная судостроительная корпорация"

"Яков Баляев" стал четвёртым тральщиком проекта 12700 в составе ВМФ России, и первым, вошедшим в состав Тихоокеанского флота. Корабль был построен на АО "Средне-Невский судостроительный завод" (СНСЗ, входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация" - ОСК) в Санкт-Петербурге и стал первым, построенным по заключеннному СНСЗ в 2016 году с Министерством обороны России очередному контракту на три серийных противоминных корабля проекта 12700 (заводские номера 525 - 527). Проект 12700 разработан АО "ЦМКБ "Алмаз" (Санкт-Петербург).

Церемония официальной закладки тральщика "Яков Баляев" (заводской номер 525) была произведена на СНСЗ 26 декабря 2017 года, спуск на воду был произведен там 29 января 2020 года. С 3 августа по 22 октября 2020 года был осуществлен перевод тральщика из Кронштадта вокруг Европы в Мурманск и далее Северным морским путем во Владивосток для проведения заводских ходовых испытаний и Государственных испытаний. Перевод был произведен морским буксиром "Антей" российской компании ООО "Северный Альянс". Заводские ходовые испытания тральщика "Яков Баляев" были начаты во Владивостоке 12 ноября.

Второй тральщик по данному контракту "Пётр Ильичёв" (заводской номер 526) был заложен на СНСЗ 25 июля 2018 года, а третий "Анатолий Шлемов" (заводской номер 527) был заложен 12 июля 2019 года. 24 июля 2020 года на СНСЗ состоялась также церемония закладки тральщика "Лев Чернавин" (заводской номер 528).

До того СНСЗ по контракту с Министерством обороны России от 30 марта 2007 года, перезаключенному 10 июня 2014 года, осуществил строительство головного тральщика проекта 12700 "Александр Обухов" (заводской номер 521). Тральщик "Александр Обухов" был начат постройкой на СНСЗ в 2007 году, официально заложен 22 сентября 2011 года, спущен на воду 27 июня 2014 года, и начал заводские ходовые испытания 29 апреля 2016 года. Передача "Александра Обухова" ВМФ России состоялась в Кронштадте 9 декабря 2016 года, корабль находится в составе Балтийского флота.

В апреле 2014 года СНСЗ подписал с Министерством обороны России первый контракт на строительство трех первых серийных кораблей проекта 12700 (заводские номера 522 - 524). Первым серийным кораблем по данному контракту должен был стать тральщик "Георгий Курбатов" (заводской номер 522), официально заложенный на СНСЗ 24 апреля 2015 года, но корпус корабля серьезно пострадал при пожаре 7 июня 2016 года, после чего был подвергнут почти полному восстановлению. В итоге тральщик был спущен на воду только 30 сентября 2020 года и сейчас сдача "Георгия Курбатова" намечена на 2021 год. В результате заложенный вторым 25 января 2017 года тральщик "Иван Антонов" (заводской номер 523) стал первым серийным кораблем проекта 12700, и был спущен на воду 25 апреля 2018 года и введен в строй ВМФ России 26 января 2019 года и, войдя в состав Черноморского флота, прибыл в Севастополь 7 сентября 2019 года.

Третьим построенным кораблем проекта 12700 стал "Владимир Емельянов" (заводской номер 524), заложенный на СНСЗ 25 января 2017 года, спущенный на воду 30 мая 2019 года и переданный ВМФ России 28 декабря 2019 года, с зачислением в состав Черноморского флота. Однако, по известным данным, до настоящего времени тральщик "Владимир Емельянов" продолжает находиться в Кронштадте.

Выступая 30 мая 2019 года в ходе церемонии спуска на воду тральщика "Владимир Емельянов", генеральный директор разработчика проекта АО "ЦМКБ "Алмаз" Александр Шляхтенко заявил, что начиная с девятого корпуса (то есть с заводского номера 529), в корабли противоминной обороны проекта 12700 ("Александрит") будут внесены изменения, при этом корабль получит "абсолютно новое качество". 25 августа 2020 года на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020" Министерством обороны России был подписан контракт с СНСЗ на постройку двух модернизированных тральщиков проекта 12700 (с предположительными заводскими номерами 529 и 530).

По имеющейся информации, в 2020 году тральщики проекта 12700 в ВМФ России снова переклассифицировали обратно в базовые тральщики из морских тральщиков - базовыми тральщиками они и были изначально в проекте, но затем были переписаны в морские тральщики волей очередного Главнокомандующего ВМФ.

Церемония ввода в состав Тихоокеанского флота ВМФ России базового тральщика "Яков Баляев" (заводской номер 525) проекта 12700. Владивосток, 26.12.2020 (с) Министерство обороны России и АО "Объединенная судостроительная корпорация"