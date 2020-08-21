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Морской тральщик «Яков Баляев» прибыл в Мурманск

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Сообщают, что 19 августа 2020 года в Мурманск прибыл новый морской тральщик "Яков Баляев" проекта 12700, совершающий переход на буксире с Балтики к месту постоянного базирования в Петропавловск-Камчатский, где будут проведены заводские ходовые испытания и Государственные испытания. Передача корабля заказчику и зачисление в состав ВМФ России должны состояться в конце 2020 года..

Прибывший в Мурманск морской тральщик "Яков Баляев" проекта 12700 (заводской номер 525), совершающий переход на буксире с Балтики к месту постоянного базирования в Петропавловск-Камчатский, 19.08.2020 (с) Gogs / forums.airbase.ru

Перевод тральщика "Яков Баляев" из Кронштадта вокруг Европы в Мурманск и далее Северным морским путем в Петропавловск-Камчатский осуществляется морским буксиром "Антей" российской компании ООО "Северный Альянс". Караван, по известным данным, убыл из Кронштадта 3 августа и миновал Балтийские проливы 6 августа. Прибытие в Петропавловск-Камчатский ожидается к концу сентября.

Интересно отметить, что приобретенный ООО "Северный Альянс" в Панаме буксир "Антей" прибыл в Санкт-Петербург только 26 июня, и буксировка тральщика "Яков Баляев" на Дальний Восток стала для буксира первым рейсом под российским флагом.

Напомним, что морской тральщик "Яков Баляев" (заводской номер 525) стал четвертым построенным на АО "Средне-Невский судостроительный завод" (СНСЗ, входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация" - ОСК) в Санкт-Петербурге для ВМФ России кораблем проекта 12700 (шифр "Александрит"). Корабль был официально заложен на СНСЗ 26 декабря 2017 года и спущен там на воду 29 января 2020 года. Он станет первым тральщиком проекта 12700 в составе Тихоокеанского флота.

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Страны
Панама
Россия
Компании
ОСК
СНСЗ
Проекты
2020-й год
пр. 12700
ТОФ
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