Спущен на воду морской тральщик «Яков Баляев» проекта 12700

29 января 2020 года на АО "Средне-Невский судостроительный завод" (СНСЗ, входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация" - ОСК) в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония спуска на воду строящегося для ВМФ России корабля противоминной обороны (морского тральщика) "Яков Баляев" проекта 12700 (шифр "Александрит") с заводским номером 525. Это четвертый спущенный на воду корабль проекта 12700.

Спуск на воду на АО "Средне-Невский судостроительный завод" (СНСЗ) строящегося для ВМФ России морского тральщика "Яков Баляев" проекта 12700 с заводским номером 525. Санкт-Петербург, 29.01.2020 (с) АО "Средне-Невский судостроительный завод"

Как сообщается в пресс-релизе СНСЗ, после спуска на воду корабль был ошвартован у набережной предприятия. В течении межнавигационного периода корабелы СНСЗ завершат достроечные работы, за которыми последует серия швартовных испытаний заказа. Весной состоится первый выход заказа на большую воду для прохождения программы заводских ходовых испытаний. Передать корабль заказчику АО "СНСЗ" планирует летом 2020 года.

Со стороны bmpd напомним, что морской тральщик "Яков Баляев" является первым, строящимся по заключеннному СНСЗ в 2016 году с Министерством обороны России очередному контракту на три серийных противоминных корабля проекта 12700 (заводские номера 525 - 527). Церемония официальной закладки тральщика "Яков Баляев" (заводской номер 525) была произведена на СНСЗ 26 декабря 2017 года

Второй тральщик по данному контракту "Пётр Ильичёв" (заводской номер 526) был заложен на СНСЗ 25 июля 2018 года, а третий "Анатолий Шлемов" (заводской номер 527) был заложен 12 июля 2019 года.

До того СНСЗ по контракту с Министерством обороны России от 30 марта 2007 года, перезаключенному 10 июня 2014 года, осуществил строительство головного тральщика проекта 12700 "Александр Обухов" (заводской номер 521). Тральщик "Александр Обухов" был начат постройкой на СНСЗ в 2007 году, официально заложен 22 сентября 2011 года, спущен на воду 27 июня 2014 года, и начал заводские ходовые испытания 29 апреля 2016 года. Передача "Александра Обухова" ВМФ России состоялась в Кронштадте 9 декабря 2016 года, корабль находится в составе Балтийского флота.

В апреле 2014 года СНСЗ подписал с Министерством обороны России первый контракт на строительство трех первых серийных кораблей проекта 12700 (заводские номера 522 - 524). Первым серийным кораблем по данному контракту должен был стать тральщик "Георгий Курбатов" (заводской номер 522), официально заложенный на СНСЗ 24 апреля 2015 года, но корпус корабля серьезно пострадал при пожаре 7 июня 2016 года, после чего был подвергнут почти полному восстановлению, сейчас спуск на воду и сдача "Георгия Курбатова" перенесены на 2020 год. В результате заложенный вторым 25 января 2017 года тральщик "Иван Антонов" (заводской номер 523) стал первым серийным кораблем проекта 12700, и был спущен на воду 25 апреля 2018 года и введен в строй ВМФ России 26 января 2019 года и, войдя в состав Черноморского флота, прибыл в Севастополь 7 сентября 2019 года.

Третьим построенным кораблем проекта 12700 стал "Владимир Емельянов" (заводской номер 524), заложенный на СНСЗ 25 января 2017 года, спущенный на воду 30 мая 2019 года и переданный ВМФ России 28 декабря 2019 года, с зачислением в состав Черноморского флота.

Как заявил на церемонии закладки тральщика "Яков Баляев" 26 декабря 2017 года заместитель начальника Управления кораблестроения ВМФ России капитан 1-го ранга Михаил Краснопеев, Военно-морской флот России рассчитывает до 2027 года [то есть по Государственной программе вооружений на 2018-2027 годы] получить 10 кораблей проекта 12700.

В свою очередь, выступая 30 мая 2019 года в ходе церемонии спуска на воду тральщика "Владимир Емельянов", генеральный директор разработчика проекта АО "ЦМКБ "Алмаз" Александр Шляхтенко заявил, что начиная с девятого корпуса, в корабли противоминной обороны проекта 12700 ("Александрит") будут внесены изменения, при этом корабль получит "абсолютно новое качество".

Спуск на воду на АО "Средне-Невский судостроительный завод" (СНСЗ) строящегося для ВМФ России морского тральщика "Яков Баляев" проекта 12700 с заводским номером 525. Санкт-Петербург, 29.01.2020 (с) Александр Демьянчук / ТАСС

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