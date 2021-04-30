Спущен на воду базовый тральщик «Пётр Ильичёв» проекта 12700

28 апреля 2021 года на АО "Средне-Невский судостроительный завод" (СНСЗ, входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация" - ОСК) в Санкт-Петербурге состоялась церемония спуска на воду строящегося для ВМФ России корабля противоминной обороны (базового тральщика) "Пётр Ильичёв" проекта 12700 (шифр "Александрит") с заводским номером 526. Это шестой спущенный на воду корабль проекта 12700. Передача "Петра Ильичёва" ВМФ России ожидается в конце 2021 года.

Спуск на воду на АО "Средне-Невский судостроительный завод" (СНСЗ) строящегося для ВМФ России базового тральщика "Пётр Ильичёв" проекта 12700 с заводским номером 526. Санкт-Петербург, 28.04.2021 (с) АО "Средне-Невский судостроительный завод"

В церемонии спуска приняли участие главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов, председатель совета директоров ОСК Георгий Полтавченко, генеральный директор СНСЗ Владимир Середохо, генеральный директор проектанта корабля АО "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз" Александр Шляхтенко.

Корабль получил название в честь героя Советского Союза Петра Ивановича Ильичева, рулевого сторожевого катера СК-253 6-го дивизиона сторожевых кораблей Петропавловской военно-морской базы Тихоокеанского флота. 18 августа 1945 года он погиб смертью храбрых при взятии острова Шумшу Курильской гряды, повторив подвиг Александра Матросова и ценой собственной жизни подавив долговременную огневую точку противника. Пётр Ильичев навечно зачислен в списки экипажа корабля Краснознамённого Тихоокеанского флота.

Строительство тральщика "Пётр Ильичёв" (заводской номер 526) ведется по заключенному в 2016 году СНСЗ с Министерством обороны России очередному контракту на три серийных противоминных корабля проекта 12700 (заводские номера 525 - 527). Корабль "Пётр Ильичёв" был заложен на СНСЗ 25 июля 2018 года.

Головной по данному контракту тральщик "Яков Баляев" (заводской номер 525) по завершении постройки был передан СНСЗ флоту 26 декабря 2020 года во Владивостоке и вошел в состав Тихоокеанского флота. Третий корабль по данному контракту "Анатолий Шлемов" (заводской номер 527) был заложен 12 июля 2019 года. 24 июля 2020 года на СНСЗ состоялась также церемония закладки тральщика "Лев Чернавин" (заводской номер 528) уже по новому контракту.

До того СНСЗ по контракту с Министерством обороны России от 30 марта 2007 года, перезаключенному 10 июня 2014 года, осуществил строительство головного тральщика проекта 12700 "Александр Обухов" (заводской номер 521). Тральщик "Александр Обухов" был начат постройкой на СНСЗ в 2007 году, официально заложен 22 сентября 2011 года, спущен на воду 27 июня 2014 года, и начал заводские ходовые испытания 29 апреля 2016 года. Передача "Александра Обухова" ВМФ России состоялась в Кронштадте 9 декабря 2016 года, корабль находится в составе Балтийского флота.

В апреле 2014 года СНСЗ подписал с Министерством обороны России первый контракт на строительство трех первых серийных кораблей проекта 12700 (заводские номера 522 - 524). Первым серийным кораблем по данному контракту должен был стать тральщик "Георгий Курбатов" (заводской номер 522), официально заложенный на СНСЗ 24 апреля 2015 года, но корпус корабля серьезно пострадал при пожаре 7 июня 2016 года, после чего был подвергнут почти полному восстановлению. В итоге тральщик был спущен на воду только 30 сентября 2020 года и сейчас сдача "Георгия Курбатова" намечена на 2021 год. В результате заложенный вторым 25 января 2017 года тральщик "Иван Антонов" (заводской номер 523) стал первым серийным кораблем проекта 12700, и был спущен на воду 25 апреля 2018 года и введен в строй ВМФ России 26 января 2019 года и, войдя в состав Черноморского флота, прибыл в Севастополь 7 сентября 2019 года.

Третьим построенным кораблем проекта 12700 стал "Владимир Емельянов" (заводской номер 524), заложенный на СНСЗ 25 января 2017 года, спущенный на воду 30 мая 2019 года и переданный ВМФ России 28 декабря 2019 года, с зачислением в состав Черноморского флота. Однако, по известным данным, до настоящего времени тральщик "Владимир Емельянов" продолжает находиться в Кронштадте.

Выступая 30 мая 2019 года в ходе церемонии спуска на воду тральщика "Владимир Емельянов", генеральный директор разработчика проекта АО "ЦМКБ "Алмаз" Александр Шляхтенко заявил, что начиная с девятого корпуса (то есть с заводского номера 529), в корабли противоминной обороны проекта 12700 ("Александрит") будут внесены изменения, при этом корабль получит "абсолютно новое качество". 25 августа 2020 года на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020" Министерством обороны России был подписан контракт с СНСЗ на постройку двух модернизированных тральщиков проекта 12700 (с предположительными заводскими номерами 529 и 530).

По имеющейся информации, в 2020 году тральщики проекта 12700 в ВМФ России снова переклассифицировали обратно в базовые тральщики из морских тральщиков - базовыми тральщиками они и были изначально в проекте, но затем были переписаны в морские тральщики волей очередного Главнокомандующего ВМФ.

Спуск на воду на АО "Средне-Невский судостроительный завод" (СНСЗ) строящегося для ВМФ России базового тральщика "Пётр Ильичёв" проекта 12700 с заводским номером 526. Санкт-Петербург, 28.04.2021 (с) Телеграм-канал "Медиапалуба" @Mediapaluba

Спущенный на воду на АО "Средне-Невский судостроительный завод" (СНСЗ) строящийся для ВМФ России базовый тральщик "Пётр Ильичёв" проекта 12700 с заводским номером 526. Санкт-Петербург, 28.04.2021 (с) Gogs / forums.airbase.ru

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