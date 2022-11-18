Введён в строй тральщик «Пётр Ильичёв» проекта 12700

Как сообщают, 16 ноября 2022 года в Петропавловске-Камчатском состоялась торжественная церемония поднятия Военно-морского флага России на морском тральщике "Пётр Ильичёв" (заводской номер 526) проекта 12700 (шифр "Александрит"). Этот корабль, построенный АО "Средне-Невский судостроительный завод" (СНСЗ, входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация" - ОСК) в Санкт-Петербурге, стал шестым введённым в строй ВМФ России тральщиком нового поколения проекта 12700, и вторым в составе 114-й бригады охраны водного района Войск и сил на Северо-Востоке (Камчатке), после тральщика "Яков Баляев" (заводской номер 525), вступившего в строй в декабре 2020 года.

Введённый в строй ВМФ России морской тральщик "Пётр Ильичёв" (заводской номер 526) проекта 12700. Петропавловск-Камчатский, 16.11.2022 (с) "Камчатское время"

Предназначенный для Тихоокеанского флота тральщик "Пётр Ильичёв" (заводской номер 526) проекта 12700 был заложен на АО "Средне-Невский судостроительный завод" 25 июля 2018 года, спущен на воду 28 апреля 2021 года, и проходил испытания в Балтийском море с ноября 2021 года, завершив в том числе и Государственные испытания. С 11 июля 2022 года тральщик на буксире по Беломорско-Балтийскому каналу, а затем по Северному морскому пути совершил переход к месту базирования в Петропавловск-Камчатский, куда прибыл 23 октября. После совершения в Петропавловске-Камчатском контрольного выхода в море, теперь "Пётр Ильичёв" введён в строй ВМФ России.

Ранее на Тихоокеанский флот был переведен построенный на СНСЗ тральщик "Яков Баляев" (заводской номер 525). Церемония его закладки была произведена на СНСЗ 26 декабря 2017 года, спуск на воду был произведен там 29 января 2020 года. С 3 августа по 22 октября 2020 года был осуществлен перевод на буксире тральщика "Яков Баляев" из Кронштадта вокруг Европы в Мурманск и далее Северным морским путем во Владивосток для проведения заводских ходовых испытаний и Государственных испытаний. Заводские ходовые испытания тральщика "Яков Баляев" были начаты во Владивостоке 12 ноября 2020 года, и 26 декабря 2020 года корабль там вошел в состав ВМФ. В 2021 году корабль перешел к месту постоянного базирования в Петропавловск-Камчатский.

С 15 июля 2022 года на буксире по Беломорско-Балтийскому каналу, а затем по Северному морскому пути был осуществлен перевод на Тихоокеанский флот седьмого построенного на СНСЗ тральщика проекта 12700 "Анатолий Шлемов" (заводской номер 527), прибывшего во Владивосток 18 октября. Он был заложен на СНСЗ 12 июля 2019 года и спущен на воду 26 ноября 2021 года. Подобно "Якову Баляеву", тральщик "Анатолий Шлемов" будет проходить во Владивостоке заводские ходовые и Государственные испытания.

Всего к настоящему времени таким образом на СНСЗ построены и переданы ВМФ России шесть тральщиков проекта 12700 - "Александр Обухов" (заводской номер 521, введен в строй ВМФ 9 декабря 2016 года), "Иван Антонов" (заводской номер 523, введен в строй 26 января 2019 года), "Владимир Емельянов" (заводской номер 524, введен в строй 28 декабря 2019 года), "Яков Баляев" (заводской номер 525, введен в строй 26 декабря 2020 года), "Георгий Курбатов" (заводской номер 522, введен в строй 20 августа 2021 года) и "Пётр Ильичёв" (заводской номер 526, введён в строй 16 ноября 2022 года). Тральщик "Александр Обухов" входит в состав Балтийского флота, тральщики "Яков Баляев" и "Пётр Ильичёв" - в состав Тихоокеанского флота (Войска и силы на Северо-Востоке), а тральщики "Иван Антонов", "Владимир Емельянов" и "Георгий Курбатов" - в состав Черноморского флота.

На СНСЗ продолжается строительство тральщиков данного проекта "Лев Чернавин" (заводской номер 528, заложен 24 июля 2020 года), "Афанасий Иванников" (заводской номер 529, заложен 9 сентября 2021 года) и "Полярный" (заводской номер 530, заложен 12 июня 2022 года).

На церемонии закладки тральщика "Яков Баляев" 26 декабря 2017 года тогдашний заместитель начальника Управления кораблестроения ВМФ России капитан 1-го ранга Михаил Краснопеев заявил, что Военно-морской флот России рассчитывает до 2027 года [то есть по Государственной программе вооружений на 2018-2027 годы] получить 10 кораблей проекта 12700.

Морской тральщик "Пётр Ильичёв" (заводской номер 526) проекта 12700 перед церемонией подъема Военно-морского флага России. На корабельных спасательных кругах корабль именуется "морским тральщиком". Петропавловск-Камчатский, 16.11.2022 (с) "Камчатское время"