Тральщик «Анатолий Шлемов» также отправлен на Тихий океан

Как сообщают, 15 июля 2022 года началась буксировка построенного на АО "Средне-Невский судостроительный завод" (СНСЗ, входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация" - ОСК) тральщика "Анатолий Шлемов" (заводской номер 527) проекта 12700 (шифр "Александрит") из Санкт-Петербурга к месту базирования на Тихоокеанском флоте. Переход пройдет через Северный морской путь. Тральщик был спущен на воду на СНСЗ 26 ноября 2021 года и к настоящему времени прошел только швартовые испытания, и к заводским ходовым испытаниям не приступал. Заводские и государственные испытания "Анатолия Шлемова" будут проведены уже на Тихом океане. Это седьмой построенный тральщик проекта 12700.

Построенные АО "Средне-Невский судостроительный завод" для ВМФ России тральщики "Анатолий Шлемов" (заводской номер 527, бортовой номер "651", на переднем плане) и "Пётр Ильичёв" (заводской номер 526, бортовой номер "543", на втором плане) проекта 12700, переводимые на буксирах из Санкт-Петербурга к месту базирования на Тихоокеанском флоте. Беломорск (Карелия), 26.07.2022 (с) смит / forums.airbase.ru

Напомним, что чуть ранее, 11 июля 2022 года также началась буксировка с СНСЗ к месту базирования на Тихоо кеанском флоте в Петропавловск-Камчатский предыдущего построенного построенный на этом предприятии тральщика этого проекта "Пётр Ильичёв" (заводской номер 526). В отличие от "Анатолия Шлемова", тральщик "Пётр Ильичёв" прошел заводские ходовые и Государственные испытания на Балтике, поэтому ожидается, что после доставки "Петра Ильичёва" в Петропавловск-Камчатский там будет произведен только контрольный выход корабля в море, после чего состоятся подписание передаточных документов и ввод корабля в состав ВМФ Российской Федерации.

26 июля буксируемые на Тихоокеанский флот тральщики "Пётр Ильичёв" и "Анатолий Шлемов" встретились в Беломорске - конечном пункте Беломоро-Балтийского канала перед выходом в Белое море. 27 июля "Пётр Ильичёв" был приведен оттуда в Архангельск. Видимо, буксировка обеих тральщиков по Северному морскому пути также будет осуществляться совместно, с прибытием в Петропавловск-Камчатский ориентировочно к концу сентября.

Построенный на СНСЗ предназначенный для Тихоокеанского флота тральщик "Пётр Ильичёв" (заводской номер 526) стал шестым кораблем проекта 12700. Он был заложен на СНСЗ 25 июля 2018 года, спущен на воду 28 апреля 2021 года и находился на испытаниях в Балтийском море с ноября 2021 года. Тральщик "Анатолий Шлемов" (заводской номер 527) стал седьмым кораблем проекта 12700. Он был заложен на СНСЗ 12 июля 2019 года и спущен на воду 26 ноября 2021 года.

Ранее аналогичным образом на Тихоокеанский флот был переведен построенный на СНСЗ тральщик "Яков Баляев" (заводской номер 525). Церемония его закладки была произведена на СНСЗ 26 декабря 2017 года, спуск на воду был произведен там 29 января 2020 года. С 3 августа по 22 октября 2020 года был осуществлен перевод тральщика "Яков Баляев" из Кронштадта вокруг Европы в Мурманск и далее Северным морским путем во Владивосток для проведения заводских ходовых испытаний и Государственных испытаний. Перевод был произведен морским буксиром "Антей" российской компании ООО "Северный Альянс". Заводские ходовые испытания тральщика "Яков Баляев" были начаты во Владивостоке 12 ноября 2020 года и 26 декабря 2020 года корабль там вошел в состав ВМФ.

Всего к настоящему времени на СНСЗ построены и переданы ВМФ России пять тральщиков проекта 12700 - "Александр Обухов" (заводской номер 521, введен в строй ВМФ 9 декабря 2016 года), "Иван Антонов" (заводской номер 523, введен в строй 26 января 2019 года), "Владимир Емельянов" (заводской номер 524, введен в строй 28 декабря 2019 года), "Яков Баляев" (заводской номер 525, введен в строй 26 декабря 2020 года) и "Георгий Курбатов" (заводской номер 522, введен в строй 20 августа 2021 года). Тральщик "Александр Обухов" входит в состав Балтийского флота, тральщик "Яков Баляев" - в состав Тихоокеанского флота, а тральщики "Иван Антонов", "Владимир Емельянов" и "Георгий Курбатов" - в состав Черноморского флота.

На СНСЗ продолжается строительство тральщиков данного проекта "Лев Чернавин" (заводской номер 528, заложен 24 июля 2020 года), "Афанасий Иванников" (заводской номер 529, заложен 9 сентября 2021 года) и "Полярный" (заводской номер 530, заложен 12 июня 2022 года).

На церемонии закладки тральщика "Яков Баляев" 26 декабря 2017 года тогдашний заместитель начальника Управления кораблестроения ВМФ России капитан 1-го ранга Михаил Краснопеев заявил, что Военно-морской флот России рассчитывает до 2027 года [то есть по Государственной программе вооружений на 2018-2027 годы] получить 10 кораблей проекта 12700.

Построенный АО "Средне-Невский судостроительный завод" для ВМФ России тральщики "Анатолий Шлемов" (заводской номер 527) проекта 12700, переводимый на буксирах из Санкт-Петербурга к месту базирования на Тихоокеанском флоте. Беломорск (Карелия), 26.07.2022 (с) смит / forums.airbase.ru