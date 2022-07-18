Тральщик «Пётр Ильичёв» переводится в Петропвловск-Камчатский

Как сообщило АО "Средне-Невский судостроительный завод" (СНСЗ, входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация" - ОСК), 11 июля 2022 года построенный на этом предприятии тральщик "Пётр Ильичёв" (заводской номер 526) проекта 12700 (шифр "Александрит") приступил к переходу на буксире из Санкт-Петербурга к месту базирования на Тихоокеанском флоте - в Петропавловск-Камчатский. Переход до базы пройдет через Северный морской путь и завершится во второй половине сентября. После чего будет проведен контрольный выход корабля в море, подписание передаточных документов, а также зачисление корабля в состав ВМФ Российской Федерации.

Построенный АО "Средне-Невский судостроительный завод" для ВМФ России тральщик "Пётр Ильичёв" (заводской номер 526) проекта 12700, начавший переход на буксире из Санкт-Петербурга к месту базирования на Тихоокеанском флоте в Петропавловск-Камчатский. Тральщик ведется буксиром МБ-1204 проекта 07521 компании ООО "АРК". 11.07.2022 (с) АО "Средне-Невский судостроительный завод"

Со стороны bmpd напомним, что построенный на СНСЗ предназначенный для Тихоокеанского флота тральщик "Пётр Ильичёв" (заводской номер 526) стал шестым кораблем проекта 12700. Он был заложен на СНСЗ 25 июля 2018 года, спущен на воду 28 апреля 2021 года и находится на испытаниях с ноября 2021 года.

Ранее аналогичным образом на Тихоокеанский флот был переведен построенный на СНСЗ тральщик "Яков Баляев" (заводской номер 525). Церемония его закладки была произведена на СНСЗ 26 декабря 2017 года, спуск на воду был произведен там 29 января 2020 года. С 3 августа по 22 октября 2020 года был осуществлен перевод тральщика "Яков Баляев" из Кронштадта вокруг Европы в Мурманск и далее Северным морским путем во Владивосток для проведения заводских ходовых испытаний и Государственных испытаний. Перевод был произведен морским буксиром "Антей" российской компании ООО "Северный Альянс". Заводские ходовые испытания тральщика "Яков Баляев" были начаты во Владивостоке 12 ноября 2020 года и 26 декабря 2020 года корабль там вошел в состав ВМФ.

Всего к настоящему времени на СНСЗ построены и переданы ВМФ России пять тральщиков проекта 12700 - "Александр Обухов" (заводской номер 521, введен в строй ВМФ 9 декабря 2016 года), "Иван Антонов" (заводской номер 523, введен в строй 26 января 2019 года), "Владимир Емельянов" (заводской номер 524, введен в строй 28 декабря 2019 года), "Яков Баляев" (заводской номер 525, введен в строй 26 декабря 2020 года) и "Георгий Курбатов" (заводской номер 522, введен в строй 20 августа 2021 года). Тральщик "Александр Обухов" входит в состав Балтийского флота, тральщик "Яков Баляев" - в состав Тихоокеанского флота, а тральщики "Иван Антонов", "Владимир Емельянов" и "Георгий Курбатов" - в состав Черноморского флота.

На СНСЗ продолжается строительство тральщиков данного проекта "Анатолий Шлемов" (заводской номер 527, заложен 12 июля 2019 года и спущен на воду 26 ноября 2021 года, ), "Лев Чернавин" (заводской номер 528, заложен 24 июля 2020 года), "Афанасий Иванников" (заводской номер 529, заложен 9 сентября 2021 года) и "Полярный" (заводской номер 530, заложен 12 июня 2022 года).

На церемонии закладки тральщика "Яков Баляев" 26 декабря 2017 года тогдашний заместитель начальника Управления кораблестроения ВМФ России капитан 1-го ранга Михаил Краснопеев заявил, что Военно-морской флот России рассчитывает до 2027 года [то есть по Государственной программе вооружений на 2018-2027 годы] получить 10 кораблей проекта 12700.

Построенный АО "Средне-Невский судостроительный завод" для ВМФ России тральщик "Пётр Ильичёв" (заводской номер 526) проекта 12700 у стенки предприятия перед переходом к месту базирования на Тихоокеанском флоте. 09.07.2022 (с) bmpd

Построенный АО "Средне-Невский судостроительный завод" для ВМФ России тральщик "Пётр Ильичёв" (заводской номер 526) проекта 12700, начавший переход на буксире из Санкт-Петербурга к месту базирования на Тихоокеанском флоте в Петропавловск-Камчатский. Тральщик ведется буксиром МБ-1204 проекта 07521 компании ООО "АРК". 11.07.2022 (с) АО "Средне-Невский судостроительный завод"