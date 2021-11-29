Спущен на воду тральщик «Анатолий Шлемов» проекта 12700

26 ноября 2021 года на АО "Средне-Невский судостроительный завод" (СНСЗ, входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация" - ОСК) в Санкт-Петербурге состоялась церемония спуска на воду строящегося для ВМФ России корабля противоминной обороны (морского тральщика) "Анатолий Шлемов" проекта 12700 (шифр "Александрит") с заводским номером 527. Это седьмой спущенный на воду корабль проекта 12700. Корабль предназначен для Тихоокеанского флота, передача "Анатолия Шлемова" ВМФ России планируется в июне 2022 года.

Спуск на воду на АО "Средне-Невский судостроительный завод" (СНСЗ) строящегося для ВМФ России базового тральщика [i]"Анатолий Шлемов" проекта 12700 с заводским номером 527. Санкт-Петербург, 26.11.2021 (с) АО "Средне-Невский судостроительный завод"[/i]

Тральщик "Анатолий Шлемов" стал седьмым кораблем проекта 12700, и третьим, строящимся на СНСЗ по дополнительному контракту на три корабля проекта 12700, заключенному предприятием с Министерством обороны России в марте 2016 года. Закладка тральщика "Анатолий Шлемов" на СНСЗ была произведена 12 июля 2019 года, при этом сдача корабля ВМФ по условиям контракта была изначально намечена на ноябрь 2020 года. Ранее по этому контракту первым на СНСЗ был 26 декабря 2017 года заложен тральщик "Яков Баляев" (заводской номер 525), введенный в строй Тихоокеанского флота 26 декабря 2020 года, а вторым был заложен 25 июля 2018 года тральщик "Пётр Ильичёв" (заводской номер 526, спущен на воду 28 апреля 2021 года, в ближайшие дни должен выйти на заводские ходовые испытания).

Корабль получил наименование "Анатолий Шлемов" в честь бывшего начальника Управления кораблестроения ВМФ России вице-адмирала Анатолия Фёдоровича Шлемова (1949 - 2018).

К настоящему времени на СНСЗ были построены и переданы ВМФ России пять тральщиков проекта 12700 - "Александр Обухов" (заводской номер 521, введен в строй ВМФ 9 декабря 2016 года), "Иван Антонов" (заводской номер 523, введен в строй 26 января 2019 года), "Владимир Емельянов" (заводской номер 524, введен в строй 28 декабря 2019 года), "Яков Баляев" (заводской номер 525, введен в строй 26 декабря 2020 года) и "Георгий Курбатов" (заводской номер 522, введен в строй 20 августа 2021 года). Тральщик "Александр Обухов" входит в состав Балтийского флота, тральщик "Яков Баляев" - в состав Тихоокеанского флота, а тральщики "Иван Антонов", "Владимир Емельянов" и "Георгий Курбатов" - в состав Черноморского флота.

25 августа 2020 года на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020" Министерством обороны России был подписан контракт с СНСЗ на постройку двух модернизированных тральщиков проекта 12700 (с предположительными заводскими номерами 528 и 529)., в соответствии с которым на предприятии было начато строительство тральщиков данного проекта "Лев Чернавин" (заводской номер 528, заложен 24 июля 2020 года, спуск на воду сейчас намечен на апрель 2022 года) и "Афанасий Иванников" (заводской номер 529, заложен 9 сентября 2021 года). 5 августа 2021 года на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" Министерством обороны России был подписан контракт с СНСЗ на постройку еще одного модернизированного тральщика проекта 12700 (десятого по счету, с предположительным заводским номером 530, закладка намечена на весну 2022 года).

Официально корабли проекта 12700 (проектант - АО "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз") после ряда переклассификаций с августа 2021 года снова классифицируются в ВМФ России как морские тральщики, а СНСЗ предпочитает употреблять нейтральный термин "корабль противоминной обороны".

Выступая на церемонии спуска тральщика "Анатолий Шлемов", генеральный директор ЦМКБ "Алмаз" Александр Шляхтенко заявил, что " с десятого пойдет уже модернизированный корабль, совершенно другой, с другими возможностями".

Ранее на церемонии закладки тральщика "Яков Баляев" 26 декабря 2017 года заместитель начальника Управления кораблестроения ВМФ России капитан 1-го ранга Михаил Краснопеев заявил, что Военно-морской флот России рассчитывает до 2027 года [то есть по Государственной программе вооружений на 2018-2027 годы] получить 10 кораблей проекта 12700.

В свою очередь, выступая 9 сентября 2021 года на церемонии закладки тральщика "Афанасий Иванников", Главнокомандующий ВМФ Российской Федерации адмирал Николай Евменов, говоря о кораблях проекта 12700, заявил: "Серия очень хорошая, надежная. Я уже сказал, что это самые передовые технологии в мире. <...> Этот морской тральщик показал себя очень хорошо, надежно, обладает большой живучестью. Причем мы уже на практике посмотрели, как он себя ведет. <...> Мы сейчас одну серию заканчиваем и, наверное, вы слышали, что по результатам проведенного форума "Армия-2021" будет еще заказ на 10 таких же тральщиков".

Спуск на воду на АО "Средне-Невский судостроительный завод" (СНСЗ) строящегося для ВМФ России базового тральщика [i]"Анатолий Шлемов" проекта 12700 с заводским номером 527. Санкт-Петербург, 26.11.2021 (с) www.korabel.ru[/i]

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