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Заложен тральщик "Виктор Корнер" проекта 12700

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16 июля 2024 года на АО "Средне-Невский судостроительный завод" (СНСЗ, входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация" - ОСК) в Санкт-Петербурге состоялась церемония закладки для Военно-Морского флота Российской Федерации корабля противоминной обороны (морского тральщика) "Виктор Корнер" проекта 12700 (шифр "Александрит") с заводским номером 533. Это тринадцатый в серии корабль проекта 12700.

Закладная доска заложенного 16.07.2024 на АО "Средне-Невский судостроительный завод" (СНСЗ, входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация") в Санкт-Петербурге для ВМФ России корабля противоминной обороны (морского тральщика) "Виктор Корнер" проекта 12700 (шифр "Александрит") с заводским номером 533. Предприятие упорно продолжает именовать корабли проекта 12700 "базовыми тральщиками" (с) Curious / forums.airbase.ru

Тральщику присвоено название в честь Виктора Дмитриевича Корнера (1912 - 1984), получившего звание Героя Советского Союза в качестве командира речного монитора "Сун Ятсен" Амурской военной флотилии за участие в боевых действиях против Японии в августе 1945 года. Исходя из этого можно предположить, что тральщик "Виктор Корнер" планируется ко вводу в строй Тихоокеанского флота.

К настоящему времени на СНСЗ были построены и переданы ВМФ России восемь тральщиков проекта 12700 - "Александр Обухов" (заводской номер 521, введен в строй ВМФ 9 декабря 2016 года), "Иван Антонов" (заводской номер 523, введен в строй 26 января 2019 года), "Владимир Емельянов" (заводской номер 524, введен в строй 28 декабря 2019 года), "Яков Баляев" (заводской номер 525, введен в строй 26 декабря 2020 года), "Георгий Курбатов" (заводской номер 522, введен в строй 20 августа 2021 года), "Пётр Ильичёв" (заводской номер 526, введён в строй 16 ноября 2022 года), "Анатолий Шлемов" (заводской номер 527, введён в строй 29 декабря 2022 года) и "Лев Чернавин" (заводской номер 528, введён в строй 25 декабря 2023 года).Головной тральщик "Александр Обухов" и тральщик "Лев Чернавин" входят в состав Балтийского флота, тральщики "Яков Баляев", "Пётр Ильичёв" и "Анатолий Шлемов" - в состав Тихоокеанского флота, а тральщики "Иван Антонов", "Владимир Емельянов" и "Георгий Курбатов" - в состав Черноморского флота.

На СНСЗ продолжается строительство тральщиков данного проекта "Афанасий Иванников" (заводской номер 529, заложен 9 сентября 2021 года), "Полярный" (заводской номер 530, заложен 12 июня 2022 года), "Дмитрий Лысов" (заводской номер 531, заложен 19 июня 2023 года) и "Семён Агафонов" (заводской номер 532, заложен 18 января 2024 года).

Церемония закладки на АО "Средне-Невский судостроительный завод" (СНСЗ, входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация") в Санкт-Петербурге для ВМФ России корабля противоминной обороны (морского тральщика) "Виктор Корнер" проекта 12700 (шифр "Александрит") с заводским номером 533. Санкт-Петербург, 16.07.2024 (с) АО "Объединенная судостроительная корпорация" и www.korabel.ru

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Япония
Продукция
Александр Обухов
Владимир Емельянов
Иван Антонов
Компании
ОСК
СНСЗ
Проекты
2020-й год
БФ
пр. 12700
ТОФ
ЧФ
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