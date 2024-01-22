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Заложен тральщик "Семён Агафонов" проекта 12700

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18 января 2024 года на АО "Средне-Невский судостроительный завод" (СНСЗ, входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация" - ОСК) в Санкт-Петербурге состоялась церемония закладки для Военно-Морского флота Российской Федерации корабля противоминной обороны (морского тральщика) "Семён Агафонов" проекта 12700 (шифр "Александрит") с заводским номером 532. Это двенадцатый в серии корабль проекта 12700, он предназначен для Северного флота

Закладная доска заложенного 18.01.2024 на АО "Средне-Невский судостроительный завод" (СНСЗ, входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация") в Санкт-Петербурге для ВМФ России корабля противоминной обороны (морского тральщика) "Семён Агафонов" проекта 12700 (шифр "Александрит") с заводским номером 532. Предприятие упорно продолжает именовать корабли проекта 12700 "базовыми тральщиками" (с) Curious / forums.airbase.ru

Приказом Главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова, присутствовавшего на церемонии, будущему тральщику присвоено имя морского пехотинца Героя Советского Союза Семёна Агафонова (1917 - 1977) - участника Великой Отечественной и Советско-японской войн, получившего звание Героя за участие в занятии Лиинахамари 12 октября 1944 года.

К настоящему времени на СНСЗ были построены и переданы ВМФ России восемь тральщиков проекта 12700 - "Александр Обухов" (заводской номер 521, введен в строй ВМФ 9 декабря 2016 года), "Иван Антонов" (заводской номер 523, введен в строй 26 января 2019 года), "Владимир Емельянов" (заводской номер 524, введен в строй 28 декабря 2019 года), "Яков Баляев" (заводской номер 525, введен в строй 26 декабря 2020 года), "Георгий Курбатов" (заводской номер 522, введен в строй 20 августа 2021 года), "Пётр Ильичёв" (заводской номер 526, введён в строй 16 ноября 2022 года), "Анатолий Шлемов" (заводской номер 527, введён в строй 29 декабря 2022 года) и "Лев Чернавин" (заводской номер 528, введён в строй 25 декабря 2023 года).

Головной тральщик "Александр Обухов" и тральщик "Лев Чернавин" входят в состав Балтийского флота, тральщики "Яков Баляев", "Пётр Ильичёв" и "Анатолий Шлемов" - в состав Тихоокеанского флота, а тральщики "Иван Антонов", "Владимир Емельянов" и "Георгий Курбатов" - в состав Черноморского флота.

На СНСЗ продолжается строительство тральщиков данного проекта "Афанасий Иванников" (заводской номер 529, заложен 9 сентября 2021 года), "Полярный" (заводской номер 530, заложен 12 июня 2022 года) и "Дмитрий Лысов" (заводской номер 531, заложен 19 июня 2023 года).

"Наш завод продолжит развиваться, уже со следующего года СНСЗ выйдет на темп по сдаче до двух тральщиков проекта 12700 в год", - заявил на церемонии закладки тральщика "Семён Агафонов" генеральный директор СНСЗ Сергей Середохо. В свою очередь, адмирал Николай Евменов подтвердил о планах по сдаче тральщиков по две единицы в год, начиная с 2025 года. Он также отметил, что в перспективе флот надеется, что коллективно завод, ВМФ и проектант смогут выйти на ритм - до трёх единиц подобных кораблей ПМО в год.

Церемония закладки на АО "Средне-Невский судостроительный завод" (СНСЗ, входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация") в Санкт-Петербурге для ВМФ России корабля противоминной обороны (морского тральщика) "Семён Агафонов" проекта 12700 (шифр "Александрит") с заводским номером 532. Санкт-Петербург, 18.01.2024 (с) АО "Объединенная судостроительная корпорация" и paluba.media

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Страны
Россия
Продукция
Александр Обухов
Владимир Емельянов
Иван Антонов
Компании
ОСК
СНСЗ
Проекты
2020-й год
БФ
пр. 12700
СФ
ТОФ
ЧФ
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