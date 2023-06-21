Заложен тральщик "Дмитрий Лысов" проекта 12700

19 июня 2023 года на АО "Средне-Невский судостроительный завод" (СНСЗ, входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация" - ОСК) в Санкт-Петербурге состоялась церемония закладки для Военно-Морского флота Российской Федерации корабля противоминной обороны (базового тральщика) "Дмитрий Лысов" проекта 12700 (шифр "Александрит") с заводским номером 531. Это одиннадцатый в серии корабль проекта 12700.

Закладная доска заложенного 19.06.2023 на АО "Средне-Невский судостроительный завод" (СНСЗ, входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация") в Санкт-Петербурге для ВМФ России корабля противоминной обороны (базового тральщика) "Дмитрий Лысов" проекта 12700 (шифр "Александрит") с заводским номером 531 (с) Curious / forums.airbase.ru

В мероприятии приняли участие главнокомандующий Военно-Морским флотом Российской Федерации адмирал Николай Евменов, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по контролю Михаил Романов, заместитель генерального директора по военному кораблестроению ОСК Владимир Королев, главный советник генерального директора ОСК Виктор Чирков, генеральный директор СНСЗ Владимир Середохо, главный инженер АО "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз" (входит в ОСК) Константин Голубев.

Новый тральщик получил уже традиционное для отечественного флота название в честь капитан-лейтенанта Дмитрия Алексеевича Лысова (1918 - 1944), командира тральщика Северного флота Т-120 (американской постройки типа АМ), погибшего вместе со своим кораблем 24 сентября 1944 года от торпед германской подводной лодки U-739. Ранее в ВМФ СССР и России название "Дмитрий Лысов" носили уже три тральщика - проекта 53У (1949 - 1961 годы), проекта 254 (1963 - 1972 годы) и проекта 266М (1972 - 1998 годы).

К настоящему времени на СНСЗ были построены и переданы ВМФ России семь тральщиков проекта 12700 - "Александр Обухов" (заводской номер 521, введен в строй ВМФ 9 декабря 2016 года), "Иван Антонов" (заводской номер 523, введен в строй 26 января 2019 года), "Владимир Емельянов" (заводской номер 524, введен в строй 28 декабря 2019 года), "Яков Баляев" (заводской номер 525, введен в строй 26 декабря 2020 года), "Георгий Курбатов" (заводской номер 522, введен в строй 20 августа 2021 года), "Пётр Ильичёв" (заводской номер 526, введён в строй 16 ноября 2022 года) и "Анатолий Шлемов" (заводской номер 527, введён в строй 29 декабря 2022 года).

Головной тральщик "Александр Обухов" входит в состав Балтийского флота, тральщики "Яков Баляев", "Пётр Ильичёв" и "Анатолий Шлемов" - в состав Тихоокеанского флота, а тральщики "Иван Антонов", "Владимир Емельянов" и "Георгий Курбатов" - в состав Черноморского флота.

На СНСЗ продолжается строительство тральщиков данного проекта "Лев Чернавин" (заводской номер 528, заложен 24 июля 2020 года и спущен на воду 14 апреля 2023 года), "Афанасий Иванников" (заводской номер 529, заложен 9 сентября 2021 года) и "Полярный" (заводской номер 530, заложен 12 июня 2022 года).

Церемония закладки на АО "Средне-Невский судостроительный завод" (СНСЗ, входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация") для ВМФ России корабля противоминной обороны (базового тральщика) "Дмитрий Лысов" проекта 12700 (шифр "Александрит") с заводским номером 531. Санкт-Петербург, 19.06.2023 (с) АО "Объединенная судостроительная корпорация"