Спущен на воду тральщик "Афанасий Иванников" проекта 12700

9 августа 2024 года на АО "Средне-Невский судостроительный завод" (СНСЗ, входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация" - ОСК) в Санкт-Петербурге состоялась церемония спуска на воду строящегося для Военно-морского флота России корабля противоминной обороны (морского тральщика) "Афанасий Иванников" проекта 12700 (шифр "Александрит") с заводским номером 529. Это девятый спущенный на воду корабль проекта 12700.

Спущенный на воду на АО "Средне-Невский судостроительный завод" (СНСЗ) строящийся для ВМФ России тральщик "Афанасий Иванников" проекта 12700 с заводским номером 529. Санкт-Петербург, 09.08.2024 (с) Curious / forums.airbase.ru

На церемонии спуска корабля присутствовали Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Церемония закладки тральщика "Афанасий Иванников" (заводской номер 529) на СНСЗ состоялась 9 сентября 2021 года. Тральщику присвоено наименование в честь Героя Советского Союза, командовавшего в годы Великой Отечественной войны тральщиком Т-115 (американской постройки типа АМ) 6-го дивизиона тральщиков бригады траления охраны водного района Печенгской военно-морской базы Северного флота, капитан-лейтенанта Афанасия Ивановича Иванникова (1915 - 1996). На церемонии спуска было заявлено, что планируется, что корабль будет сдан ВМФ к концу 2024 года и войдет в строй Северного флота, став первым тральщиком проекта 12700 в его составе.

К настоящему времени на СНСЗ были построены и переданы ВМФ России восемь тральщиков проекта 12700 - "Александр Обухов" (заводской номер 521, введен в строй ВМФ 9 декабря 2016 года), "Иван Антонов" (заводской номер 523, введен в строй 26 января 2019 года), "Владимир Емельянов" (заводской номер 524, введен в строй 28 декабря 2019 года), "Яков Баляев" (заводской номер 525, введен в строй 26 декабря 2020 года), "Георгий Курбатов" (заводской номер 522, введен в строй 20 августа 2021 года), "Пётр Ильичёв" (заводской номер 526, введён в строй 16 ноября 2022 года), "Анатолий Шлемов" (заводской номер 527, введён в строй 29 декабря 2022 года) и "Лев Чернавин" (заводской номер 528, введён в строй 25 декабря 2023 года).

Головной тральщик "Александр Обухов" и тральщик "Лев Чернавин" входят в состав Балтийского флота, тральщики "Яков Баляев", "Пётр Ильичёв" и "Анатолий Шлемов" - в состав Тихоокеанского флота, а тральщики "Иван Антонов", "Владимир Емельянов" и "Георгий Курбатов" - в состав Черноморского флота.

На СНСЗ продолжается строительство тральщиков данного проекта "Полярный" (заводской номер 530, заложен 12 июня 2022 года), "Дмитрий Лысов" (заводской номер 531, заложен 19 июня 2023 года), "Семён Агафонов" (заводской номер 532, заложен 18 января 2024 года) и "Виктор Корнер" (заводской номер 533, заложен 16 июля 2024 года).

Спуск на воду на АО "Средне-Невский судостроительный завод" (СНСЗ) строящегося для ВМФ России тральщика "Афанасий Иванников" проекта 12700 с заводским номером 529. Санкт-Петербург, 09.08.2024 (с) АО "Объединенная судостроительная корпорация" и Администрация Санкт-Петербурга

Спущенный на воду на АО "Средне-Невский судостроительный завод" (СНСЗ) строящийся для ВМФ России тральщик "Афанасий Иванников" проекта 12700 с заводским номером 529. Санкт-Петербург, 09.08.2024 (с) Curious / forums.airbase.ru