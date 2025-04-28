Спущен на воду тральщик "Полярный" проекта 12700

24 апреля 2025 года на АО "Средне-Невский судостроительный завод" (СНСЗ, входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация" - ОСК) в Санкт-Петербурге состоялась церемония спуска на воду строящегося для Военно-Морского Флота России корабля противоминной обороны (морского тральщика) "Полярный" проекта 12700 (шифр "Александрит") с заводским номером 530. Это десятый спущенный на воду корабль проекта 12700.

Спущенный на воду на АО "Средне-Невский судостроительный завод" строящийся для ВМФ России корабль противоминной обороны (морской тральщик) "Полярный" проекта 12700 (шифр "Александрит") с заводским номером 530. Санкт-Петербург, 24.04.2025 (с) Curious / forums.airbase.ru

В торжественной церемонии по случаю спуска корабля на воду приняли участие помощник Президента Российской Федерации Николай Патрушев, главнокомандующий Военно-Морским Флотом России адмирал Александр Моисеев и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. В день спуска тральщика "Полярный" за вклад в укрепление и развитие оборонного потенциала России Николай Патрушев вручил трудовому коллективу Средне-Невского судостроительного завода ОСК орден "За доблестный труд".

Церемония закладки тральщика "Полярный" (заводской номер 530) на СНСЗ состоялась 12 июня 2022 года. На церемонии спуска было заявлено, что планируется, что корабль будет сдан ВМФ к концу 2025 года и войдет в строй Северного флота.

К настоящему времени на СНСЗ были построены и переданы ВМФ России восемь тральщиков проекта 12700 - "Александр Обухов" (заводской номер 521, введен в строй ВМФ 9 декабря 2016 года), "Иван Антонов" (заводской номер 523, введен в строй 26 января 2019 года), "Владимир Емельянов" (заводской номер 524, введен в строй 28 декабря 2019 года), "Яков Баляев" (заводской номер 525, введен в строй 26 декабря 2020 года), "Георгий Курбатов" (заводской номер 522, введен в строй 20 августа 2021 года), "Пётр Ильичёв" (заводской номер 526, введён в строй 16 ноября 2022 года), "Анатолий Шлемов" (заводской номер 527, введён в строй 29 декабря 2022 года) и "Лев Чернавин" (заводской номер 528, введён в строй 25 декабря 2023 года).

Головной тральщик "Александр Обухов" и тральщик "Лев Чернавин" входят в состав Балтийского флота, тральщики "Яков Баляев", "Пётр Ильичёв" и "Анатолий Шлемов" - в состав Тихоокеанского флота, а тральщики "Иван Антонов", "Владимир Емельянов" и "Георгий Курбатов" - в состав Черноморского флота.

Девятый тральщик "Афанасий Иванников" (заводской номер 529) был заложен на СНСЗ 9 сентября 2021 года и спущен на воду 9 августа 2024 года. 24 января 2025 года тральщик начал заводские ходовые испытания в Балтийске. Сообщается, что 23 апреля 2025 года по завершении испытаний был подписан приемный акт корабля. Ожидается, что в ближайшее время "Афанасий Иванников" войдет в строй Северного флота, став первым тральщиком проекта 12700 в его составе.

На СНСЗ продолжается строительство тральщиков данного проекта "Дмитрий Лысов" (заводской номер 531, заложен 19 июня 2023 года), "Семён Агафонов" (заводской номер 532, заложен 18 января 2024 года) и "Виктор Корнер" (заводской номер 533, заложен 16 июля 2024 года). На церемонии спуска на воду "Полярного" было заявлено, что в течение 2025 года планируется спустить на воду тральщик "Дмитрий Лысов" и заложить еще два корабля проекта 12700.

Церемония спуска на воду на АО "Средне-Невский судостроительный завод" строящегося для ВМФ России корабля противоминной обороны (морского тральщика) "Полярный" проекта 12700 (шифр "Александрит") с заводским номером 530. Санкт-Петербург, 24.04.2025 (с) АО "Объединенная судостроительная корпорация", Администрация Санкт-Петербурга, Министерство обороны Российской Федерации, РИА Новости