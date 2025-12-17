Спущен на воду тральщик "Дмитрий Лысов" проекта 12700

5 декабря 2025 года на АО "Средне-Невский судостроительный завод" (СНСЗ, входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация" - ОСК) в Санкт-Петербурге состоялась церемония спуска на воду строящегося для Военно-Морского Флота России корабля противоминной обороны (морского тральщика) "Дмитрий Лысов" проекта 12700 (шифр "Александрит") с заводским номером 531. Это одиннадцатый спущенный на воду корабль проекта 12700. Корабль войлет в состав Северного флота.

Спуск на воду на АО "Средне-Невский судостроительный завод" строящегося для ВМФ России корабля противоминной обороны (морского тральщика) "Дмитрий Лысов" проекта 12700 (шифр "Александрит") с заводским номером 531. Санкт-Петербург, 05.12.2025 (с) АО "Объединенная судостроительная корпорация"

Закладка тральщика "Дмитрий Лысов" с заводским номером 531 была произведена на СНСЗ 19 июня 2023 года. Корабль получил уже традиционное для отечественного флота название в честь капитан-лейтенанта Дмитрия Алексеевича Лысова (1918 - 1944), командира тральщика Северного флота Т-120 (американской постройки типа АМ), погибшего вместе со своим кораблем 24 сентября 1944 года от торпед германской подводной лодки U-739. Ранее в ВМФ СССР и России название "Дмитрий Лысов" носили уже три тральщика - проекта 53У (1949 - 1961 годы), проекта 254 (1963 - 1972 годы) и проекта 266М (1972 - 1998 годы).

К настоящему времени на СНСЗ построены и переданы ВМФ России девять тральщиков проекта 12700 - "Александр Обухов" (заводской номер 521, введен в строй ВМФ 9 декабря 2016 года), "Иван Антонов" (заводской номер 523, введен в строй 26 января 2019 года), "Владимир Емельянов" (заводской номер 524, введен в строй 28 декабря 2019 года), "Яков Баляев" (заводской номер 525, введен в строй 26 декабря 2020 года), "Георгий Курбатов" (заводской номер 522, введен в строй 20 августа 2021 года), "Пётр Ильичёв" (заводской номер 526, введён в строй 16 ноября 2022 года), "Анатолий Шлемов" (заводской номер 527, введён в строй 29 декабря 2022 года), "Лев Чернавин" (заводской номер 528, введён в строй 25 декабря 2023 года) и "Афанасий Иванников" (заводской номер 529, введён в строй 7 мая 2025 года).

Головной тральщик "Александр Обухов" и тральщик "Лев Чернавин" входят в состав Балтийского флота, тральщики "Яков Баляев", "Пётр Ильичёв" и "Анатолий Шлемов" - в состав Тихоокеанского флота, тральщики "Иван Антонов", "Владимир Емельянов" и "Георгий Курбатов" - в состав Черноморского флота, и тральщик "Афанасий Иванников" - в состав Северного флота.

На СНСЗ продолжается также строительство тральщиков данного проекта "Полярный" (заводской номер 530, заложен 12 июня 2022 года, спущен на воду 24 апреля 2025 года, планируется ко вводу в состав Северного флота), "Семён Агафонов" (заводской номер 532, заложен 18 января 2024 года), "Виктор Корнер" (заводской номер 533, заложен 16 июля 2024 года), "Сергей Преминин" (заводской номер 534, заложен 16 мая 2025 года) и "Леонид Балякин" (заводской номер 535, заложен 29 августа 2025 года).

