Заложен тральщик "Дмитрий Глухов" проекта 12700

24 апреля 2026 года на АО "Средне-Невский судостроительный завод" (СНСЗ, входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация" - ОСК) в Санкт-Петербурге состоялась церемония закладки для Военно-Морского флота Российской Федерации корабля противоминной обороны (базового тральщика) "Дмитрий Глухов" проекта 12700 (шифр "Александрит") с заводским номером 536. Это шестнадцатый в серии корабль проекта 12700.

Корабль получил название в честь командира 1-го дивизиона сторожевых катеров Черноморского флота, участника обороны Севастополя Дмитрия Андреевича Глухова (1906 - 1943), погибшего 11 ноября 1943 года в ходе Керченско-Эльтингенской десантной операции. В 1944 году посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.

К настоящему времени на СНСЗ построены и переданы ВМФ России девять тральщиков проекта 12700 - "Александр Обухов" (заводской номер 521, введен в строй ВМФ 9 декабря 2016 года), "Иван Антонов" (заводской номер 523, введен в строй 26 января 2019 года), "Владимир Емельянов" (заводской номер 524, введен в строй 28 декабря 2019 года), "Яков Баляев" (заводской номер 525, введен в строй 26 декабря 2020 года), "Георгий Курбатов" (заводской номер 522, введен в строй 20 августа 2021 года), "Пётр Ильичёв" (заводской номер 526, введён в строй 16 ноября 2022 года), "Анатолий Шлемов" (заводской номер 527, введён в строй 29 декабря 2022 года), "Лев Чернавин" (заводской номер 528, введён в строй 25 декабря 2023 года) и "Афанасий Иванников" (заводской номер 529, введён в строй 7 мая 2025 года).

Головной тральщик "Александр Обухов" и тральщик "Лев Чернавин" входят в состав Балтийского флота, тральщики "Яков Баляев", "Пётр Ильичёв" и "Анатолий Шлемов" - в состав Тихоокеанского флота, тральщики "Иван Антонов", "Владимир Емельянов" и "Георгий Курбатов" - в состав Черноморского флота, и тральщик "Афанасий Иванников" - в состав Северного флота.

На СНСЗ продолжается также строительство тральщиков данного проекта "Полярный" (заводской номер 530, заложен 12 июня 2022 года, спущен на воду 24 апреля 2025 года, планируется ко вводу в состав Северного флота), "Дмитрий Лысов" (заводской номер 531, заложен 19 июня 2023 года, спущен на воду 5 декабря 2025 года, также планируется ко вводу в состав Северного флота), "Семён Агафонов" (заводской номер 532, заложен 18 января 2024 года), "Виктор Корнер" (заводской номер 533, заложен 16 июля 2024 года), "Сергей Преминин" (заводской номер 534, заложен 16 мая 2025 года) и "Леонид Балякин" (заводской номер 535, заложен 29 августа 2025 года).

По имеющимся неофициальным сведениям, ВМФ России ранее в очередной раз переклассифицировал корабли проекта 12700 из морских тральщиков в базовые тральщики.

